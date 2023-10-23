Французские СМИ обвинили Россию в нашествии клопов

Они подозревают, что это козни наших спецслужб.
Французов стали кусать клопы:
Источник:
Насекомые атакуют общественный транспорт и жилища граждан.
Источник:
Сначала эпидемию насекомых связывали с беженцами с Украины. Потом переключили тему на российские СМИ. Якобы они разгоняют новости о клопах и от этого у французов начинается истерика.
Хотя многие склоняются к тому, что тема клопов раскачивается специально - чтобы опорочить имидж Франции в преддверии Олимпиады-2024. Но Россия тут не виновата.
Источник:
- Жители Парижа жалуются на постельных клопов в общественных местах
- Французские СМИ обвинили Россию в эпидемии клопов
- Памела Андерсон бросила вызов старению и появилась на Неделе моды без макияжа
- Великобритания вслед за Францией переживает нашествие клопов
- Францию заедают постельные клопы. В стране готовят законопроект по борьбе с насекомыми
Или европейцы уже забыли про это:
А вообще прикольно получается, - в саду Бореля завелись клопы))).
"На стене клопы сидели
И на солнце щурились
Только Путина узрели
Сразу окочурились!"
Я поймал на жо_пе вшу!
Жирную вонючую!
Щас ее замучую!
Изи!!!
Они уже и так приняли превентивные меры - отключили себе газ.
Осталось дождаться действительно холодной зимы.
Ну и немцы в 1941.
И тевтонцы в 1242.
А вот монголы сами из таких краев прибыли, где клопы не живут.
Ёлки палки вуаля.
Тёмной ночью клоп француза, вместо совести грызёт.