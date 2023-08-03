13 странных звёздных фобий, которые покажут ваших любимых кумиров с неожиданной стороны

Поначалу может показаться, что существование некоторых из них — это шутка. Однако не стоит относиться к странным фобиям несерьёзно, ведь они способны влиять на эмоциональное состояние людей, ограничивать их жизнь и вызывать настоящие страдания.

С различными страхами сталкивается большинство людей на планете. И знаменитости — не исключение. К счастью, с фобиями можно бороться. Нередко их корень кроется в детских и подростковых травмах. Однако иногда, к сожалению, причина их появления необъяснима.

Предлагаем вам узнать, какими необычными фобиями страдают хорошо известные нам селебрити.



Орландо Блум — Поркуфобия