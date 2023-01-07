В эту пятницу шестилетний пацан решил покончить с надоедливой учительницей и прихватил в школу настоящий пистолет. Когда на уроке ему сделали очередное замечание, он просто выстрелил в педагога. 30-летняя женщина была экстренно доставлена в больницу с ранением "опасным для жизни". В настоящий момент врачи делают все возможное, чтобы она выжила.