Памела Андерсон бросила вызов старению и появилась на Неделе моды без макияжа

Сейчас в Париже проходит Неделя моды и гостями показов становятся не только модели, но и голливудские звёзды. Звезда PlayBoy Памела Андерсон затмила всех, появившись на модном показе без макияжа и причёски.
56-летняя звезда посетила показ Isabel Marant в Париже. Памела Андерсон затмила всех, появившись на публике без макияжа, сообщает Vogue. Женщина выбрала желтое платье из рельефной ткани, бежевые босоножки на невысоком каблуке и дополнила аутфит сумкой с ручкой-цепочкой. Несмотря на отсуствие косметики, Памела выглядит просто отпадно.
Звезда "Спасателей Малибу" уже давно отказалась от макияжа и разных улучшений. В прошлом она несколько раз увеличивала грудь, но позже сняла импланты.
Чувство счастья — это лучшее средство для поддержания красоты. А смелость делает нас привлекательными: когда ты чего-то боишься, но все равно идешь наперекор своим страхам, - рассказала звезда.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ) @pamelaanderson
Поклонники актрисы отметили, что без макияжа звезда выглядит просто отлично. Она ухоженна и свежа.
Ничего себе! Как отлично ты выглядишь!
Без макияжа только лучше
С годами всё красивее!
В прошлом Памела Андерсон была секс-символом. Многие хотели быть на неё похожи, поэтому увеличивали грудь, красили волосы и кололи скулы. Однако, теперь Памела выглядит свежо и ухоженно, несмотря на возраст, а женщины, пытающиеся её копировать, больше похожи на резиновых кукол.
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