Великобритания вслед за Францией переживает нашествие клопов

Не все так благополучно в туманном Альбионе...
Пока французы бьют тревогу, по поводу огромного количества клопов, англичане об этом стыдливо умалчивают. По крайней мере, так утверждает микробиолог и основатель Bed Bugs Ltd Дэвид Кейн.
Ученый приводит просто ужасающие цифры, так буквально за один год заражение клопами в Великобритании увеличилось на 65%.
Клопы активно обживают лондонские автобусы, кинотеатры, больницы и общественные места.
Люди беспокоятся о том, чтобы не привезти постельных клопов из отпуска, но реальность такова, что они уже есть в поездах, кинотеатрах и домах Великобритании. Я думаю, что в Лондоне, вероятно, такой же уровень проблемы, как и сейчас в Париже... Разница в том, что парижане говорят об этой проблеме, в то время как британцы «пытаются сохранить все это в тайне.
Проблема заключается еще и в том, что у этих насекомых выработался стойкий иммунитет к инсектицидам, и травить их обычными методами уже не получается.
Ученый призывает активно проверять свое жилище на наличие паразитов.
Если не приучитесь к дисциплинированной практике ежемесячных проверок, наступит день, когда вы приподнимете матрас, и на вас будут смотреть 5000 или 6000 постельных клопов.
Ну а тем временем во Франции уже закрыли 7 школ на 1500 человек из-за нашествия клопов. В общем, насекомые освоились и решили получить образование. 😎
Источник:
- Жители Парижа жалуются на постельных клопов в общественных местах
- Испанцы собираются возить британцев на курорты в дирижабле, напоминающем ягодицы
- В лондонском "Макдоналдсе" засняли огромную крысу
- Киберпанк всё ближе: британская компания разрабатывает робота-стриптизёршу
- «Из Парижа с любовью»: американский блогер приехал в столицу Франции и поразился количеству крыс на улицах