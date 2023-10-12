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17 игрушек из СССР, которые вызовут у старшего поколения приступ ностальгии, а у младшего — явное недоумение

17 игрушек из СССР, которые вызовут у старшего поколения приступ ностальгии, а у младшего — явное недоумение

Автор:
12 октября 2023 09:35
Сообщество : СССР
Метки: Игрушки   СССР   детство   интересно   удивительно   фото   
1407
18

Предлагаю посмотреть, как раньше выглядело истинное счастье многих советских детей, которое сегодня с большей долей вероятности будет непонятно современным чадам.

Многие люди, родившиеся в СССР, с ностальгией вспоминают о приятных вещах, которые некогда присутствовали в их жизнях. О вкусной, натуральной еде, увлекательных путешествиях и шумных, многолюдных праздниках. Не на последнем месте находятся и воспоминания об игрушках, которые были в те времена достаточно необычными и разнообразными.


Неизвестный науке зверь

×
×

Милая кукла с вращающимися деталями


Кто-то смог собрать что-то кроме змейки?


Космический водяной пистолет

Гроза всех советских светильников и люстр!


Головоломки, куда же без них


Мечта всех юных водителей тех времён


Куда же без электронных игр?

Кто не пытался дойти до конца и посмотреть заветный мультик?


Игрушечная камера из СССР


Красавчик-луноход


Управляемый спортивный самолёт

Игрушка предназначена для детей 7 лет и старше. Она знакомит детей с основами авиации, развивает глазомер и пространственное воображение.


Юрий Куклачёв ещё в те времена примерил на себя роль клоуна Пеннивайза


Весёлые лягушки


Шагающий робот. Заводной, между прочим

Чтобы его завести, нужно было держать ноги, иначе будет постоянно шагать ими в воздухе.


Плоская пластмассовая шарнирная игрушка Буратино

Их было несколько наименований: Незнайка, Чиполлино, Девочка и Буратино. Любопытно, что на всех игрушках не было одежды, за исключением обуви и головных уборов.


Детский значок с крайне удивлённым или даже испуганным зайцем

Игрушечный футболист

Огромные, вращающиеся глаза этой куклы наверняка напугали не одного советского ребёнка.


Лягушка-попрыгушка


А какие из представленных игрушек были у вас?

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Метки: Игрушки   СССР   детство   интересно   удивительно   фото   
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11  комментариев
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34k
ACU900 44 минуты назад
А как вам такой "дрон" из СССР?
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62k
Андрей 4 минуты назад
Забыли самое главное

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15k
Женя 6 минут назад
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 22 минуты назад
Комментарий к фото
такую спросонья ночью в комнате увидишь..к родителям спать бежали наверно детишки.)
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11k
Dihydrogen Monoxide Полчаса назад
а у меня вот такой был. Году в 85-ом батя привез из Кисловодска, когда по путевке с завода туда в санаторий ездил. Офигенная вещь. Программируемы луноход.
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94
ruslan d Полчаса назад
Наверно только Электроника ... Ну из этой подборки )
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11k
kaboza 42 минуты назад
автослалом проходил..потом офуенная игруха zx spectrum появилась, так что на пластиковых мутантов времени не было)))
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61k
pynh 45 минут назад
Были змейка, за рулем и лягуха
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61k
pynh 49 минут назад
Комментарий к фото
прямоугольник еще
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