17 странных вещиц, чьё предназначение было великой тайной, пока на помощь не пришли интернет-всезнайки

Найден в местном антикварном магазине. Кажется, это витрина для чего-то, но что?

Ответ: Это корпус старых часов, но с удалённым часовым механизмом. Стекло сзади, скорее всего, для того, чтобы можно было видеть движение часов.

Нашёл эту штуку на дне ящика. Она совсем маленькая, сделана из твёрдого прозрачного пластика. Что это?