17 игрушек из СССР, которые вызовут у старшего поколения приступ ностальгии, а у младшего — явное недоумение

Многие люди, родившиеся в СССР, с ностальгией вспоминают о приятных вещах, которые некогда присутствовали в их жизнях. О вкусной, натуральной еде, увлекательных путешествиях и шумных, многолюдных праздниках. Не на последнем месте находятся и воспоминания об игрушках, которые были в те времена достаточно необычными и разнообразными.

Неизвестный науке зверь