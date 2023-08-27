10 самых странных вещей знаменитостей, которые были выставлены на торги или выкуплены за баснословные суммы

Жизнь знаменитости — странная штука. Что для звезды обычный предмет, который она использовала и забыла, для других — бесценный артефакт, за который люди готовы заплатить гигантские деньги.
Ведь этой вещью пользовался не кто попало, а та самая селебрити. Так что, если вы собрались становиться богатым и знаменитым, вам просто необходимо ознакомиться с нашей подборкой, чтобы прикинуть, за сколько тысяч долларов может быть продан ваш недоеденный сэндвич или прядь волос.
Рентгеновский снимок Мэрилин Монро
На плановом медицинском осмотре врач сделал рентгеновский снимок грудной клетки Мэрилин Монро. Врач отдал снимок своей дочери, а та выставила его на торги. В итоге снимок был продан за $45 000.
Недопитый стакан воды и Библия Элвиса Пресли
Вещи Элвиса часто уходили с молотка за весьма крупные суммы. Например, один из сценических костюмов певца был продан за $300 000. Из более эксцентричных проданных вещей певца можно вспомнить принадлежавшую ему Библию, которую приобрели за $94 000. Но самым интересным лотом от Элвиса можно считать воду, которая осталась в стакане после того, как звезда сделала из него глоток. Лот ушёл за $500.
Накладной ноготь Леди Гаги
Во время концерта, посвящённому выходу альбома певицы «The Born This Way Ball», у Леди Гаги отвалился накладной ноготь. Предприимчивый фанат подобрал ноготь и продал его за $12 000.
Недоеденный тост Джастина Тимберлейка
В начале двухтысячных Джастин Тимберлейк посетил утреннее шоу на радио Z-100. Формат шоу включал в себя завтрак, на котором Джастин не доел свой тост. Позже этот кусок хлеба был продан на аукционе за $3154. Вырученные деньги ушли на благотворительность.
Воздух, которым дышал Канье Уэст
Канье Уэст известен своими эксцентричными выходками. Однако к продаже воздуха (буквально) он сам не имеет никакого отношения. Однажды кто-то выставил на аукцион пакет с воздухом, который якобы вдыхал рэпер на концерте. В итоге лот выкупили за $60 100.
Часть души Граймс
Певица и художница Граймс устроила сразу две онлайн-выставки в галереях современного искусства, где разместила свои работы. Но кроме рисунков Граймс на выставке присутствовал официальный документ, согласно которому часть души певицы может перейти новому владельцу всего лишь за $10 000 000. Но на сегодняшний день покупателя так и не нашлось.
Прядь волос Джастина Бибера
Однажды после посещения парикмахера Джастин Бибер решил сохранить прядь своих волос, а позже продал её на аукционе. Лот ушел за $40 000. Деньги ушли в благотворительную организацию, которая помогает бездомным животным.
Зуб Джона Леннона
Однажды Джону Леннону удалили зуб, и легендарный создатель Beatles не растерялся и продал его за $30 000. Зуб купил дантист и украсил им свой кабинет.
Жвачка и тест на беременность Бритни Спирс
Певица имела неосторожность оставить уже пожёванную жвачку в одном из лондонских ресторанов. Официант подсуетился и продал жвачку за$ 14 000. Но более впечатляющим примером стала история, когда горничная отеля певицы нашла в номере знаменитости выброшенный тест на беременность. Найденный артефакт был продан за $5 001. Кстати, тест был положительным.
Грязный носовой платок Скарлетт Йоханссон
Однажды Скарлет Йоханссон пришла на вечернее шоу Tonight с простудой. Она высморкалась в носовой платок и решила его продать. Платок забрали за $5300, а вырученные деньги отправились на благотворительность.
Источник:
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