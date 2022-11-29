В США внедорожник врезался в магазин с пиротехникой

Неизвестный мужчина врезался на внедорожнике в магазин пиротехник во Флориде. Как сообщают американские СМИ, пикап столкнулся с внедорожником, после чего машины вылетели на парковку магазина фейерверков.

Люди из второй машины попытались зайти в магазин, но начался пожар, и им пришлось спасаться. Сотрудникам магазина удалось благополучно выбраться.

В результате начавшихся взрывов, водитель погиб, а пожар распространился на близлежащий район, уточняет Florida Today.