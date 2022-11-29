В США внедорожник врезался в магазин с пиротехникой

В городе Уэст-Мэлборн, штат Флорида, мужчина за рулём внедорожника протаранил крупный магазин пиротехники. Фейерверки детонировали и до сих пор никто не приближается к магазину — опасно.
Неизвестный мужчина врезался на внедорожнике в магазин пиротехник во Флориде. Как сообщают американские СМИ, пикап столкнулся с внедорожником, после чего машины вылетели на парковку магазина фейерверков.
Люди из второй машины попытались зайти в магазин, но начался пожар, и им пришлось спасаться. Сотрудникам магазина удалось благополучно выбраться.
В результате начавшихся взрывов, водитель погиб, а пожар распространился на близлежащий район, уточняет Florida Today.
«Когда я пришел сюда, фейерверки все еще шли», — рассказал начальник местной пожарной охраны Патрик Вольтер.
Вольтер отметил, что сейчас приближаться к магазину очень опасно. Взрывы все еще продолжаются и имеют хаотический, непредсказуемый характер — петарды и хлопушки взрываются в разные стороны.
Личность водителя пока остановить не удалось. Пожар потушить тоже. По прогнозам пожарных, огонь будет гореть до вечера, пока все фейерверки не взорвутся и его можно будет потушить относительно безопасно.
UPD: Пожар потушен. На тушение пожара приехали десятки пожарных.
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