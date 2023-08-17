«Из Парижа с любовью»: американский блогер приехал в столицу Франции и поразился количеству крыс на улицах

Он хотел романтики и колорита, а тут такое.
Тиктокер из США наведался в Париж и заявил, что он никогда не видел такого количества крыс. Грызуны буквально оккупировали улицы - в столице Франции около пяти миллионов серых зверьков, по две штуки на каждого парижанина.
Источник:
Мэрия Парижа всё же пыталась сражаться с грызунами. Под это выделили 1,5 миллиона евро, создали комиссию и начали борьбу… Спустя 6 лет от бюджета остался лишь крысиный хвостик, а грызунов стало лишь больше. Но и тут власти нашли решение и объявили, что крысы, в общем-то, не опасны и надо научиться с ними «сосуществовать».
К делу подключились и зоозащитники. Сначала они устроили в Париже акцию из разряда «Руки прочь от крыс!», а затем их глава, Амандин Санвизенс, заявила, что травить грызунов нельзя:
Мы предлагаем провести эксперимент: не уничтожать крыс, а лишить их возможности размножаться. Они ведь питаются в основном на улицах, находят еду в мусорных контейнерах. И мы хотим поставить в этих местах коробки с контрацептивными средствами. Крысы будут их съедать, и таким образом мы можем повлиять на их репродуктивность.
Пока крысиные «противозачаточные средства» ещё не применяли. Но это не за горами.
Источник:
- После убийства полицией 17-летнего подростка в Париже начались беспорядки
- «Я ещё расцвету, но не здесь»: столичного «нетрадиционного» тиктокера избили за внешний вид и манеры
- "Теперь пришла наша очередь!": мигрант объяснил причину бардака во Франции
- Камеру убери: осьминог атаковал приставучего дайвера
- Мэр Парижа призвала парижан научиться сосуществовать с крысами
Прекрасный эвропейский сад, чего уж там.
"это всё загнивающая европа"