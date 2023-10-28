Американские подростки хотят видеть меньше секса в кино и больше дружбы

Основатель и директор CSS и соавтор исследования Ялда Т. Ульс так прокомментировала опрос: «Хотя подростки действительно хотят меньше секса по телевидению и в кино, на самом деле исследование говорит о том, что они хотят больше и разных видов секса».

И самое интересное, что недавнее исследование показало, что молодые люди занимаются сексом меньше, чем их родители в их возрасте, и многие предпочитают оставаться одинокими.