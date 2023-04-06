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«Это был розыгрыш, простой розыгрыш»: американскому пранкеру прострелили печень прямо во время съёмок

«Это был розыгрыш, простой розыгрыш»: американскому пранкеру прострелили печень прямо во время съёмок

Автор:
06 апреля 2023 14:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: prank   США   блогер   больница   видео   пистолет   полиция   розыгрыш   стрельба   таннер кук   
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Невольный участник «розыгрыша» не понял юмора и пальнул в живот восходящей звезде Ютуба.

Таннер Кук - 21-летний блогер, на его канале больше 40 тысяч подписчиков. Он разыгрывает случайных людей на улице: то изображает, что его тошнит в салоне такси, то пристаёт к людям в супермаркете. Довольно дерзкий паренёк. Был.

Кук снимал очередной пранк в торговом центре Далласа. Он игрался с автопереводчиком Google - задавал вопросы людям и подносил телефон прямо к их лицам. Одному из прохожих это не понравилось и он попросил прекратить дурацкие шутки. Паренёк в ответ усмехнулся и продолжил.

Тогда гражданин достал пистолет и пальнул Куку в живот.

Пуля пронзила желудок и печень, его срочно увезли в больницу и сделали операцию. Пришлось удалить желчный пузырь. Сейчас он оклемался, врачи и его родители надеются, что пойдёт на поправку.


"Это был розыгрыш, простой розыгрыш. Мужик просто не понял шутку и выстрелил в меня", — прокомментировал ситуацию блогер из больничной палаты.


А стрелка задержали на месте, ему грозит серьёзный срок. Следователи даже говорят о каких-то «отягчающих обстоятельствах», но детали не уточняют.

Ну а отец паренька заявил, что мужика-то он прощает, но надеется на справедливое правосудие. И добавил, что после инцидента он получил в интернете несколько сообщений на тему того, что так его сынку и надо, и очень жаль, что его не отправили на тот свет.

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Метки: prank   США   блогер   больница   видео   пистолет   полиция   розыгрыш   стрельба   таннер кук   
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55  комментариев
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32k
Snork Snorkoff 3 часа назад
В голову надо было стрелять, вынули бы пулю из сплошной кости и всё.. Судили бы за мужика за мелкое хулиганство
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349
Максим Химки 2 минуты назад
Хаипанул чувак
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10k
Сергей Попов 2 минуты назад
Надеюсь, что у стрелка будет хороший юрист, который снизит ответственность или вовсе отмажет.
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10k
Serg 15 минут назад
а где контрольный выстрел?
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32
Чернобыльский подорожник 16 минут назад
Молодец. Хайпанул на всё здоровье
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18k
сергей костюнин 17 минут назад
Жаль , очень жаль , что всё так обошлось , надо было в глаз стрелять ((
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2k
Bar 24 минуты назад
эх...
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10k
Axel 44 минуты назад
"...достал пистолет и пальнул Куку в живот."

В башку надо было стрелять. Или из дробовика тогда уж. Американцы ничегошеньки нормально сделать не могут. Правильно о них Задорнов говорил
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39k
Example 6.2.6 46 минут назад
Розыгрыш или шутка, должны быть смешными, безобидными и очевидными, если с незнакомыми людьми. Это со своими корешами, можно чернить и прикалываться по жёсткому, так как они тебя знают, и твои приколы понимают.
А так, задирая и приставая к различным случайным прохожим на улице, ты рано или поздно нарвёшься на неадеквата, который не так истолкует твои мотивы - и закончиться может всё очень плохо.
Хорошо что жив остался этот "блогер". Надеюсь получил ценный урок на будущее и сделает правильные выводы.
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1k
Andrey G 47 минут назад
Шутка - это когда люди смеются, а когда ты тычишь телефон прохожему в лицо или пристаёшь - это нарушение права на свободу перемещения. Пристающий гопник - это угроза, а пристающий блогер - это шутка? Надеюсь мужика как за самооборону оправдают.
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731
H- MER 49 минут назад
Парень, конечно, дебил, но шмалять в людей из огнестрела из-за шутки, пусть даже неудачной, не дело
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438
Странник 58 минут назад
стрелка жалко!
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2k
Jay Freeman 59 минут назад
Что-то стреляют этих тиктокеров, режут и всё прочее, а они всё никак не заканчиваются.
Хорошо, что хоть размножаться не успевают...
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121
Серж Час назад
Со всеми этими тварями надо так поступать.
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10
Алексей Час назад
ни кто не вечен, если в печень...
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11k
Shtoppi Час назад
это техас, детка. странно что в живот стрельнули и только один раз. в техасе вроде народ прошаренный почти поголовно, в плане обращения с оружием, так что было бы ожидаемо три пули по центру массы, а не одну в пузо.
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29k
Григорий 2 часа назад
Свобода в обществе, это когда твоя заканчивается там, где начинается моя. Удачи парню в его деле. Похоже верным путем идет и ветка генофонда на нем закончится.
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388k
Алексей 2 часа назад
жаль не подох.другим бы м.у.д.а.к.а.м. которым нечем заняться была бы наука
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2k
taxcop 2 часа назад
Ага, пойдёт он на поправку без желчного пузыря...
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279
Человек Наблюдающий 2 часа назад
Надо было в голову. Дебил
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61k
Андрей 2 часа назад
Так стрелку надо было сообщить о том что это тоже пранк. И всё.
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