Мужчина сдал ДНК, чтобы узнать что-нибудь о родственниках, но первой явилась полиция

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44-летний Джаред Вон из Флориды решил составить своё генеалогическое древо, а также узнать о генетической предрасположенности к заболеваниям. И для этого заказал популярную в Штатах услугу – ДНК-тест.
Джаред отправил образец своей ДНК в лабораторию и, счастливый, стал ожидать результатов. Однако дождался не списка вновь приобретённых родственников, а полицию. Мужчина был арестован по подозрению в преступлении, совершённом 14 лет назад.
Оказалось, что вот уже полтора десятка лет в архивах ждало своего часа нераскрытое изнасилование. Как предполагает полиция, Джаред Вон в 2007 году познакомился на вечеринке с выпившей девушкой и предложил подвезти её до дома. У неё в квартире молодой человек увидел, что соседки нет дома, и совершил насильственные действия над студенткой.
От возможного дальнейшего насилия его всё-таки спугнула подруга потерпевшей, которая вернулась в квартиру. Подозреваемый надвинул на лицо бейсболку, ссутулился и побежал прочь из жилища.
В ту же ночь девушки съездили на освидетельствование и подали заявление об изнасиловании.
Специалисты собрали генетический материал, но в базе преступников он не значился. Обе девушки не смогли чётко описать злодея, поэтому дело оказалось в архиве.
Оказалось, что вот уже полтора десятка лет в архивах ждало своего часа нераскрытое изнасилование. Как предполагает полиция, Джаред Вон в 2007 году познакомился на вечеринке с выпившей девушкой и предложил подвезти её до дома. У неё в квартире молодой человек увидел, что соседки нет дома, и совершил насильственные действия над студенткой.
От возможного дальнейшего насилия его всё-таки спугнула подруга потерпевшей, которая вернулась в квартиру. Подозреваемый надвинул на лицо бейсболку, ссутулился и побежал прочь из жилища.
В ту же ночь девушки съездили на освидетельствование и подали заявление об изнасиловании.
Специалисты собрали генетический материал, но в базе преступников он не значился. Обе девушки не смогли чётко описать злодея, поэтому дело оказалось в архиве.
После того как Джаред сдал свою ДНК, из лаборатории результат сразу же попал к правоохранителям, которые нашли совпадение со старым делом.
"На разрешение этого дела ушло 14 лет. Наш успех зависел от информации, содержащейся в общедоступных генеалогических базах", – сообщили в полиции.
Теперь мужчина ждёт суда, находясь под стражей.
"На разрешение этого дела ушло 14 лет. Наш успех зависел от информации, содержащейся в общедоступных генеалогических базах", – сообщили в полиции.
Теперь мужчина ждёт суда, находясь под стражей.
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дождалась "звёздного часа".
Какой нах пересмотр дела через 14-лет???
Вновь открывшиеся обстоятельства? свидетели?, могу продолжить, но это будет бред оппонентов.
Из всех доказательств только то , что ты у нас в базе!!!!
пс. Ну по крайней мере пост так гласит.
Сила в деньгах/свидетелях, которые помнят события 14-летней
давности...