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«Из Парижа с любовью»: американский блогер приехал в столицу Франции и поразился количеству крыс на улицах

«Из Парижа с любовью»: американский блогер приехал в столицу Франции и поразился количеству крыс на улицах

Автор:
17 августа 2023 16:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Париж   блогер   крысы   тиктокер   франция   
2199
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Он хотел романтики и колорита, а тут такое.

Тиктокер из США наведался в Париж и заявил, что он никогда не видел такого количества крыс. Грызуны буквально оккупировали улицы - в столице Франции около пяти миллионов серых зверьков, по две штуки на каждого парижанина.

Мэрия Парижа всё же пыталась сражаться с грызунами. Под это выделили 1,5 миллиона евро, создали комиссию и начали борьбу… Спустя 6 лет от бюджета остался лишь крысиный хвостик, а грызунов стало лишь больше. Но и тут власти нашли решение и объявили, что крысы, в общем-то, не опасны и надо научиться с ними «сосуществовать».

К делу подключились и зоозащитники. Сначала они устроили в Париже акцию из разряда «Руки прочь от крыс!», а затем их глава, Амандин Санвизенс, заявила, что травить грызунов нельзя:

Мы предлагаем провести эксперимент: не уничтожать крыс, а лишить их возможности размножаться. Они ведь питаются в основном на улицах, находят еду в мусорных контейнерах. И мы хотим поставить в этих местах коробки с контрацептивными средствами. Крысы будут их съедать, и таким образом мы можем повлиять на их репродуктивность.

Пока крысиные «противозачаточные средства» ещё не применяли. Но это не за горами.


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Метки: Видео   Париж   блогер   крысы   тиктокер   франция   
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25  комментариев
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29k
Serg2001 2 часа назад
Всё правильно. "Если не можешь решить проблему, поменяй своё отношение к ней". Осталось раздать специальные крысиные презики и как-то объяснить крысам, как ими пользоваться.
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11k
ScorpionDS 3 минуты назад
Крысы вредители, но даже на них нашлись защитники, что дальше вредные вирусы, бактерии защищать будут?
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4k
Евгений 10 минут назад
Им надо поступить как в "граде обреченном" Стругацких. Там было нашествие на город павианов, очень много, просто дофига. Справится не могли и решили к каждому гражданину приписать павиана, пусть несет за него ответственность. Вот и в париже каждому французу выдать по две крысы, всё организовано, порядок, все довольны
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20k
scorpick 14 минут назад
Х.з. У нас в любой подвал спускаешься, там трещит антикрыса. В итоге я живую крысу видел лет 20 назад в деревне. Дотолерастятся они со своей зоошизой. Им ковид детским лепетом покажется. Но и у нас есть серьезная проблема. Это летающие крысы. А они всякую гадость переносят не хуже.
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3k
Славик 14 минут назад
Ну игра довольно реалистична же)
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14k
Alex 39 минут назад
У них там ещё крыса шеф повар в ресторане, я по телевизору видел.
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48k
Элек Мек 43 минуты назад
Не хрена бездомных кошек было уничтожать,если где то убыло,значит где то прибудет.
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26k
AzuveR 44 минуты назад
Это еда для мигрантов. Кошек уже они уже начали жрать. Пост недавно был, как на улице беженец кошку на костре жарит.
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4
устал я от вас 58 минут назад
Приезжай в Москву, вообще охренеешь )))
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29k
БамбарбияКиргуду 59 минут назад
Юропейцы уже начали насекомых жрать.Так что крысы это запасной вариант.
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8k
Крайняя плоть Суслова Час назад
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8k
Крайняя плоть Суслова Час назад
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171
unclejohn Час назад
Скоро " Крысьи лапки в кляре'' объявят исконным французским блюдом, и всё будет нормально.
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30k
Владимир Час назад
Парыж вообще на удивление засраный город. В метро там находится невозможно, воняет экскрементами, везде какие то бомжи, арабы.. По улицам нормально можно ходить если только по центральным, и то там же вездесущие арабы, бомжи и кучи даже не мусора, а просто гниющего дерьмища..

Прекрасный эвропейский сад, чего уж там.
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11k
Кот Бегемот 2 часа назад
Супруга ещё ~ в 2000-х была в туре с заездом в Париж. Достопримечательности само собой в памяти в плюсе, но ...клопы по факту в отеле – это незабываемое впечатление на всю оставшуюся. Париж и ...клопы – однако!
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3k
poбт 2 часа назад
соловьевщина, скобеевщина, путинска, пригожинская, лахтинская, ольгинская пропаганда
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16k
Элитный тигр 2 часа назад
Да уж, кукуха у французов улетела далеко и надолго... Потом удивляются, а как это чума миллионами всех выкашивала? Вот они - основные переносчики заразы.
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