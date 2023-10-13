13 аксессуаров из прошлого, которые таят в себе тайные смыслы

Модники и модницы прошлого обожали дополнять свои образы различными украшениями, подчёркивая не только красоту, но и статусность. Броши, воротники, кольца — всё это было в избытке у состоятельных господ
. Однако иногда у них появлялись в пользовании довольно странные аксессуары, которые сегодня наверняка бы удивили многих людей. Речь при этом идёт не только о дизайне, но и о предназначении этих штуковин.
Блоховка
Это было довольно странное и при этом невероятно популярное украшение у аристократов в XV-XVI веках. Оно представляло собой шкуру пушного зверька с искусственными головой и лапами, которая была украшена различными драгоценностями. Некоторые эксперты считают, что столь странный аксессуар помогал в ловле блох (которых в те времена было невероятное количество). Другие склоняются к тому, что изделие использовалось для красоты и демонстрации высокого статуса.
Фибула
Фибулы использовались и мужчинами, и женщинами. Этот аксессуар заменял пуговицы и помогал удерживать одежду. К тому же он был ещё и невероятно красив. Чуть позже изделие трансформировалось в уже знакомую нам английскую булавку.
Табачный пузырёк
В XIX веке такие флакончики были крайне популярны среди любителей табака. Они изготавливались из полудрагоценных камней и металлов. Главной особенностью аксессуара является специальная маленькая ложечка, позволяющая зачерпывать необходимую дозу табака. Впервые флакончики появились в Китае, а позже перекочевали и к европейским аристократам.
«Глазной» портрет
Одно из самых романтичных украшений, позволявших продемонстрировать свои чувства, не раскрывая личности. Мода на миниатюры глаз была относительно недолгой — примерно с 1785 года до середины девятнадцатого века.
Помандер
Некогда популярный аксессуар выполнял роль освежителя воздуха (приблизительно в XIII-XVII веках). Владелец мог сам выбирать желаемый аромат, заполняя отсеки контейнера различными травами и благовониями.
Портбукет
Это футляр для живых цветов, который активно применялся с XIV по XIX век. Он позволял нести букет, не пачкая руки или наряд. Раздвижные ножки моментально превращали аксессуар в миниатюрную вазочку.
Бальная книжка (карне)
Этот симпатичный дамский аксессуар использовался в качестве записной книжки, в которую вносились номера танцев и имена кавалеров. Был в моде в XVIII-ХХ веках.
Шатлен
В XVIII-XX века шатлен выполнял не только эстетическую, но и практическую функцию. Это был своеобразный пояс с различными зажимами, на которые крепились всякие безделушки, вроде часов, ключей, печатей и кошелька.
Кольцо с секретом
Такие кольца появились в Европе в XVI веке. Ранее они активно применялись в Индии и на Дальнем Востоке. Внутри украшения был тайник, в котором хранили яд. Его, как правило, незаметно добавляли в еду или питьё потенциальной жертвы.
Траурная брошь
В XIX веке были невероятно популярны броши и другие траурные украшения, которые частично изготавливались из волос родного или близкого человека.
Кольцо лучника
Кольцо надевали на большой палец при стрельбе из лука, чтобы защититься от повреждений тетивой.
Кольца Гиммель
Необычные кольца-головоломки, которые использовались в качестве обручальных с начала XV века. Как правило, они состояли из двух-трёх колец, складывающихся в единое украшение (одно кольцо принадлежало мужу, второе — жене, третье — свидетелю).
Кольцо-часы
Такие украшения начали активно пользоваться популярностью в начале XX века. Они позволяли подчеркнуть статусность и безошибочно ориентироваться во времени.
Источник:
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Хм. Бедные Французы что то вспомнились. У них сейчас засилье вшей. Придется им опять блоховку, блохоловку, в смысле вошеловками пользоваться. И шелковой одеждой обзаводиться. Сии насекомые не могут передвигаться по шелку. Скользят-с.