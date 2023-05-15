8 лучших фильмов и сериалов о британской монархии

История британской монархии богата на интриги, скандалы, остросюжетные повороты и ярких персонажей — а что еще нужно современному зрителю? Вот несколько фильмов и сериалов, которые позволят не только погрузиться в политический, социальный и культурный контекст различных эпох британской истории, но и от души развлечься.
Фильм «Две королевы» рассказывает захватывающую историю Марии Стюарт, которая, став вдовой, возвращается в Шотландию и становится на опасный путь, претендуя одновременно на шотландский и английский престолы. Фильм получил высокие оценки за исследование роли пола, власти и политики в 16 веке, а также за то, как эти темы пересекались с отношениями Марии и Елизаветы I. Картину сняла британский режиссер Джози Рурк, Сирша Ронан сыграла Марию Стюарт, а Марго Робби — Елизавету I. В фильме также снимались Джек Лауден, Дэвид Теннант и Гай Пирс.
Ораторское искусство является важным оружием в арсенале королевской семьи, поэтому дефект речи может стать проблемой для будущего правителя. «Король говорит!», получивший «Оскар» в номинации «лучший фильм», рассказывает историю принца Альберта, герцога Йоркского (впоследствии короля Георга VI), который страдает от заикания, из-за чего не может уверенно выступать на публике. С помощью необычного логопеда Лайонела Лога принц Альберт работает над тем, чтобы побороть дефект и выступить с важным радиообращением к нации накануне Второй мировой войны. В фильме снимаются звезды первой величины: Колин Ферт в роли принца Альберта, Хелена Бонем Картер в роли его жены Элизабет и Джеффри Раш в роли Лайонела Лога.
«Елизавета» — мощная и захватывающая драма, которая предлагает взглянуть на жизнь и правление одного из самых знаковых монархов Англии. В сопровождении увлекательной актерской игры, потрясающих визуальных эффектов и драматического повествования сюжет фокусируется на восхождении Елизаветы на английский престол и проблемах, с которыми она столкнулась как женщина в обществе, где доминируют мужчины. Выпущенный в 1998 году фильм «Елизавета» поставлен режиссером Шекхаром Капуром, а главную роль в нем исполняет легендарная Кейт Бланшетт. Игру Бланшетт широко хвалили как критики, так и зрители, поскольку ей удалось запечатлеть в образе Елизаветы и ее силу, и ум, и уязвимость. Актерский состав второго плана, в который входят Джеффри Раш в роли советника Елизаветы и Джозеф Файнс в роли любовника королевы, Роберта Дадли, также удостоился похвал.
Фильм поставил Кеннет Брана по пьесе Уильяма Шекспира об английском короле Генрихе V и его коротком, но богатом на события правлении. Король Генрих V сыграл ключевую роль в Столетней войне, прославив Англию как крупную военную державу, и едва не объединил Англию и Францию под своим правлением. Фильм «Генрих V» славится эпическими батальными сценами, которые снимались в Великобритании и Франции. Главную роль исполнил сам Брана, Эмма Томпсон сыграла французскую принцессу Екатерину, а Дерек Джекоби выступает рассказчиком-рефреном.
Смерть принцессы Дианы, несомненно, стала одним из самых значительных событий для британской монархии в прошлом веке. Биографический драматический фильм 2006 года режиссера Стивена Фрирза рассказывает о событиях, последовавших за смертью принцессы Дианы в 1997 году, и о реакции британской королевской семьи на трагедию. В фильме показано противоречие между традиционными ценностями монархии и ожиданиями современного общества, а также реакция публики на смерть всеобщей любимицы. В актерский состав вошли Хелен Миррен в роли королевы Елизаветы II, а также Джеймс Кромвель и Майкл Шин.
«Виктория» — британский драматический сериал, созданный Дейзи Гудвин. Премьера сериала состоялась в 2016 году, всего вышло три сезона. Сериал рассказывает о раннем правлении королевы Виктории, от ее восхождения на престол в 1837 году в возрасте 18 лет до ее брака с принцем Альбертом и рождения их детей. На протяжении всего сериала мы видим, как Виктория пытается совладать одновременно с управлением нацией, бурным браком и сложными политическими и личными отношениями. Главную роль сыграла Дженна Коулман, а Том Хьюз — ее мужа принца Альберта.
Действие «Царства» происходит в конце 16 века — это увлекательная и занимательная драма, которая рассказывает выдуманную историю о жизни Марии Стюарт, королевы Шотландии, от ее прибытия во Францию в подростковом возрасте до ее возвращения в Шотландию и последующего падения. Актерский ансамбль шоу включает Аделаиду Кейн в роли Марии, королевы Шотландии, и Меган Фоллоуз в роли Екатерины Медичи, королевы-консорта Франции. На протяжении всего сериала мы видим, как Мария жонглирует сложной политикой и отношениями с придворными, а также ее любовными интрижками с несколькими известными фигурами, включая Франциска II, короля Франции, и Джеймса Стюарта, графа Морей. Благодаря великолепной кинематографии и запоминающейся актерской игре «Царство» остается фаворитом среди поклонников жанра.
Ни один список фильмов и сериалов о британской монархии не будет полным без «Короны». Сериал Netflix, в котором рассказывается о правлении королевы Елизаветы II, начиная с ее первых дней в качестве принцессы Елизаветы и заканчивая ее правлением в 21 веке. Премьера сериала состоялась в 2016 году, и он моментально стал культурным феноменом, получив широкое признание за исключительный сценарий, выдающуюся актерскую игру и внимание к историческим деталям. С ценой 13 миллионов долларов за серию «Корона» является одной из самых дорогих исторических драм в истории «Корона» собрала в общей сложности шестьдесят три номинации на премию «Эмми» за первые четыре сезона, выиграла двадцать один раз, включая премию за «Выдающийся драматический сериал» и семь наград за актерскую игру.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Шикарный фильм.