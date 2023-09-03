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Заразные комары заполонили Париж

Заразные комары заполонили Париж

Автор:
03 сентября 2023 09:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Париж   вирусы   инфекции   климат   тигровые комары   франция   
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Виновато, как всегда, изменение климата.

В столице Франции необычайно расплодились так называемые тигровые комары. Эти пищащие кровососы опасны тем, что являются переносчиками вирусов Зика, лихорадки денге и чикунгунья.


Если раньше тигровые комары кошмарили только страны юго-Восточной Азии, то теперь добрались и до Европы.


Власти Парижа дали добро на массовую фумигацию города. Были перекрыты дороги, а горожанам настоятельно не рекомендовали покидать свои дома, пока рабочие распыляли отраву по окрестностям.


Эксперты в области здравоохранения говорят, что опасные комары стали процветать в Европе отчасти из-за изменения климата: более теплая погода сокращает инкубационный период для их яиц, а зимы уже недостаточно холодные, чтобы уничтожить вредителей.


По данным министерства здравоохранения, впервые во Франции их заметили в 2004 году, в настоящее время они присутствуют в 71 из 96 департаментов, даже в районах, близких к северному побережью Ла-Манша.

Источник:

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Метки: Париж   вирусы   инфекции   климат   тигровые комары   франция   
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4  комментария
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8k
sedoisever 52 минуты назад
А холодные зимы уничтожают комаров? По всему видать, у нас в Воркуте ещё ни разу не было холодной зимы...
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617
leemur86 21 минуту назад
Франция любит всё экзотическое, мигранты, комары...
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16k
a_komolow Полчаса назад
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27k
Matrosskin 37 минут назад
Т.е это как ? И "русский след " не нашли, и ссанкции не ввели ? Как так-то, а ? Пздц, господа, мы теряем то, что было нажито с таким трудом. Отправьте им вагон таёжных клещей что-ли ( подписав каждого "фром раша из лав", чтоб уж никаких сомнений)
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