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13 странных звёздных фобий, которые покажут ваших любимых кумиров с неожиданной стороны

13 странных звёздных фобий, которые покажут ваших любимых кумиров с неожиданной стороны

Автор:
03 августа 2023 10:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   интересно   страхи   удивительно   факты   фобия   фото   
1876
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Фобии — это уникальные и захватывающие по своей природе страхи, которые могут вызывать удивление и недоумение у остальных людей. Многие из них относятся к типичным, широко известным являениям, таким как страх высоты или страх змей, но есть и необычные боязни, которые заслуживают нашего внимания.

Поначалу может показаться, что существование некоторых из них — это шутка. Однако не стоит относиться к странным фобиям несерьёзно, ведь они способны влиять на эмоциональное состояние людей, ограничивать их жизнь и вызывать настоящие страдания.


С различными страхами сталкивается большинство людей на планете. И знаменитости — не исключение. К счастью, с фобиями можно бороться. Нередко их корень кроется в детских и подростковых травмах. Однако иногда, к сожалению, причина их появления необъяснима.

Предлагаем вам узнать, какими необычными фобиями страдают хорошо известные нам селебрити.

Орландо Блум — Поркуфобия

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Кто бы мог подумать, но Орландо Блум действительно боится свиней? Также актёр не употребляет свинину в пищу и даже пытается избегать тех мест, где её могут продавать.


Николь Кидман — Лепидоптерофобия

Лепидоптерофобия — паническая боязнь бабочек. Казалось бы, что может быть такого ужасного в этих чудесных насекомых? Страх Николь непоколебим. Актриса признаётся, что не переносит бабочек с самого детства.


Кристина Риччи — Ботанофобия

Актриса испытывает серьёзную антипатию к растениям в горшках. При этом к уличным зелёным насаждениям звезда «Семейки Аддамс» относится вполне спокойно.


Леди Гага — Телефобия

Певица и актриса Леди Гага испытывает боязнь телефонов. Ей с трудом даются обычные телефонные разговоры. Кстати, это не единственная фобия девушки. Также Леди Гагу сковывает буквально панический страх при виде маленьких детей.


Пенелопа Крус — Боязнь красной дорожки

С трудом верится, что популярная и привлекательная актриса каждый раз испытывает невероятный стресс, выходя на красную дорожку, которую видела не один десяток раз.


Рианна — Ихтиофобия

Рианна до дрожи боится всех разновидностей рыб. Она неоднократно упоминала в интервью, что предпочтет бассейн любому океану.


Меган Фокс — Папирофобия

Папирофобия — крайне странная и иррациональная боязнь бумаги и прикосновений к ней. Страх Меган связан с тем, что она очень сильно боится порезаться об неё.


Адель — Ларидафобия

Страх Адель связан с детской травмой. Как оказалось, однажды наглые птицы отобрали у неё мороженое, с которым она прогуливалась. Теперь певица не желает иметь с чайками никаких дел.


Памела Андерсон — Эйсоптрофобия

Эйсоптрофобия заключается в страхе смотреть на собственное отражение в зеркалах и зеркальных поверхностях.


Ченнинг Татум — Педиофобия

Больше всего на свете мускулистый красавец боится фарфоровых кукол. Актёр признаётся, что больше всего его страшат их реалистичные глаза, способные довести буквально до паники.


Кайли Миноуг — Боязнь вешалок

Певица призналась, что панически боится вешалок для одежды. Её пугает звук, который они издают, когда она достаёт вещи из шкафа.


Рита Ора — Боязнь унитазов

Можно было бы подумать, что Рита Ора боится посещения общественных туалетов, но нет. Певице кажется, что кто-то может вылезти прямо из унитаза. Поэтому она всегда обязательно включает свет, прежде чем войти в уборную.


Кристен Стюарт — Гиппофобия

Страх Кристен перед лошадьми связан с детской травмой. Будучи ребёнком актриса упала с лошади и получила сложный перелом локтя. С тех пор она на дух не переносит этих прекрасных существ.


Вы сталкивались когда-нибудь со странными страхами?


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Метки: знаменитости   интересно   страхи   удивительно   факты   фобия   фото   
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11  комментариев
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101
Arts Sitnikov 2 часа назад
Комментарий к фото
"Поэтому она всегда обязательно включает свет, прежде чем войти в уборную."

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13k
? ? ? Полчаса назад
короче: все больные
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46k
Aleksandr 36 минут назад
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−3
GranVasya 55 минут назад
Поэтому Рита Ора на газетку по большому ходит)))
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948
ruslan d 2 часа назад
Мне кажется это их "модные фишечки"
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462
thrashbox ruslan d 49 минут назад
Разумеется. Вон, Орландо Блум вна Украину ездил - и ничего.
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101
Arts Sitnikov 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну да.. ну да...
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
“Поэтому она всегда обязательно включает свет, прежде чем войти в уборную”

Собственно, как и любой нормальный человек
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2k
Куртуазный Маньерист 2 часа назад
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