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Новый сезон "Полового воспитания" выйдет уже в этом году

Новый сезон "Полового воспитания" выйдет уже в этом году

Автор:
05 мая 2023 21:52
Сообщество : Кино
Метки: Разное   актёры   кино   новости кино   новый сезон   половое воспитание   сериал   сериалы   фильмы   фото   
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Многим полюбился сериал "Половое воспитание" от Netflix про среднюю школу. А недавно платформа объявила, когда выйдут серии четвёртого сезона. Съёмки нового сезона закончились в феврале этого года. Теперь фанаты сериала по всему миру с нетерпением ждут серий. Как вам сериал?

Netflix объявил, что новый сезон "Полового воспитания" выйдет уже в этом году, в течение нескольких месяцев. Последний, третий сезон сериала, закончился в 2021 году, поэтому многие с нетерпением ждали продолжения. Сервис сообщил, что основной актёрский состав сериала остался прежним, но действие сериала переместится в другой колледж Кавендиш. Кроме главного героя, Отиса, в колледже будет ещё один эксперт по сексуальному просвещению, поэтому парню придётся нелегко.

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Точной даты выхода сезона пока нет, но съёмки уже завершились - ещё в феврале 2023 года. Фанаты предполагают, что серии выйдут в конце лета. "Будет новый колледж, новые локации, повороты сюжета, новые герои. Сериал определённо трансформировался, но основная команда осталась прежней, поэтому сниматься было весело," - рассказал в интервью исполнитель главной роли, Эйса Баттерфилд.

А как вам сериал?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   актёры   кино   новости кино   новый сезон   половое воспитание   сериал   сериалы   фильмы   фото   
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2  комментария
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1k
ruslan d 2 часа назад
смешной фильм )
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6k
maclay 4 минуты назад
Какие "охрененно одухотворённые" лица !
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