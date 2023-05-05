Netflix объявил, что новый сезон "Полового воспитания" выйдет уже в этом году, в течение нескольких месяцев. Последний, третий сезон сериала, закончился в 2021 году, поэтому многие с нетерпением ждали продолжения. Сервис сообщил, что основной актёрский состав сериала остался прежним, но действие сериала переместится в другой колледж Кавендиш. Кроме главного героя, Отиса, в колледже будет ещё один эксперт по сексуальному просвещению, поэтому парню придётся нелегко.