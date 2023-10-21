Как развивается ребёнок: фотограф показал волшебный процесс появление новой жизни на свет

Рождение человека на свет — это настоящее чудо, которым не перестаёт восхищаться даже современная наука. Учёные всего мира постоянно изучают этот процесс, старясь узнать о нём как можно больше новых подробностей. К счастью, инновационные технологии позволяют это сделать.
Однако ещё в 1950-х годах шведский фотограф и по совместительству учёный Леннарт Нильссон сделал по-истине невозможное. Он сумел снять эволюцию эмбриона от зачатия до рождения и получить при этом информативные и крайне интересные снимки. Как ему это удалось, ещё и в такой не самый технологичный период? Конечно, у Леннарта получилось всё далеко не сразу. Он экспериментировал с разной техникой, использовал макролинзы. Однако наилучший результат он смог получить, приспособив микрокамеру и микроосветитель на конец трубки цистоскопа. Не нарушая процесса развития плода, фотограф запечатлел все этапы, которые происходят в утробе женщине в период беременности.
Фотограф потратил десять лет, чтобы получить максимально хорошие снимки. В 1965 году их опубликовал журнал LIFE (очень популярный тогда в США), благодаря чему Леннарт Нильссон обрёл грандиозную популярность. Нильссон создал нечто поистине чудесное. Благодаря ему люди впервые смогли своими глазами увидеть зарождение и раннее развитие человеческой жизни.
Сперматозоид движется по фаллопиевой трубе к яйцеклетке
Так выглядит яйцеклетка
Судьбоносная встреча
В 1965 году Леннарт Нильссон выпустил иллюстрированную книгу под названием «Ребёнок родился», которая включала не только снимки развивающихся эмбрионов, но и тексты врачей, а также советы по дородовой помощи. Впоследствии фотограф издал ещё несколько книг. В них уже был сделан упор преимущественно на фотографии.
Сперматозоид прорывает оболочку яйцеклетки и вливается в неё
Спустя неделю появляется бластоциста — клубок эмбриональных клеток, возникающий из оплодотворённой яйцеклетки
Зародыш переселяется в матку и закрепляется.
8 дней
Эмбрион, прикрепляется к слизистой матки.
22 дня
Начинается процесс развития. Серая зона станет мозгом ребёнка.
24 дня
У эмбриона появляется примитивное сердце. У него уже есть две камеры (желудочки). Сердце играет главную роль в процесса развития эмбриона, ведь оно отвечает за циркуляцию крови, которая распределяет питательные вещества и кислород во все маленькие развивающиеся органы.
4 недели
Размеры эмбриона составляют около 7 миллиметров. Теперь у него есть тело с головой и хвостом.
5 недель
В пять недель эмбрион подрастает до 9 миллиметров. У него появляется что-то вроде лица, в котором уже узнаются отверстия для будущих рта, носа и глаз.
6 недель
Размеры эмбриона составляют около 20 миллиметров.
7 недель
Туловище продолжает расти. То, что раньше напоминало эмбрион любого примитивного млекопитающего, теперь начинает выглядеть как миниатюрное человеческое существо. Кости черепа ещё не очень плотные, поэтому мозг виден сквозь тонкий хрящ. В области лба видно две большие пузырчатые структуры, которые в скором времени станут головным мозгом.
8 недель
Плод на этой стадии имеет длину около 30 миллиметров и весит около 8 граммов. Развиты сердце, руки, голова и ноги.
9 недель
Плод становится всё больше похож на человека. В местах сращения костей черепа образуется большое количество кровеносных сосудов.
12-13 недель
Слева от плода находится желточный мешок, который обеспечивает питание эмбриона до того, как плацента полностью сформируется.
13 недель
Быстрорастущий эмбрион надёжно защищён во чреве матери.
16 недель
Сквозь тонкую кожу видна сеть кровеносных сосудов. Плод начинает использовать руки, чтобы исследовать своё тело и окружающую среду.
18 недель
Размеры плода составляют примерно 14 сантиметров. Теперь он может воспринимать звуки внешнего мира
20 недель
Волосы начинают покрывать голову и тело.
23 недели
26 недель
На этом этапе развития размер плода составляет около 30 сантиметров.
36 недель
Совсем скоро ребёнок будет готов появиться на свет.
Леннарт Нильссон внёс большой вклад в науку. Он смог объединить медицину и творчество, что в перспективе позволило открыть новые горизонты в фотоискусстве.
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