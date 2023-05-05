Многим полюбился сериал "Половое воспитание" от Netflix про среднюю школу. А недавно платформа объявила, когда выйдут серии четвёртого сезона. Съёмки нового сезона закончились в феврале этого года. Теперь фанаты сериала по всему миру с нетерпением ждут серий. Как вам сериал?
Netflix объявил, что новый сезон "Полового воспитания" выйдет уже в этом году, в течение нескольких месяцев. Последний, третий сезон сериала, закончился в 2021 году, поэтому многие с нетерпением ждали продолжения. Сервис сообщил, что основной актёрский состав сериала остался прежним, но действие сериала переместится в другой колледж Кавендиш. Кроме главного героя, Отиса, в колледже будет ещё один эксперт по сексуальному просвещению, поэтому парню придётся нелегко.
Точной даты выхода сезона пока нет, но съёмки уже завершились - ещё в феврале 2023 года. Фанаты предполагают, что серии выйдут в конце лета. "Будет новый колледж, новые локации, повороты сюжета, новые герои. Сериал определённо трансформировался, но основная команда осталась прежней, поэтому сниматься было весело," - рассказал в интервью исполнитель главной роли, Эйса Баттерфилд.
А как вам сериал?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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