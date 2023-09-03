Заразные комары заполонили Париж

Виновато, как всегда, изменение климата.
В столице Франции необычайно расплодились так называемые тигровые комары. Эти пищащие кровососы опасны тем, что являются переносчиками вирусов Зика, лихорадки денге и чикунгунья.
Если раньше тигровые комары кошмарили только страны юго-Восточной Азии, то теперь добрались и до Европы.
Власти Парижа дали добро на массовую фумигацию города. Были перекрыты дороги, а горожанам настоятельно не рекомендовали покидать свои дома, пока рабочие распыляли отраву по окрестностям.
Эксперты в области здравоохранения говорят, что опасные комары стали процветать в Европе отчасти из-за изменения климата: более теплая погода сокращает инкубационный период для их яиц, а зимы уже недостаточно холодные, чтобы уничтожить вредителей.
По данным министерства здравоохранения, впервые во Франции их заметили в 2004 году, в настоящее время они присутствуют в 71 из 96 департаментов, даже в районах, близких к северному побережью Ла-Манша.
Источник:
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