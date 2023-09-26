Жители Парижа жалуются на постельных клопов в общественных местах

В Париже сложилась очень сложная ситуация с постельными клопами. Французское правительство даже запустило горячую линию, где специалисты консультируют горожан по борьбе с паразитами.
Власти Парижа сообщили, что виной всему туристы, которые привозят паразитов с собой из путешествий, а также рост устойчивости насекомых к препаратам, предназначенным для их уничтожения, пишет The Guardian. Во французских социальных сетях распространилось видео, на котором один наглый клоп ползает по сидению высокоскоростного поезда. Многие пассажиры жаловались на укусы во время поездки.
Источник:
В железнодорожной компании SNCF заявили, что предпринимают все попытки избавиться от вредителей.
SNCF гарантирует, что она усердно работает против вредителей, клопов, а также тараканов, муравьев и других. [Среди профилактических мер] установка гелей против вредителей, распыление инсектицидов, специальные ловушки, диатомовый порошок во влажных помещениях... Таким образом, все поезда компании обрабатывается каждые 60 дней, — заявили в компании.
На клопов также жалуются и посетители кинотеатра UGC Bercy (Двенадцатый округ Парижа). Владелец кинотеатра UGC Ciné Cité Les Halles рассказал изданию RTL, что руководство пытается бороться с вредителями, но тщетно.
Источник:
- В Московском зоопарке умер медведь Диксон, спасённый в прошлом году с огнестрельными ранениями
- В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам
- Владельца популярного говорящего попугая Григория обвинили в мошенничестве
- Подписчики в ужасе! Анна Семенович вживую спела на берегу Енисея
- "На себя посмотри!": Инстасамка назвала девочек из подтанцовки колхозницами и разозлила поклонников
Главное - что не мигранты.
потом приходишь проветриваешь, моешь посуду (главное всю еду спрятать) и отлично всё
ни какие спреи типа "чистый дом" ни "палач" не дадут реального эффекта, останутся 2-3 штуки и они опять расплодятся к концу недели
только весь дом заливать что бы ни одного не осталось
и после того как сделали дезинсекцию лучше уборку влажную дня 3-4 не делать так как состав на поверхностях остается и те что замухоморились выползают и тоже дохнут
Главное чтоб за 8 часов делов не натворили)))))
А разве клопы не являются такой же частью экосистемы славного города парыжа, как и крысы?