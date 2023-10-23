Французские СМИ обвинили Россию в нашествии клопов

Сначала эпидемию насекомых связывали с беженцами с Украины. Потом переключили тему на российские СМИ. Якобы они разгоняют новости о клопах и от этого у французов начинается истерика.

Хотя многие склоняются к тому, что тема клопов раскачивается специально - чтобы опорочить имидж Франции в преддверии Олимпиады-2024. Но Россия тут не виновата.