«Из Парижа с любовью»: американский блогер приехал в столицу Франции и поразился количеству крыс на улицах

К делу подключились и зоозащитники. Сначала они устроили в Париже акцию из разряда «Руки прочь от крыс!», а затем их глава, Амандин Санвизенс, заявила, что травить грызунов нельзя:

Мы предлагаем провести эксперимент: не уничтожать крыс, а лишить их возможности размножаться. Они ведь питаются в основном на улицах, находят еду в мусорных контейнерах. И мы хотим поставить в этих местах коробки с контрацептивными средствами. Крысы будут их съедать, и таким образом мы можем повлиять на их репродуктивность.

Пока крысиные «противозачаточные средства» ещё не применяли. Но это не за горами.