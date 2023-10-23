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Французские СМИ обвинили Россию в нашествии клопов

Французские СМИ обвинили Россию в нашествии клопов

Автор:
23 октября 2023 15:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Париж   клопы   насекомые   олимпиада   франция   
2287
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Они подозревают, что это козни наших спецслужб.

Французов стали кусать клопы:

Насекомые атакуют общественный транспорт и жилища граждан.

Сначала эпидемию насекомых связывали с беженцами с Украины. Потом переключили тему на российские СМИ. Якобы они разгоняют новости о клопах и от этого у французов начинается истерика.

Хотя многие склоняются к тому, что тема клопов раскачивается специально - чтобы опорочить имидж Франции в преддверии Олимпиады-2024. Но Россия тут не виновата.

Источник:

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Метки: Видео   Париж   клопы   насекомые   олимпиада   франция   
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34  комментария
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1k
Звёздный князь 2 часа назад
Не понял. А при чём тут Россия?
Или европейцы уже забыли про это:

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11k
Dmitry Минуту назад
Плохому танцору и яйца мешают. Так и этим - главное на кого-то вину спихнуть.
А вообще прикольно получается, - в саду Бореля завелись клопы))).
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10k
Борис Карабанов 5 минут назад
Как там у классиков?
"На стене клопы сидели
И на солнце щурились
Только Путина узрели
Сразу окочурились!"
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128
Kol40in 5 минут назад
Мы опять? Ну надо же. И все африканские болезни которые чунга-чанги им привезли, тоже мы?
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4k
OLDer 7 минут назад
Тише тише не шу шу!
Я поймал на жо_пе вшу!
Жирную вонючую!
Щас ее замучую!
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3k
Ежик 13 минут назад
Центр!Центр!Я клоп 1!Бабушка приехала!Птичка в клетке!
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11k
Юрий 20 минут назад
Я знаю, это Петров с Башировым отвезли в Париж мешок с клопами и вытрясли его содержимое на Елисейских полях. Точно это они. Больше некому.
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2k
Dmitry Tarasov Полчаса назад
"Капитальное вымораживание производится зимой при воздействии температуры ниже -20 C в течении 48-72 часов личинки и яйца клопов погибают."
Изи!!!
Они уже и так приняли превентивные меры - отключили себе газ.
Осталось дождаться действительно холодной зимы.
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1k
Гремлин Полчаса назад
Побольше арабья впускайте, дебилы!
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11k
Zемляк 36 минут назад
Шерше ля клоп авек муа.
Ёлки палки вуаля.
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5k
Kozlodoev 39 минут назад
В Ветхом Завете говорили про Саранчу... похоже, лягушатники недостойны...
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19k
Дмитрий 41 минуту назад
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9k
Гур Час назад
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7k
klop Час назад
МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!
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32k
Ego sum qui sum Час назад
Ну а почему бы и да
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6k
alex Час назад
Это Ульяновские, особые Ленинские клопы, закалённые, писты ещё могут дать
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19k
Дмитрий Час назад
Шестиногий обличитель бодро по стене ползёт,
Тёмной ночью клоп француза, вместо совести грызёт.
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
""""Господи, это клопы у меня в постеле !!!""" Да не, это русския пропаганда, ложитесь спать...........Ой как же Вы заепали нас русских, на куй вы нам не усралися!! Епитесь в жопу мужиками, отризайте пиьски с малых лет, нам покуй, ОТЪЕПИТЕСЬ ВЫ ОТ НАС !!!
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5k
Горожанин 2 часа назад
Жму руку Нарышкину, а также Петрову и Боширову. Это высочайший уровень оценки работы! Клопы - свежо, оригинально, нешаблонно, резонансно, эффективно! Так держать!
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27k
Сталкер 2 часа назад
Ну вот же ж! Наконец-то! Теперь можно спокойно спать! А то всё переживал: ну когда ж они догадаются?!
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5k
satra 2 часа назад
Прям какие-то "казни Египетские".
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