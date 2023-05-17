10 любопытных фактов о звезде «Белого лотоса» Ф. Мюррее Абрахаме

Хотя своей недавней популярностью он действительно обязан сериалу HBO «Белый лотос», на самом деле Ф. Мюррей Абрахам — давняя икона Голливуда. На протяжении своей многолетней карьеры он успел сняться в бесчисленном множестве фильмов и сериалов, в том числе поистине легендарных, а мы все еще знаем о нем преступно мало. Самое время это исправить!