Известный производитель женского белья решил уйти от бодипозитива из-за падения продаж

Вот что капитализм животворящий делает!
Всемирно известный и крупнейший в Северной Америке производитель женского белья (20% рынка) Victoria's Secret решил отойти от инклюзивной повестки с бодипозитивными и трансгендерными моделями и вернуться к истокам.
До недавнего времени бренд позиционировал себя в качестве производителя самого сексуального белья и устраивал модные показы ("Шоу Ангелов") с девушками модельной внешности. В 2019 году компания отошла от генеральной маркетинговой стратегии и принялась запускать рекламные кампании с ЛГБТ-спортсменками, трансгендерными женщинами и людьми разных этнических принадлежностей, которые, прямо скажем, смотрелись в самом сексуальном белье
отвратительно совсем не сексуально.
Поначалу на выручке это сказалось не так сильно, был ковид и рынок только приходил в себя. Однако в нынешнем году выручка просела сразу на 5% — до 6,2 млрд долларов (по сравнению с 2022 годом). Теперь же компания решила вернуть свои помпезные и гламурные показы, от которых отказалась ранее. Правда, с маленькой поправкой. Окончательно отходить от инклюзивности бренд не собирается. Теперь компания будет искать полных и трангендерных, но красивых моделей, которые выглядели бы в белье более-менее сносно.
В связи с нововведениями компания планирует заработать 7 млрд долларов в следующем году. По мнению экспертов, это вряд ли достижимая цель. И дело не только в заигрывании с новомодной повесткой, но и конкурентах, которые тоже не спят.
Напомним, что это далеко не единичный случай для западных компаний. Самый яркий пример — производитель пива Bud Light, запустивший рекламную кампанию с трангендером. И если целевая аудитория Victoria's Secret по понятным причинам более подготовлена к манёврам с идентичностью, то с пивом всё обернулось полной катастрофой. Продажи одного из самых популярных в США марок пенного упали на 30-50%. В итоге компании тоже пришлось менять стратегию и возвращаться к истокам — вместо кривляющегося трансгендера показывать в рекламе старую-добрую Америку.
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а покупать то, что рекламирует жируха-гомосек-инвалид-нигер как-то не хочется