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В&nbsp;Египте раскопали нетронутые жреческие погребения с&nbsp;большим количеством заупокойной утвари

В Египте раскопали нетронутые жреческие погребения с большим количеством заупокойной утвари

Автор:
19 октября 2023 09:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   египет   интересно   мумия   наука   новости   удивительно   фото   
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Найдены мумии в расписных саркофагах, тысячи ушебти и 15-метровый папирус.

Нетронутые погребения эпохи Нового царства и Позднего периода обнаружили археологи в районе Эль-Гурейфа, на территории некрополя Туна эль-Гебель в Среднем Египте. В числе находок ― расписные антропоморфные саркофаги с сохранившимися мумиями, тысячи фигурок ушебти, амулетов и других предметов погребального инвентаря, а также папирус длиной около 15 метров с текстом «Книги мертвых». О находках рассказывает в своем пресс-релизе Министерство туризма и древностей Египта, а также сообщает издание Ahram Online.

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Некрополь в археологической зоне Туна эль-Гебель (район Эль-Гурейфа в провинции Минья) принадлежал древнему городу Хемену, который греки называли Гермополем, ― центру культа бога мудрости, письма и магии Тота. Многие из найденных здесь захоронений относятся к греко-римскому времени, в том числе широко известная гробница жреца Петосириса или раскопанная в 2019 году семейная усыпальница с 50 мумиями. Другие памятники датируются Поздним периодом (VII–IV века до нашей эры), как, например, жреческие могилы XXVI династии или многочисленные мумии ибисов и павианов ― священных животных Тота.

Сотрудникам египетской археологической миссии в районе Эль-Гурейфа удалось сделать находки, часть которых принадлежит к более ранней эпохе Нового царства (вторая половина II тысячелетия до нашей эры). О них рассказал генеральный секретарь Высшего совета по древностям Мустафа Вазири (Mostafa Waziri). Ученые обнаружили высеченные в скальном грунте могилы, многие из которых сохранились неповрежденными и содержали мумии и погребальную утварь. Только одних фигурок ушебти исследователи насчитали около 25 тысяч.

Усыпальницы времен Нового царства в Эль-Гурейфе найдены впервые. Самые богатые из них по количеству инвентаря принадлежали жрецу бога Амона по имени Тутмес и жрице Нани, которая при жизни исполняла должность певицы бога Тота.

Священнослужителей сопровождали в загробный мир сотни ушебти из керамики и египетского фаянса, украшения, амулеты, деревянные и каменные статуэтки Анубиса. Мумии находились в антропоморфных расписных саркофагах и были покрыты накладками с резьбой и полихромной росписью.


Погребения Позднего периода оказались не менее богаты предметами погребальной утвари. Так, в могиле женщины Тади-Исет, дочери жреца Тота по имени Иретхор, археологи нашли статуэтки синкретического божества Птаха-Сокара-Осириса, два деревянных ящика с канопами ― сосудами для внутренностей ― и множество ушебти. Мумия знатной дамы также покоилась в расписном саркофаге, и для посмертного путешествия ее снабдили «Книгой мертвых». Длина хорошо сохранившегося свитка, которому еще предстоит пройти процедуру консервации, оценивается учеными в 13–15 метров.


Подобная находка, по словам Вазири, также сделана в районе Эль-Гурейфа впервые.


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Метки: в мире   египет   интересно   мумия   наука   новости   удивительно   фото   
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7  комментариев
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254
ruslan d Час назад
В какой момент разграбление и осквернение могил становится археологией ?
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