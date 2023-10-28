Американские подростки хотят видеть меньше секса в кино и больше дружбы

Но местные эксперты уверены, что молодежь ошибается и на самом деле хочет больше разных видов секса на большом экране.
В Калифорнийском университете провели опрос среди молодежи от 30 до 24 лет. Опросили 15000 человек и пришли к неутешительным выводам. Оказывается, народу надоели однотипные фильмы и сериалы, в которых на первый план вытаскивают романтические истории и откровенные сексуальные сцены.
51,5 % опрошенных заявили, что в современном кино не хватает историй о дружбе и платонических отношениях. 47,5% считают, что секс вообще не является обязательным для создания интересных фильмов и телешоу. 44,3% уверены, что «романтикой в СМИ злоупотребляют». 39% и вовсе хотели бы убрать гипертрофированную сексуальность героев.
Также молодежи надоели истории о душевных травмах "сильных женщин", обязательных стереотипных романах между персонажами в стиле "Парень будет придурком для девушки, но в конечном итоге она влюбится в него". А еще этим привередам больше нравятся оригиналы фильмов, чем франшизы и ремейки. В этом году большинство респондентов назвали бы белого мужчину героем эпизода или фильма, тогда как в прошлом году респонденты отдали предпочтение чернокожему мужчине в качестве героя.
Основатель и директор CSS и соавтор исследования Ялда Т. Ульс так прокомментировала опрос: «Хотя подростки действительно хотят меньше секса по телевидению и в кино, на самом деле исследование говорит о том, что они хотят больше и разных видов секса».
И самое интересное, что недавнее исследование показало, что молодые люди занимаются сексом меньше, чем их родители в их возрасте, и многие предпочитают оставаться одинокими.
Источник:
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