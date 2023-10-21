Как развивается ребёнок: фотограф показал волшебный процесс появление новой жизни на свет

Однако ещё в 1950-х годах шведский фотограф и по совместительству учёный Леннарт Нильссон сделал по-истине невозможное. Он сумел снять эволюцию эмбриона от зачатия до рождения и получить при этом информативные и крайне интересные снимки. Как ему это удалось, ещё и в такой не самый технологичный период? Конечно, у Леннарта получилось всё далеко не сразу. Он экспериментировал с разной техникой, использовал макролинзы. Однако наилучший результат он смог получить, приспособив микрокамеру и микроосветитель на конец трубки цистоскопа. Не нарушая процесса развития плода, фотограф запечатлел все этапы, которые происходят в утробе женщине в период беременности.

Фотограф потратил десять лет, чтобы получить максимально хорошие снимки. В 1965 году их опубликовал журнал LIFE (очень популярный тогда в США), благодаря чему Леннарт Нильссон обрёл грандиозную популярность. Нильссон создал нечто поистине чудесное. Благодаря ему люди впервые смогли своими глазами увидеть зарождение и раннее развитие человеческой жизни.

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