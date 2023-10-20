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Известный производитель женского белья решил уйти от бодипозитива из-за падения продаж

Известный производитель женского белья решил уйти от бодипозитива из-за падения продаж

Автор:
20 октября 2023 12:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Victoria's Secret   бодипозитив   женское бельё   инклюзивность   падение продаж   сексуальность   
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Вот что капитализм животворящий делает!

Всемирно известный и крупнейший в Северной Америке производитель женского белья (20% рынка) Victoria's Secret решил отойти от инклюзивной повестки с бодипозитивными и трансгендерными моделями и вернуться к истокам.


До недавнего времени бренд позиционировал себя в качестве производителя самого сексуального белья и устраивал модные показы ("Шоу Ангелов") с девушками модельной внешности. В 2019 году компания отошла от генеральной маркетинговой стратегии и принялась запускать рекламные кампании с ЛГБТ-спортсменками, трансгендерными женщинами и людьми разных этнических принадлежностей, которые, прямо скажем, смотрелись в самом сексуальном белье отвратительно совсем не сексуально.

Поначалу на выручке это сказалось не так сильно, был ковид и рынок только приходил в себя. Однако в нынешнем году выручка просела сразу на 5% — до 6,2 млрд долларов (по сравнению с 2022 годом). Теперь же компания решила вернуть свои помпезные и гламурные показы, от которых отказалась ранее. Правда, с маленькой поправкой. Окончательно отходить от инклюзивности бренд не собирается. Теперь компания будет искать полных и трангендерных, но красивых моделей, которые выглядели бы в белье более-менее сносно.


В связи с нововведениями компания планирует заработать 7 млрд долларов в следующем году. По мнению экспертов, это вряд ли достижимая цель. И дело не только в заигрывании с новомодной повесткой, но и конкурентах, которые тоже не спят.

Напомним, что это далеко не единичный случай для западных компаний. Самый яркий пример — производитель пива Bud Light, запустивший рекламную кампанию с трангендером. И если целевая аудитория Victoria's Secret по понятным причинам более подготовлена к манёврам с идентичностью, то с пивом всё обернулось полной катастрофой. Продажи одного из самых популярных в США марок пенного упали на 30-50%. В итоге компании тоже пришлось менять стратегию и возвращаться к истокам — вместо кривляющегося трансгендера показывать в рекламе старую-добрую Америку.

Источник:

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Метки: Victoria's Secret   бодипозитив   женское бельё   инклюзивность   падение продаж   сексуальность   
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10  комментариев
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61k
pynh 2 часа назад
потому что эти 5% мужики, покупающие бельишко своим женщинам
а покупать то, что рекламирует жируха-гомосек-инвалид-нигер как-то не хочется
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713
solosolovov 8 секунд назад
А на колени перед нормальными людьми они будут вставать и просить прощения за то что устроили шоу с фриками.
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6k
Трям 2 минуты назад
Шо такое? На свиноподобных жиробасинах не получается бабло поднять? Ах вы бедняжки...
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17k
banzai7 5 минут назад
Это, млять, что такое? Кому такое может нравиться?
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2k
Алексей Гулевич 19 минут назад
это часть ... аксессуара или .?! ...для друга, спрашивает

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82
alexroland Полчаса назад
Обновлю обои на экране ....
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1k
Alexandr Полчаса назад
Кормить биопозитив устал.
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3k
Руслан 47 минут назад
Красивое нижнее белье это, прежде всего, сексуальность, чувственность. Собственно говоря, для того и создавалось. А какие сексуальные чувства может вызвать жирная как беляш, черная лесбиянка, к примеру? Никаких. Просто же всё.
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12k
Григорий Бабкин Час назад
А чёй-то? Черножопые свиньи с пи*дорами не прокатили? А-я-яй. Не толерантненько то как...
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9
2023 Час назад
Люди (а чаще именно женщины) покупают красивое бельё, чтобы стараться выглядеть красиво, как красотки-модели с обложки журналов. Чтобы хотя бы в своих мыслях приблизиться, с помощью этого белья, к образу красивой жизни. А когда на картинке журнала толстая жирная трансуха, то покупать такое бельё уже нет позыва, не хочется быть похожим на эту модель. Вот и падают продажи. Ничего личного, просто бизнес.
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