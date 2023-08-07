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17 странных вещиц, чьё предназначение было великой тайной, пока на помощь не пришли интернет-всезнайки

17 странных вещиц, чьё предназначение было великой тайной, пока на помощь не пришли интернет-всезнайки

Автор:
07 августа 2023 11:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Прошлое   интересно   подборка   предмет   удивительно   фото   
3142
18

Ниже вы можете увидеть фото предметов, которые, кстати, помогли опознать эти невероятные всезнайки.

В нашем мире есть множество интересных и необычных вещей, способных выполнять функции, о которых вы, возможно, никогда раньше и не слышали. Такие загадочные штуковины могут периодически встречаться в повседневной жизни, вызывая уйму вопросов. Если у вас не получилось справиться с идентифицированием «сокровища» самостоятельно или с помощью друзей и знакомых, то вам с удовольствием предоставят свои бесплатные услуги интернет-знатоки. Их хлебом не корми, дай что-нибудь поразгадывать и в лишний раз проявить свои знания.


Достался в наследство от бабушки и дедушки какой-то навесной держатель

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Есть отверстие размером с карандаш с одной стороны, внутри обтянут тканью.

Ответ: Это старинная декоративная коробочка для хранения карманных часов.


Что это за вещь? Работает как ножницы, кончик не острый, а более короткий конец выглядит так, будто он должен что-то прижимать

Ответ: Это гаситель свечей.


Деревянный ящик со стеклянным окном. Имеет деревянную заслонку на шарнире, закрывающую стекло

Найден в местном антикварном магазине. Кажется, это витрина для чего-то, но что?

Ответ: Это корпус старых часов, но с удалённым часовым механизмом. Стекло сзади, скорее всего, для того, чтобы можно было видеть движение часов. 


Нашёл эту штуку на дне ящика. Она совсем маленькая, сделана из твёрдого прозрачного пластика. Что это?

Ответ: Это игрушечная бутылка с водой для хомяка.


Прямоугольный керамический контейнер с ручкой. В нём есть две пластины одинаковой формы и дизайна

Ответ: Это старинная керамическая мусорная корзина.


Странно выглядящая лампочка, найденная на чердаке моей семейной хижины (около 1930-х годов)

Ответ: Это газоразрядная лампа.


Странный тяжёлый металлический овальный закругленный брелок. Не двигается, не светится, не шумит

Ответ: Это мыло из нержавеющей стали. Отлично спасает, если у вас нет под рукой обычного мыла. Хорошо удаляет запахи после нарезки чеснока, лука или чистки рыбы.


Золотая коробка 1787 года с месяцами по обеим сторонам, за которыми следует ряд букв и цифр. Найдена на чердаке

Ответ: Это табакерка из латуни с вечным календарём. 


Я коллекционирую старинные телефоны. Наткнулся на этот замечательный винтаж. Не совсем понимаю, для чего он нужен

Ответ: Это телефон, который используется в локомотивах для связи с управлением и для того, чтобы обратиться к пассажирам.


Медальон из стекла и металла. Внутри спрятаны странные записки с именами

Ответ: Это похоже на имена святых. Скорее всего, это подвеска-религварий.


Увидел небольшой прицеп с отдельными ящичками — что это?

Ответ: Это специальное приспособление для перевозки спортивных голубей.


Что это за кусок металла? Сияет очень ярко под светом

Ответ: Похоже на верхнюю часть синтетической були — монокристаллического слитка, который изготовлен синтетическим путём. Используется в полупроводниковой промышленности.


Кто скажет, для чего нужна эта необычная доска?

Ответ: Это кухонная доска для удобной нарезки. Выемка помогает фиксировать продукты на месте, чтобы они не скользили и не скатывались.


Сферическая шкатулка из бронзы или латуни диаметром 5 сантиметров. Очень лёгкая. Для чего она?

Ответ: Это антикварная пудреница.


Не могу понять, какую цель выполняет это старинное золотое украшение

Ответ: Это фиксатор для шарфа.


Обнаружил в стене дома тяжёлую бронзовую руку. Что это может быть?

Ответ: Это похоже на оберег, который люди прячут в стенах домов для привлечения удачи.


Что это за странный предмет, похожий на чайник на длинной ножке?

Ответ: Это специальная ёмкость для благовоний.


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Метки: Вещи   Прошлое   интересно   подборка   предмет   удивительно   фото   
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18  комментариев
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6k
salim777 2 часа назад
Вообще не убедительное объяснение про керамический контейнер с ручкой. Какая еще нафиг "старинная керамическая мусорная корзина"? Это для украшений. Такие и сейчас делают.
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12k
Евгений 13 минут назад


Больше похоже на тренажёр для мышц влагалища.

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19k
Bill 21 минуту назад
В принципе, про всё можно сказать "это похоже на оберег, который люди прячут в стенах домов для привлечения удачи"
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5k
S__D 22 минуты назад
))
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67
iskra S__D 12 минут назад
Когда появились бутылки с водкой,с шариковыми дозаторами, многие мои знакомые собирали шарики. Потом этих шариков стало дохрена,
А применить их некуда. Повыбрасывали. Некоторые до тысячи насобирали.
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21k
Corvus Corax 57 минут назад
Комментарий к фото
Шта???
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21k
Corvus Corax 58 минут назад
Комментарий к фото
Это не "гаситель свечей", это для обрезки фитиля...
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67
iskra Corvus Corax 11 минут назад
Комментарий к фото
Там два в одном. Можно и обрезать и гасить.
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20k
scorpick Час назад
Это старинная керамическая мусорная корзина.
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
Это мыло из нержавеющей стали. Отлично спасает, если у вас нет под рукой обычного мыла. Хорошо удаляет запахи после нарезки чеснока, лука или чистки рыбы.
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мыло из нержавейки? Ещё бы узнать - как оно "работает"
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242
FelisLynx Алексей Час назад
Осталось только понять, зачем нужно приспособление для удаления только запахов. Не жира-масла, не грязи, а именно запахов.
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