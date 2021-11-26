Йода, Спанчбоб, Могучие рейнджеры и покемоны: кто заглянул на парад в честь Дня благодарения

Один из тех персонажей, что очень нравятся детям, а затем страшно бесят взрослых – конечно, дятел Вуди. Хоть он и появился в 1930-х годах на экранах кинотеатров и первых телевизоров, на параде его фигуру показали только в 1982 году. И с тех пор на протяжении 10 лет он появлялся на параде снова и снова.