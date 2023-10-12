17 игрушек из СССР, которые вызовут у старшего поколения приступ ностальгии, а у младшего — явное недоумение

Предлагаю посмотреть, как раньше выглядело истинное счастье многих советских детей, которое сегодня с большей долей вероятности будет непонятно современным чадам.
Многие люди, родившиеся в СССР, с ностальгией вспоминают о приятных вещах, которые некогда присутствовали в их жизнях. О вкусной, натуральной еде, увлекательных путешествиях и шумных, многолюдных праздниках. Не на последнем месте находятся и воспоминания об игрушках, которые были в те времена достаточно необычными и разнообразными.
Неизвестный науке зверь
Милая кукла с вращающимися деталями
Кто-то смог собрать что-то кроме змейки?
Космический водяной пистолет
Гроза всех советских светильников и люстр!
Головоломки, куда же без них
Мечта всех юных водителей тех времён
Куда же без электронных игр?
Кто не пытался дойти до конца и посмотреть заветный мультик?
Игрушечная камера из СССР
Красавчик-луноход
Управляемый спортивный самолёт
Игрушка предназначена для детей 7 лет и старше. Она знакомит детей с основами авиации, развивает глазомер и пространственное воображение.
Юрий Куклачёв ещё в те времена примерил на себя роль клоуна Пеннивайза
Весёлые лягушки
Шагающий робот. Заводной, между прочим
Чтобы его завести, нужно было держать ноги, иначе будет постоянно шагать ими в воздухе.
Плоская пластмассовая шарнирная игрушка Буратино
Их было несколько наименований: Незнайка, Чиполлино, Девочка и Буратино. Любопытно, что на всех игрушках не было одежды, за исключением обуви и головных уборов.
Детский значок с крайне удивлённым или даже испуганным зайцем
Игрушечный футболист
Огромные, вращающиеся глаза этой куклы наверняка напугали не одного советского ребёнка.
Лягушка-попрыгушка
А какие из представленных игрушек были у вас?
Источник:
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