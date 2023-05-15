8 лучших фильмов и сериалов о британской монархии

Ни один список фильмов и сериалов о британской монархии не будет полным без «Короны». Сериал Netflix, в котором рассказывается о правлении королевы Елизаветы II, начиная с ее первых дней в качестве принцессы Елизаветы и заканчивая ее правлением в 21 веке. Премьера сериала состоялась в 2016 году, и он моментально стал культурным феноменом, получив широкое признание за исключительный сценарий, выдающуюся актерскую игру и внимание к историческим деталям. С ценой 13 миллионов долларов за серию «Корона» является одной из самых дорогих исторических драм в истории «Корона» собрала в общей сложности шестьдесят три номинации на премию «Эмми» за первые четыре сезона, выиграла двадцать один раз, включая премию за «Выдающийся драматический сериал» и семь наград за актерскую игру.