Жители Парижа жалуются на постельных клопов в общественных местах

Власти Парижа сообщили, что виной всему туристы, которые привозят паразитов с собой из путешествий, а также рост устойчивости насекомых к препаратам, предназначенным для их уничтожения, пишет The Guardian. Во французских социальных сетях распространилось видео, на котором один наглый клоп ползает по сидению высокоскоростного поезда. Многие пассажиры жаловались на укусы во время поездки.