17 странных вещиц, чьё предназначение было великой тайной, пока на помощь не пришли интернет-всезнайки

Ниже вы можете увидеть фото предметов, которые, кстати, помогли опознать эти невероятные всезнайки.
В нашем мире есть множество интересных и необычных вещей, способных выполнять функции, о которых вы, возможно, никогда раньше и не слышали. Такие загадочные штуковины могут периодически встречаться в повседневной жизни, вызывая уйму вопросов. Если у вас не получилось справиться с идентифицированием «сокровища» самостоятельно или с помощью друзей и знакомых, то вам с удовольствием предоставят свои бесплатные услуги интернет-знатоки. Их хлебом не корми, дай что-нибудь поразгадывать и в лишний раз проявить свои знания.
Достался в наследство от бабушки и дедушки какой-то навесной держатель
Есть отверстие размером с карандаш с одной стороны, внутри обтянут тканью.
Ответ: Это старинная декоративная коробочка для хранения карманных часов.
Что это за вещь? Работает как ножницы, кончик не острый, а более короткий конец выглядит так, будто он должен что-то прижимать
Ответ: Это гаситель свечей.
Деревянный ящик со стеклянным окном. Имеет деревянную заслонку на шарнире, закрывающую стекло
Найден в местном антикварном магазине. Кажется, это витрина для чего-то, но что?
Ответ: Это корпус старых часов, но с удалённым часовым механизмом. Стекло сзади, скорее всего, для того, чтобы можно было видеть движение часов.
Нашёл эту штуку на дне ящика. Она совсем маленькая, сделана из твёрдого прозрачного пластика. Что это?
Ответ: Это игрушечная бутылка с водой для хомяка.
Прямоугольный керамический контейнер с ручкой. В нём есть две пластины одинаковой формы и дизайна
Ответ: Это старинная керамическая мусорная корзина.
Странно выглядящая лампочка, найденная на чердаке моей семейной хижины (около 1930-х годов)
Ответ: Это газоразрядная лампа.
Странный тяжёлый металлический овальный закругленный брелок. Не двигается, не светится, не шумит
Ответ: Это мыло из нержавеющей стали. Отлично спасает, если у вас нет под рукой обычного мыла. Хорошо удаляет запахи после нарезки чеснока, лука или чистки рыбы.
Золотая коробка 1787 года с месяцами по обеим сторонам, за которыми следует ряд букв и цифр. Найдена на чердаке
Ответ: Это табакерка из латуни с вечным календарём.
Я коллекционирую старинные телефоны. Наткнулся на этот замечательный винтаж. Не совсем понимаю, для чего он нужен
Ответ: Это телефон, который используется в локомотивах для связи с управлением и для того, чтобы обратиться к пассажирам.
Медальон из стекла и металла. Внутри спрятаны странные записки с именами
Ответ: Это похоже на имена святых. Скорее всего, это подвеска-религварий.
Увидел небольшой прицеп с отдельными ящичками — что это?
Ответ: Это специальное приспособление для перевозки спортивных голубей.
Что это за кусок металла? Сияет очень ярко под светом
Ответ: Похоже на верхнюю часть синтетической були — монокристаллического слитка, который изготовлен синтетическим путём. Используется в полупроводниковой промышленности.
Кто скажет, для чего нужна эта необычная доска?
Ответ: Это кухонная доска для удобной нарезки. Выемка помогает фиксировать продукты на месте, чтобы они не скользили и не скатывались.
Сферическая шкатулка из бронзы или латуни диаметром 5 сантиметров. Очень лёгкая. Для чего она?
Ответ: Это антикварная пудреница.
Не могу понять, какую цель выполняет это старинное золотое украшение
Ответ: Это фиксатор для шарфа.
Обнаружил в стене дома тяжёлую бронзовую руку. Что это может быть?
Ответ: Это похоже на оберег, который люди прячут в стенах домов для привлечения удачи.
Что это за странный предмет, похожий на чайник на длинной ножке?
Ответ: Это специальная ёмкость для благовоний.
Источник:
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Больше похоже на тренажёр для мышц влагалища.
А применить их некуда. Повыбрасывали. Некоторые до тысячи насобирали.
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мыло из нержавейки? Ещё бы узнать - как оно "работает"
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