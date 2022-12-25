Курды второй день разносят Париж

В Париже регулярно проводят митинги и демонстрации, которые плавно перерастают в стычки с полицией и погромы. Это, можно сказать, традиция такая. То самим парижанам не нравится политика, то профсоюзы требуют увеличить зарплату, то футбольные фанаты отмечают победупроигрыш любимой команды.
В этот раз поводом для народных волнений стала выходка 69-летнего французского пенсионера, который пришёл культурному центру курдов в 10-м округе Парижа и расстрелял троих курдских активистов и ещё 4 ранил.
Курды от такого инцидента несколько огорчились и, решив не нарушать французские традиции, вышли на акцию протеста. Вначале всё было мирно, организаторы митинга заявили, что за действиями французского пенсионера стоит Турция, а Курдский демократический совет во Франции (CDK-F) назвал стрельбу в Париже гнусным терактом.
По данным полиции, в центре города собралось несколько тысяч курдов.
Накал эмоций был настолько силён, что полиция попыталась утихомирить митингующих, применив к ним слезоточивый газ и дубинки, но наткнулась на непонимание со стороны курдов. Префект столичной полиции Лоран Нуньес заявил, что 31 жандарм получил травмы.
Протестующие жгут машины, забрасывают полицию камнями, разбивают витрины. В общем, выражают своё неудовольствие всеми подручными средствами. Погром французской столицы продолжается уже второй день.
Кстати, к властям у курдов тоже есть претензии, они возмущены тем, что их "снова не смогли защитить".
Дедок, который устроил весь этот переполох, сам себя называет "расистом, который ненавидит иностранцев". И совсем недавно он вышел из тюрьмы, где он отбывал срок после нападения в прошлом году на центр для беженцев. Связан ли он как-то с Турцией - не известно.
Источник:
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