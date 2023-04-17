Производитель пива Bud Light, потерпев убытки после скандальной рекламной кампании с трансгендером, срочно исправился

Напомним, после выхода рекламы с участием трансгендера Дилана Малвейни, рекламирующего Bud Light, один из самых популярных напитков в США, в Америке начался сущий кошмар: рассерженные фанаты напитка призвали к бойкоту компании и даже стали публиковать видео, на которых расправляются с любимым раньше пивом. Упаковки давят бульдозером и придумывают им другую изощрённую месть.

В итоге, продажи Bud Light упали на 30-50%, а капитализация компании – на $5 млрд.