Выдыхайте, дело произошло в США в начальной школе Ричнек в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния.
В эту пятницу шестилетний пацан решил покончить с надоедливой учительницей и прихватил в школу настоящий пистолет. Когда на уроке ему сделали очередное замечание, он просто выстрелил в педагога. 30-летняя женщина была экстренно доставлена в больницу с ранением "опасным для жизни". В настоящий момент врачи делают все возможное, чтобы она выжила.
Ну а юного террориста арестовала полиция этим же вечером, им предстоит узнать, откуда пацан взял пистолет. Начальник полиции Стив Дрю уже заявил, что стрельба была преднамеренной.
Директор государственных школ Ньюпорт-Ньюс доктор Джордж Паркер заявил на пресс-конференции, что «нам нужно не допускать попадания оружия в руки нашей молодежи».
Впрочем, 6-летний стрелок это не самый молодой школьный преступник. В 2013 году в Мемфисе ( штат Теннеси) 5-летний воспитанник детского сада устроил стрельбу из пистолета в столовой, тогда по счастливой случайности никто не пострадал.
Источник:
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Это только для самообороны - повизгивали они...
они должны жить и каждый день осознавать, что случилось
Сам же малолетний дегрод должен быть на учёте пожизненно
выпил пивка или курнул косяка, сразу назад в дурку
Типа оно само?
Много стреляли в учителей в 1945 году в СССР? когда было куча оружия на руках? И прежде всего у детей, и не только пистолетов, но и гранат, снарядов прочих "игрушек"
Это больное общество.
А то, что предлагаете сделать вы, только усугубляет проблему.
Где гарантия, что у этого дурачка есть вообще семья? И что его не "воспитывает" малолетняя мать, залетевшая по пьяни, незнамо от кого, и которая либо работает по 28 часов в сутки, либо торчит от наркоты?
ну тогда, по заветам свинособак - ГЕТЬ !
А вот и на фишках есть ответ как это делается
- Сколько будет дважды два?
- Ну... три.
Учитель выхватывает кольт и стреляет в него:
- Слишком мало знаешь!
Вызывает второго ученика:
- Сколько будет дважды два?
- Четыре!
Учитель выхватывает кольт и снова стреляет в ученика:
- Он слишком много знал!
Вызывает третьего ученика:
- Сколько будет дважды два?
Ученик молча выхватывает пистолет и стреляет в голову учителя:
- Чтото ты слишком много вопросов стал задавать!!!
Почему у неё оказался пистолет,
почему у неё такие поступки...
Слава Богу - не дали ей его применить!
Я прям пока не прочитал это, не знал что и думать, тем более на картинке явно заграница.
А если по сути, то так им и надо.
пс. И пусть тебе будет П.О.Х.У.Й.
1. Мотив
2. Орудие
3. Возможности
Если одного из этих факторов нет, то дело - разваливается. Я объясняю на примере фильма, как у ребёнка мог появиться пистолет, ( о мотивах вообще молчу ), а возможностей было -папа уберёг!!!