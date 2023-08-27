10 самых странных вещей знаменитостей, которые были выставлены на торги или выкуплены за баснословные суммы

Вещи Элвиса часто уходили с молотка за весьма крупные суммы. Например, один из сценических костюмов певца был продан за $300 000. Из более эксцентричных проданных вещей певца можно вспомнить принадлежавшую ему Библию, которую приобрели за $94 000. Но самым интересным лотом от Элвиса можно считать воду, которая осталась в стакане после того, как звезда сделала из него глоток. Лот ушёл за $500.

Накладной ноготь Леди Гаги