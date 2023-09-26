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Жители Парижа жалуются на постельных клопов в общественных местах

Жители Парижа жалуются на постельных клопов в общественных местах

Автор:
26 сентября 2023 12:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   интересное   клопы   насекомые   нашествие клопов   поезда   фото   франция   
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В Париже сложилась очень сложная ситуация с постельными клопами. Французское правительство даже запустило горячую линию, где специалисты консультируют горожан по борьбе с паразитами.

Власти Парижа сообщили, что виной всему туристы, которые привозят паразитов с собой из путешествий, а также рост устойчивости насекомых к препаратам, предназначенным для их уничтожения, пишет The Guardian. Во французских социальных сетях распространилось видео, на котором один наглый клоп ползает по сидению высокоскоростного поезда. Многие пассажиры жаловались на укусы во время поездки.

В железнодорожной компании SNCF заявили, что предпринимают все попытки избавиться от вредителей.

SNCF гарантирует, что она усердно работает против вредителей, клопов, а также тараканов, муравьев и других. [Среди профилактических мер] установка гелей против вредителей, распыление инсектицидов, специальные ловушки, диатомовый порошок во влажных помещениях... Таким образом, все поезда компании обрабатывается каждые 60 дней, — заявили в компании.

На клопов также жалуются и посетители кинотеатра UGC Bercy (Двенадцатый округ Парижа). Владелец кинотеатра UGC Ciné Cité Les Halles рассказал изданию RTL, что руководство пытается бороться с вредителями, но тщетно.

Источник:

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Метки: Видео   интересное   клопы   насекомые   нашествие клопов   поезда   фото   франция   
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12  комментариев
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26k
ПаганецЪ 2 часа назад
(С)...виной всему туристы, которые привозят паразитов с собой из путешествий...(/С)

Главное - что не мигранты.
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6k
alex Полчаса назад
Да Париж вообще-разрекламированная помойка
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111k
Z_Павел Юрьевич_V Час назад
"Райский сад" (с) (тм) он такой!
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
культурное наследие . ведь шелковые ночные рубашки были придуманы как раз чтоб бедные блохи клопы соскальзывали голодные с немытых тел французов
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10k
Garpia121 Час назад
Ого, они такие крупные. Никогда не видела.
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11k
Том Сойер Час назад
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13k
кира Час назад
Эти гады живучие, как не знаю кто. В книгах попадались сушеные клопы, совсем белые, почти прозрачные. Так попадая на свежий воздух, эти сволочи оживали, их было невероятно трудно истребить.
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12k
Copycat Час назад
На сколько мне показал в свое время опыт - их только дезинфекцией можно вывести нормально, закрыл окна, заклеил вентиляцию скотчем, позвал людей и они тебе весь дом запрыскали ядом, а ты 8 часов гуляешь

потом приходишь проветриваешь, моешь посуду (главное всю еду спрятать) и отлично всё
ни какие спреи типа "чистый дом" ни "палач" не дадут реального эффекта, останутся 2-3 штуки и они опять расплодятся к концу недели

только весь дом заливать что бы ни одного не осталось

и после того как сделали дезинсекцию лучше уборку влажную дня 3-4 не делать так как состав на поверхностях остается и те что замухоморились выползают и тоже дохнут
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26k
Сталкер 2 часа назад
Крыс там, вроде, чуть ли не защищать собирались.
А разве клопы не являются такой же частью экосистемы славного города парыжа, как и крысы?
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27k
AzuveR 2 часа назад
"Власти Парижа сообщили, что виной всему туристы" А не мигранты ? Пуст Парижане привыкают к клопикам и прочей живности. Мигранты и прибывшие с ними насекомые и не только, во Франции и во всей гейропе всерьёз и на долго.
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