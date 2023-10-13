13 аксессуаров из прошлого, которые таят в себе тайные смыслы

Это было довольно странное и при этом невероятно популярное украшение у аристократов в XV-XVI веках. Оно представляло собой шкуру пушного зверька с искусственными головой и лапами, которая была украшена различными драгоценностями. Некоторые эксперты считают, что столь странный аксессуар помогал в ловле блох (которых в те времена было невероятное количество). Другие склоняются к тому, что изделие использовалось для красоты и демонстрации высокого статуса.

Фибула