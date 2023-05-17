10 любопытных фактов о звезде «Белого лотоса» Ф. Мюррее Абрахаме

Хотя своей недавней популярностью он действительно обязан сериалу HBO «Белый лотос», на самом деле Ф. Мюррей Абрахам — давняя икона Голливуда. На протяжении своей многолетней карьеры он успел сняться в бесчисленном множестве фильмов и сериалов, в том числе поистине легендарных, а мы все еще знаем о нем преступно мало. Самое время это исправить!
Роль Антонио Сальери в легендарном «Амадее» 1984 года стала главной в карьере Абрахама и навсегда изменила его жизнь. Он проделал просто феноменальную работу, мастерски сыграв завистливого композитора и тайного соперника Моцарта в этом шедевре режиссера Милоша Формана. За эту роль Абрахам даже получил премию Оскар в номинации «лучшая мужская роль», обойдя своего коллегу по фильму Тома Халса, который был номинирован за роль Моцарта.
Помимо Сальери, у Авраама были и другие важные роли в карьере. Среди его лучших работ такие фильмы, как «Вся президентская рать», «Лицо со шрамом», «Имя розы», «Звездный путь: Восстание», «Найти Форрестера», «Отель “Гранд Будапешт”», «Остров собак» и «Как приручить дракона: Скрытый мир». Он также снимался в таких сериалах, как «Родина», «Мистический квест» и «Лунный рыцарь».
От роли Антонио Сальери до озвучки злодея в мультфильме «Как приручить дракона», Абрахам действительно очень часто играет плохих парней. Одно можно сказать наверняка: он прекрасно знает, как пощекотать нервишки зрителям, благодаря своему уникальному таланту изображать зловещих персонажей.
Как и его персонаж из «Белого Лотоса», Абрахам также может похвастаться итальянскими корнями. Он вырос в семье иммигрантов — его отец сириец, а мать итальянка. Сам же он называет себя американцем как сирийского, так и итальянского происхождения.
На самом деле актера зовут просто Мюррей Абрахам. Он решил добавить загадочную букву «Ф» к своему творческому псевдониму, чтобы придать ему оригинальности, а заодно и почтить своего отца, которого звали Фахрид.
Актер родился в Питтсбурге, штат Пенсильвания, но вырос в Эль-Пасо, штат Техас. После окончания средней школы Эль-Пасо он поступил в Техасский западный колледж, который позже переименовали в Техасский университет в Эль-Пасо. Затем он поступил в Техасский университет в Остине, а позже изучал актерское мастерство в знаменитой студии Герберта Бергхофа (HB Studio) в Нью-Йорке.
До того, как добиться успеха в актерской карьере, Абрахам сыграл бесчисленное множество маленьких и незначительных ролей. Кроме того, ему приходился заниматься озвучкой и сниматься в рекламе, чтобы как-то зарабатывать себе на жизнь. В какой-то момент его самой выдающейся ролью была озвучка «листочка» в рекламе нижнего белья Fruit of the Loom.
Авраам был женат на Кейт Ханнан с 1962 по 2022 год. К сожалению, она скончалась после продолжительной борьбы с рассеянным склерозом. У супругов двое детей и внучка.
В 1980-х актеру предложили сняться в фильмах «Улика» и «Полтергейст 2: Обратная сторона». Первый в последствии обрел статус культового, а второй, хотя и не слишком полюбился зрителям и критикам, показал неплохие кассовые сборы. Однако Абрахам отказался от этих ролей, чтобы сосредоточиться на других проектах.
В 2004 году Ф. Мюррей Абрахам получил награду «Premio per gli Italiani nel Mondo», что, по его собственному признанию, является одним из величайших его достижений. Премия предназначена для итальянских эмигрантов и их потомков, добившихся успеха и сделавших себе имя за границей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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