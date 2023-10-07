Великобритания вслед за Францией переживает нашествие клопов

Пока французы бьют тревогу, по поводу огромного количества клопов, англичане об этом стыдливо умалчивают. По крайней мере, так утверждает микробиолог и основатель Bed Bugs Ltd Дэвид Кейн.

Ученый приводит просто ужасающие цифры, так буквально за один год заражение клопами в Великобритании увеличилось на 65%.



