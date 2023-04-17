Производитель пива Bud Light, потерпев убытки после скандальной рекламной кампании с трансгендером, срочно исправился

Компания Anheuser-Busch, потерявшая шесть миллиардов долларов на рекламной кампании с трансгендером Диланом Малвейни, сделала правильные выводы и срочно отыграла всё назад, сняв новый рекламный ролик поближе к традиционным американским ценностям.
Напомним, после выхода рекламы с участием трансгендера Дилана Малвейни, рекламирующего Bud Light, один из самых популярных напитков в США, в Америке начался сущий кошмар: рассерженные фанаты напитка призвали к бойкоту компании и даже стали публиковать видео, на которых расправляются с любимым раньше пивом. Упаковки давят бульдозером и придумывают им другую изощрённую месть.
В итоге, продажи Bud Light упали на 30-50%, а капитализация компании – на $5 млрд.
Прочувствовав важность традиционных ценностей на собственном кошельке, производитель сделал вид, что реклама с Диланом – сбой программы и единичный факап. И наверняка виноваты во всем не в меру креативные девочки из департамента маркетинга - веганки, голосуют за демократов, ходят на фитнес, пьют протеиновые шейки и фруктовые смузи, а пива отродясь не пробовали и не планируют. А руководство компании не при делах и вообще, просто отвернулось невовремя, - пишет ТГ-канал "Коза кричала".
Твёрдо решив всё исправить, Anheuser-Busch ломанулся в антикризис, выпустив совершенно новый рекламный ролик, буквально пропитанный не пивом, но традиционными ценностями.
В ролике собрали всё - от ломовой лошади Клайдсдейльской породы до нормальных мужиков, пьющих пиво на ранчо, от полей с пшеницей и американского флага, до слогана: «Это история больше, чем о пиве. Это история о духе Америки».
Теперь, вероятно, производителей пива ждёт напасть от обратного - хейтинг со стороны оскорблённого ЛГБТ-сообщества.
Наблюдаем.
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