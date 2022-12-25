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Курды второй день разносят Париж

Курды второй день разносят Париж

Автор:
25 декабря 2022 09:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Митинги   видео   курды   париж   погромы   франция   
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В Париже регулярно проводят митинги и демонстрации, которые плавно перерастают в стычки с полицией и погромы. Это, можно сказать, традиция такая. То самим парижанам не нравится политика, то профсоюзы требуют увеличить зарплату, то футбольные фанаты отмечают победупроигрыш любимой команды.

В этот раз поводом для народных волнений стала выходка 69-летнего французского пенсионера, который пришёл культурному центру курдов в 10-м округе Парижа и расстрелял троих курдских активистов и ещё 4 ранил.


Курды от такого инцидента несколько огорчились и, решив не нарушать французские традиции, вышли на акцию протеста. Вначале всё было мирно, организаторы митинга заявили, что за действиями французского пенсионера стоит Турция, а Курдский демократический совет во Франции (CDK-F) назвал стрельбу в Париже гнусным терактом.


По данным полиции, в центре города собралось несколько тысяч курдов.  

Накал эмоций был настолько силён, что полиция попыталась утихомирить митингующих, применив к ним слезоточивый газ и дубинки, но наткнулась на непонимание со стороны курдов. Префект столичной полиции Лоран Нуньес заявил, что 31 жандарм получил травмы.

 


 

Протестующие жгут машины, забрасывают полицию камнями, разбивают витрины. В общем, выражают своё неудовольствие всеми подручными средствами. Погром французской столицы продолжается уже второй день.  

Кстати, к властям у курдов тоже есть претензии, они возмущены тем, что их "снова не смогли защитить".


Дедок, который устроил весь этот переполох, сам себя называет "расистом, который ненавидит иностранцев". И совсем недавно он вышел из тюрьмы, где он отбывал срок после нападения в прошлом году на центр для беженцев. Связан ли он как-то с Турцией - не известно.





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Метки: Митинги   видео   курды   париж   погромы   франция   
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8  комментариев
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2k
SHAGREEN 51 минуту назад
Ну, хоть иногда, и в правду, "сайт хорошего настроения "
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1
Ростислав Минуту назад
Це гейропа
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20k
Alf Минуту назад
А оператор съёмки смельчак. Я бы не хотел получить камушком по головушке. Да, видать весело у них там на Рождество. Даже остановке общественного транспорта досталось. А её-то за что?
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1k
Тордион 9 минут назад
Какой заводной дедушка! Убил, сел, вышел, снова убил. Вроде и не молод уже, а все не замирится! На сколько еще ходок его хватит?
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17k
сеньор Леонсио 9 минут назад
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2k
Dema 14 минут назад
Дотолерантелись.
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15k
Patmaz 41 минуту назад
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21k
ЦСКА Час назад
В Москве скоро такая же херня настанет....
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