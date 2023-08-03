13 странных звёздных фобий, которые покажут ваших любимых кумиров с неожиданной стороны

Фобии — это уникальные и захватывающие по своей природе страхи, которые могут вызывать удивление и недоумение у остальных людей. Многие из них относятся к типичным, широко известным являениям, таким как страх высоты или страх змей, но есть и необычные боязни, которые заслуживают нашего внимания.
Поначалу может показаться, что существование некоторых из них — это шутка. Однако не стоит относиться к странным фобиям несерьёзно, ведь они способны влиять на эмоциональное состояние людей, ограничивать их жизнь и вызывать настоящие страдания.
С различными страхами сталкивается большинство людей на планете. И знаменитости — не исключение. К счастью, с фобиями можно бороться. Нередко их корень кроется в детских и подростковых травмах. Однако иногда, к сожалению, причина их появления необъяснима.
Предлагаем вам узнать, какими необычными фобиями страдают хорошо известные нам селебрити.
Орландо Блум — Поркуфобия
Кто бы мог подумать, но Орландо Блум действительно боится свиней? Также актёр не употребляет свинину в пищу и даже пытается избегать тех мест, где её могут продавать.
Николь Кидман — Лепидоптерофобия
Лепидоптерофобия — паническая боязнь бабочек. Казалось бы, что может быть такого ужасного в этих чудесных насекомых? Страх Николь непоколебим. Актриса признаётся, что не переносит бабочек с самого детства.
Кристина Риччи — Ботанофобия
Актриса испытывает серьёзную антипатию к растениям в горшках. При этом к уличным зелёным насаждениям звезда «Семейки Аддамс» относится вполне спокойно.
Леди Гага — Телефобия
Певица и актриса Леди Гага испытывает боязнь телефонов. Ей с трудом даются обычные телефонные разговоры. Кстати, это не единственная фобия девушки. Также Леди Гагу сковывает буквально панический страх при виде маленьких детей.
Пенелопа Крус — Боязнь красной дорожки
С трудом верится, что популярная и привлекательная актриса каждый раз испытывает невероятный стресс, выходя на красную дорожку, которую видела не один десяток раз.
Рианна — Ихтиофобия
Рианна до дрожи боится всех разновидностей рыб. Она неоднократно упоминала в интервью, что предпочтет бассейн любому океану.
Меган Фокс — Папирофобия
Папирофобия — крайне странная и иррациональная боязнь бумаги и прикосновений к ней. Страх Меган связан с тем, что она очень сильно боится порезаться об неё.
Адель — Ларидафобия
Страх Адель связан с детской травмой. Как оказалось, однажды наглые птицы отобрали у неё мороженое, с которым она прогуливалась. Теперь певица не желает иметь с чайками никаких дел.
Памела Андерсон — Эйсоптрофобия
Эйсоптрофобия заключается в страхе смотреть на собственное отражение в зеркалах и зеркальных поверхностях.
Ченнинг Татум — Педиофобия
Больше всего на свете мускулистый красавец боится фарфоровых кукол. Актёр признаётся, что больше всего его страшат их реалистичные глаза, способные довести буквально до паники.
Кайли Миноуг — Боязнь вешалок
Певица призналась, что панически боится вешалок для одежды. Её пугает звук, который они издают, когда она достаёт вещи из шкафа.
Рита Ора — Боязнь унитазов
Можно было бы подумать, что Рита Ора боится посещения общественных туалетов, но нет. Певице кажется, что кто-то может вылезти прямо из унитаза. Поэтому она всегда обязательно включает свет, прежде чем войти в уборную.
Кристен Стюарт — Гиппофобия
Страх Кристен перед лошадьми связан с детской травмой. Будучи ребёнком актриса упала с лошади и получила сложный перелом локтя. С тех пор она на дух не переносит этих прекрасных существ.
Вы сталкивались когда-нибудь со странными страхами?
Источник:
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Собственно, как и любой нормальный человек