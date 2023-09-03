Заразные комары заполонили Париж

Власти Парижа дали добро на массовую фумигацию города. Были перекрыты дороги, а горожанам настоятельно не рекомендовали покидать свои дома, пока рабочие распыляли отраву по окрестностям.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что опасные комары стали процветать в Европе отчасти из-за изменения климата: более теплая погода сокращает инкубационный период для их яиц, а зимы уже недостаточно холодные, чтобы уничтожить вредителей.

По данным министерства здравоохранения, впервые во Франции их заметили в 2004 году, в настоящее время они присутствуют в 71 из 96 департаментов, даже в районах, близких к северному побережью Ла-Манша.