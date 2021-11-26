Йода, Спанчбоб, Могучие рейнджеры и покемоны: кто заглянул на парад в честь Дня благодарения

В Нью-Йорке состоялся традиционный парад в честь Дня благодарения. Собрали для вас самые необычные фигуры и выступления.
Этот парад проходит каждый год, но в прошлый раз торжества проходили с ограничениями из-за пандемии. В этом году никаких ограничений не было.
Шествие проводилось уже в 95-й раз, и в прошлом году зрителям не рекомендовали вообще посещать мероприятие: планировалось, что его покажут только по телевизору. Тогда многие выступления записали заранее, и только некоторые из них прошли на улицах «Большого яблока».
Интересно, что День благодарения в США – выходной. Работают только экстренные службы и полиция. Пожарные, в свою очередь, тоже участвуют в праздничном шествии. Как правило, они играют в оркестрах.
На этот парад приезжают со всего земного шара и из всех штатов. При этом местные жители, не любящие массовые гуляния, обычно уезжают из города на выходные: по сути, делать в городе нечего, за редким исключением закрыты общепиты и не работают аптеки.
Самое зрелищное в параде – это, конечно, огромные фигуры и движущиеся платформы. В небе можно увидеть персонажей мульфильмов, сериалов и даже известных личностей: политиков, артистов и прочих медиаперсон. Например, в этом году на парад заглянул астронавт Снупи.
Сам парад традиционно организуется торговой сетью Macy’s и даже называется в честь знаменитого универмага - Macy's Day Parade. Первый такой парад представители фирмы устроили в 1924 году.
На протяжении всех лет фигуры удивляли. Вот такой Микки Маус удивлял публику в 1982 году.
В 1960-х всю массовую культуру захватил Супермен. И он же появился в 1960-м на параде.
Лягушонок Кермит из «Улицы Сезам», кажется, всегда был мемом. Неудивительно, что он появился на параде в первый раз в 1977 году, а затем вернулся на него в 1979, 2008 и 2016 годах.
Платформа с «Улицей Сезам» тоже, кстати, появлялась на шествии: в 1978 году.
Розовая Пантера была тоже очень популярной. Шар в фигуре этого животного появился в 1988 году.
А вот эта героиня прочно ассоциируется с зарождением анимации в США: Бетти Буп появлялась на параде в свой 55-й день рождения в 1985 году.
Индейка Том – наиболее традиционный персонаж для платформ в День благодарения. Эта огромная (и, наверняка, очень вкусная) птица появляется на параде ежегодно. И вот, как она выглядела в 70-х.
А вот, как птица выглядела в этом году.
Один из тех персонажей, что очень нравятся детям, а затем страшно бесят взрослых – конечно, дятел Вуди. Хоть он и появился в 1930-х годах на экранах кинотеатров и первых телевизоров, на параде его фигуру показали только в 1982 году. И с тех пор на протяжении 10 лет он появлялся на параде снова и снова.
А еще в этом году на парад заглянул Роналд Макдоналд.
Кстати, «на огонек» забежал даже Губка Боб и покемоны.
Без курьезов тоже не обошлось. В какой-то момент во время погрузки шаров на место в булки Дяди Сэма попал Человек-паук. И такое бывает
Кстати, интересно посмотреть не только на шары в небе, но и на выступления различных групп. Так, например, выступала группа Университета Алабамы. И как им не холодно?!
Хотите немного ностальгии? Тогда вот это выступление – для вас. Могучие Рэйнджеры выступили ярко и броско.
Но больше всего всех покорил, конечно, малыш Йода. Его выступление растащили в соцсети себе почти все зрители парада. Настоящее инопланетное вторжение.
Таким вышел парад Дня благодарения. Какая платформа или фигура понравилась больше остальных вам?
Источник:
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наибенился в хлам и некого не поблагодарил))))