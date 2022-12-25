Курды второй день разносят Париж

Дедок, который устроил весь этот переполох, сам себя называет "расистом, который ненавидит иностранцев". И совсем недавно он вышел из тюрьмы, где он отбывал срок после нападения в прошлом году на центр для беженцев. Связан ли он как-то с Турцией - не известно.