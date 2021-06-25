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Сообщество Жизнь в США 695 постов • 225 подписчиков подписаться
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Мужчина сдал ДНК, чтобы узнать что-нибудь о родственниках, но первой явилась полиция

Мужчина сдал ДНК, чтобы узнать что-нибудь о родственниках, но первой явилась полиция (2 фото)

Автор:
25 июня 2021 23:27
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Вечеринка   ДНК-тесты   днк   изнасилование   преступление   студентка   сша   флорида   
2155
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44-летний Джаред Вон из Флориды решил составить своё генеалогическое древо, а также узнать о генетической предрасположенности к заболеваниям. И для этого заказал популярную в Штатах услугу – ДНК-тест.

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Метки: Вечеринка   ДНК-тесты   днк   изнасилование   преступление   студентка   сша   флорида   
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21  комментарий
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637
анатолий горленко 2 часа назад
Да мало ли что у тебя в базе хранится, это что, доказательство? Чего?
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326
Елена Букреева Час назад
Бедный одинокий неудачник
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667
TugoUH 2 часа назад
Как бы девушка не смогла описать того, кто ее только что.... того.... М дя...
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370
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
срок давности по таким делам сколько?
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29
Дмитрий Карнаухов Сигизмунд Лазаревич Час назад
Вроде как до 15лет
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4k
Дмитрий Григорьев 2 часа назад
Теперь из-за пьяной шлюхи, которая передумала и которую он даже не трахнул, отсидит лет 30. Законы в Америке суровы до идиотизма.
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0
Князь Курбский 2 часа назад
Электронный концлагерь. Уходим в леса?
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9k
Star Link 2 часа назад
А какое они имели право сдать всю инфу мусорам?
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