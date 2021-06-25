Мужчина сдал ДНК, чтобы узнать что-нибудь о родственниках, но первой явилась полиция

Джаред отправил образец своей ДНК в лабораторию и, счастливый, стал ожидать результатов. Однако дождался не списка вновь приобретённых родственников, а полицию. Мужчина был арестован по подозрению в преступлении, совершённом 14 лет назад.



Оказалось, что вот уже полтора десятка лет в архивах ждало своего часа нераскрытое изнасилование. Как предполагает полиция, Джаред Вон в 2007 году познакомился на вечеринке с выпившей девушкой и предложил подвезти её до дома. У неё в квартире молодой человек увидел, что соседки нет дома, и совершил насильственные действия над студенткой.



От возможного дальнейшего насилия его всё-таки спугнула подруга потерпевшей, которая вернулась в квартиру. Подозреваемый надвинул на лицо бейсболку, ссутулился и побежал прочь из жилища.



В ту же ночь девушки съездили на освидетельствование и подали заявление об изнасиловании.



Специалисты собрали генетический материал, но в базе преступников он не значился. Обе девушки не смогли чётко описать злодея, поэтому дело оказалось в архиве.