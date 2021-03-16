В США легкомоторный самолет рухнул на движущуюся машину и взорвался

Пилот по непонятным причинам не смог долететь до аэропорта несколько десятков метров.
В Форт-Лодердейле (штат Флорида) легкомоторный самолет Beechcraft Bonanza рухнул прямо на автомобиль, который ехал по улице в районе Пембрук-Пайнс.
После столкновения с землей и автомобилем самолет разорвало на части, и он загорелся. В кабине находилось двое человек. Оба погибли. Что касается черного кроссовера, то в нем ехала женщина с ребенком. Они получили травмы и были срочно госпитализированы в ближайшую больницу.
По предварительным данным, вскоре после взлета, самолет вынужден был вернуться в аэропорт, однако до воздушной гавани он не дотянул буквально несколько десятков метров. Что стало причиной трагической аварии пока неизвестно.
Источник:
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мне дед так мой и говорил
-Жил б мы в США - я б куаил вам внукам по вертолету! (дед всюжизнь работал плотником но мечтал о небе, он даже все игрушки нам строго самолеты вырезал из дерева, только самолеты!)
его брат погиб на войне,он сам с нее инавлидом вернулся, а наш прадед, Батя моего деда он до революции еще ездил в США
оставил молодую жену в царской России и [мат] в питсбург в сша на 18 лет
(ну по любасу у меня родня в США есть :) за 18 лет то)
ну вот.. мой дед и был почему то уверен,что в США вот она вершина мира!!!!
но из питзбурга почему то сразу же в СССР и вернулся,ну вообще вот сразу же,как только большевики власть взяли и стали давать землюкрестьянам а фабрики рабочим
тут же мой прадед все бросил в питсбурге и вернулся в Россию в СССР
все репресии, что к нему применили, выразились в том что доллары на границе отняли
ну как отняли,поменяли на рубли по курсу все
все остальное что он вез (сельхоз технику) ее не тронули
ну и землюдали... вон работй
налог такой то
работй
мой дед то же был единоличником, а когда началась вторая мировая то пошел и воевал за СССР
ну вот так Советская власть "душила" справных хозяев единоличников
еще раз... дед ВСЮ жизнь был единоличником, его отец (пой прадед) 18 лет вообще в США прожил до этого
не ... не посадили моего деда
Сталин в лагерях не сгноил... наоборот платили пожизненную пенсию повышенную как ветерану войны
-школа
-педучилище
-педунивер
-Армия (8 лет)
после армии ... чуть не посадили...
штраф просто дали 50 000 и сказали "не греши больше" )))
кстати Спасибо! а могли бы и пяттёру дать (прокурор столько и просил)
потом... работа в Единой России (тетка устроила по блату) но меня там хватило на 9 месяцев
все... конец карьеры... теперь занимаюсь тем что у меня получается и то ччем блин и нужно изначально было заниматься (пушу софт на фрилансе)
"не ожидал,что так можно! еще раз спасибо! появятся еще задачи к вам можно обращаться?"
это з сегодняшней переписки с заказчиком
вообщем сейчас я занимаюсь тем что упрощаю людям жизнь )
тема такая
США ну есть моменты которые там норм.. но норм. США вам будет только если вы торгаш (е0б0в0н0ы0й0)
а если вам скучно быть торгашем и как то луше хотите обменять свои годы ну тогда США вам не нужен