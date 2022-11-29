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В США внедорожник врезался в магазин с пиротехникой

В США внедорожник врезался в магазин с пиротехникой

Автор:
29 ноября 2022 10:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   Флорида   авария   взрыв   видео   грузовик   фейерверки   фото   
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В городе Уэст-Мэлборн, штат Флорида, мужчина за рулём внедорожника протаранил крупный магазин пиротехники. Фейерверки детонировали и до сих пор никто не приближается к магазину — опасно.

Неизвестный мужчина врезался на внедорожнике в магазин пиротехник во Флориде. Как сообщают американские СМИ, пикап столкнулся с внедорожником, после чего машины вылетели на парковку магазина фейерверков.

Люди из второй машины попытались зайти в магазин, но начался пожар, и им пришлось спасаться. Сотрудникам магазина удалось благополучно выбраться.

В результате начавшихся взрывов, водитель погиб, а пожар распространился на близлежащий район, уточняет Florida Today.

«Когда я пришел сюда, фейерверки все еще шли», — рассказал начальник местной пожарной охраны Патрик Вольтер.

Вольтер отметил, что сейчас приближаться к магазину очень опасно. Взрывы все еще продолжаются и имеют хаотический, непредсказуемый характер — петарды и хлопушки взрываются в разные стороны.

Личность водителя пока остановить не удалось. Пожар потушить тоже. По прогнозам пожарных, огонь будет гореть до вечера, пока все фейерверки не взорвутся и его можно будет потушить относительно безопасно.

UPD: Пожар потушен. На тушение пожара приехали десятки пожарных.

Источник:

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Метки: США   Флорида   авария   взрыв   видео   грузовик   фейерверки   фото   
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3  комментария
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8k
Борис Карабанов 38 минут назад
Владельца магазина, надеюсь, задержали? Пардон, это в Америке. Они же тупые. Даже виновных нормально искать не могут.
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5k
Axel 8 минут назад
Праздник к пендосам уже приходит)
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1k
Victor 43 минуты назад
феерично ушел
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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