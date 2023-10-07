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Великобритания вслед за Францией переживает нашествие клопов

Великобритания вслед за Францией переживает нашествие клопов

Автор:
07 октября 2023 07:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   Видео   клопы   насекомые   франция   школы   
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Не все так благополучно в туманном Альбионе...

Пока французы бьют тревогу, по поводу огромного количества клопов, англичане об этом стыдливо умалчивают. По крайней мере, так утверждает микробиолог и основатель Bed Bugs Ltd Дэвид Кейн.

Ученый приводит просто ужасающие цифры, так буквально за один год заражение клопами в Великобритании увеличилось на 65%.


Клопы активно обживают лондонские автобусы, кинотеатры, больницы и общественные места.


Люди беспокоятся о том, чтобы не привезти постельных клопов из отпуска, но реальность такова, что они уже есть в поездах, кинотеатрах и домах Великобритании. Я думаю, что в Лондоне, вероятно, такой же уровень проблемы, как и сейчас в Париже... Разница в том, что парижане говорят об этой проблеме, в то время как британцы «пытаются сохранить все это в тайне.

Проблема заключается еще и в том, что у этих насекомых выработался стойкий иммунитет к инсектицидам, и травить их обычными методами уже не получается.

Ученый призывает активно проверять свое жилище на наличие паразитов.

Если не приучитесь к дисциплинированной практике ежемесячных проверок, наступит день, когда вы приподнимете матрас, и на вас будут смотреть 5000 или 6000 постельных клопов.


Ну а тем временем во Франции уже закрыли 7 школ на 1500 человек из-за нашествия клопов. В общем, насекомые освоились и решили получить образование. 😎

Источник:

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Метки: Великобритания   Видео   клопы   насекомые   франция   школы   
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4  комментария
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9k
Сергей 18 минут назад
Им для полного цивилизованного комплекта не хватает нашествия вшей, эпидемии оспы, сифилиса и чумы. И гешталь на "цветущий сад" будет полностью закрыт.
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EDRENA ZA NOGU 19 минут назад
Моется тот, кому лень чесаться!
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16k
Alex Полчаса назад
Мерзкое насекомое... Если еще и устойчиво к ядам, то как их уничтожать то?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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