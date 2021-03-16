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В США легкомоторный самолет рухнул на движущуюся машину и взорвался

В США легкомоторный самолет рухнул на движущуюся машину и взорвался (4 фото)

Автор:
16 марта 2021 02:39
Сообщество : Аварии
Метки: Автомобиль   авария   видео   самолет   сша   флорида   
502
4

Пилот по непонятным причинам не смог долететь до аэропорта несколько десятков метров.

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Метки: Автомобиль   авария   видео   самолет   сша   флорида   
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4
Владимир 2 часа назад
а РФ то же в последнее время можно летать
мне дед так мой и говорил
-Жил б мы в США - я б куаил вам внукам по вертолету! (дед всюжизнь работал плотником но мечтал о небе, он даже все игрушки нам строго самолеты вырезал из дерева, только самолеты!)

его брат погиб на войне,он сам с нее инавлидом вернулся, а наш прадед, Батя моего деда он до революции еще ездил в США
оставил молодую жену в царской России и [мат] в питсбург в сша на 18 лет
(ну по любасу у меня родня в США есть :) за 18 лет то)

ну вот.. мой дед и был почему то уверен,что в США вот она вершина мира!!!!

но из питзбурга почему то сразу же в СССР и вернулся,ну вообще вот сразу же,как только большевики власть взяли и стали давать землюкрестьянам а фабрики рабочим

тут же мой прадед все бросил в питсбурге и вернулся в Россию в СССР

все репресии, что к нему применили, выразились в том что доллары на границе отняли

ну как отняли,поменяли на рубли по курсу все
все остальное что он вез (сельхоз технику) ее не тронули

ну и землюдали... вон работй
налог такой то

работй

мой дед то же был единоличником, а когда началась вторая мировая то пошел и воевал за СССР

ну вот так Советская власть "душила" справных хозяев единоличников


еще раз... дед ВСЮ жизнь был единоличником, его отец (пой прадед) 18 лет вообще в США прожил до этого

не ... не посадили моего деда

Сталин в лагерях не сгноил... наоборот платили пожизненную пенсию повышенную как ветерану войны
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4
Владимир ( ͡° ͜ʖ ͡°) 51 минуту назад
а я ничего не скрываю

-школа
-педучилище
-педунивер
-Армия (8 лет)

после армии ... чуть не посадили...
штраф просто дали 50 000 и сказали "не греши больше" )))

кстати Спасибо! а могли бы и пяттёру дать (прокурор столько и просил)

потом... работа в Единой России (тетка устроила по блату) но меня там хватило на 9 месяцев

все... конец карьеры... теперь занимаюсь тем что у меня получается и то ччем блин и нужно изначально было заниматься (пушу софт на фрилансе)

"не ожидал,что так можно! еще раз спасибо! появятся еще задачи к вам можно обращаться?"

это з сегодняшней переписки с заказчиком

вообщем сейчас я занимаюсь тем что упрощаю людям жизнь )
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18
vijilante 20 минут назад
Караул... Бедная баба !
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4
Владимир 57 минут назад
короче
тема такая

США ну есть моменты которые там норм.. но норм. США вам будет только если вы торгаш (е0б0в0н0ы0й0)

а если вам скучно быть торгашем и как то луше хотите обменять свои годы ну тогда США вам не нужен
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−3
vova old 2 часа назад
так вот никогда не знаешь что тебе на голову свалится
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149k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Пилот прямо "снайпер", решил еще пару душ с собой забрать, такой самолетик легко увести от жилых районов, тем-более таранить авто.
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3k
Убийца Прохиндеев ☭Cheкаво☭ 45 минут назад
Почитай на досуге про заход на посадку, понятие "глиссада" и пр.
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