В США легкомоторный самолет рухнул на движущуюся машину и взорвался

В Форт-Лодердейле (штат Флорида) легкомоторный самолет Beechcraft Bonanza рухнул прямо на автомобиль, который ехал по улице в районе Пембрук-Пайнс.





После столкновения с землей и автомобилем самолет разорвало на части, и он загорелся. В кабине находилось двое человек. Оба погибли. Что касается черного кроссовера, то в нем ехала женщина с ребенком. Они получили травмы и были срочно госпитализированы в ближайшую больницу.