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Памела Андерсон бросила вызов старению и появилась на Неделе моды без макияжа

Памела Андерсон бросила вызов старению и появилась на Неделе моды без макияжа

Автор:
04 октября 2023 09:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: pamela anderson   Видео   Париж   интересное   неделя моды   фото   шоу бизнес   
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Сейчас в Париже проходит Неделя моды и гостями показов становятся не только модели, но и голливудские звёзды. Звезда PlayBoy Памела Андерсон затмила всех, появившись на модном показе без макияжа и причёски.

56-летняя звезда посетила показ Isabel Marant в Париже. Памела Андерсон затмила всех, появившись на публике без макияжа, сообщает Vogue. Женщина выбрала желтое платье из рельефной ткани, бежевые босоножки на невысоком каблуке и дополнила аутфит сумкой с ручкой-цепочкой. Несмотря на отсуствие косметики, Памела выглядит просто отпадно.

Звезда "Спасателей Малибу" уже давно отказалась от макияжа и разных улучшений. В прошлом она несколько раз увеличивала грудь, но позже сняла импланты.

Чувство счастья — это лучшее средство для поддержания красоты. А смелость делает нас привлекательными: когда ты чего-то боишься, но все равно идешь наперекор своим страхам, - рассказала звезда.

Поклонники актрисы отметили, что без макияжа звезда выглядит просто отлично. Она ухоженна и свежа.

Ничего себе! Как отлично ты выглядишь!

Без макияжа только лучше

С годами всё красивее!

В прошлом Памела Андерсон была секс-символом. Многие хотели быть на неё похожи, поэтому увеличивали грудь, красили волосы и кололи скулы. Однако, теперь Памела выглядит свежо и ухоженно, несмотря на возраст, а женщины, пытающиеся её копировать, больше похожи на резиновых кукол.

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Метки: pamela anderson   Видео   Париж   интересное   неделя моды   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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Наталья 53 минуты назад
Мда. В общем, для обычной женщины 56 лет выглядит нормально, наверно. Но для Памеллы Андерсон... Если б не написали, что это она, без выдающегося бюста и макияжа не узнать.
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5k
Котэ 46 минут назад
ещё б с её бабосами она выглядела не опрятно и не ухоженно на показе мод.
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3k
Василий Афиногенов 54 минуты назад
ну,бабы по шесдесят так и выглядят без макияжа,что тут такого
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34k
ACU900 56 минут назад
А ее еще похитить пытались :)
Ссылка youtu.be
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