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Производитель пива Bud Light, потерпев убытки после скандальной рекламной кампании с трансгендером, срочно исправился

Производитель пива Bud Light, потерпев убытки после скандальной рекламной кампании с трансгендером, срочно исправился

Автор:
17 апреля 2023 21:46
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Bud Light   transgender   Дилан Малвейни   США   пиво   реклама   ролик   скандал   убытки   
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Компания Anheuser-Busch, потерявшая шесть миллиардов долларов на рекламной кампании с трансгендером Диланом Малвейни, сделала правильные выводы и срочно отыграла всё назад, сняв новый рекламный ролик поближе к традиционным американским ценностям.

Напомним, после выхода рекламы с участием трансгендера Дилана Малвейни, рекламирующего Bud Light, один из самых популярных напитков в США, в Америке начался сущий кошмар: рассерженные фанаты напитка призвали к бойкоту компании и даже стали публиковать видео, на которых расправляются с любимым раньше пивом. Упаковки давят бульдозером и придумывают им другую изощрённую месть.

В итоге, продажи Bud Light упали на 30-50%, а капитализация компании – на $5 млрд.

Прочувствовав важность традиционных ценностей на собственном кошельке, производитель сделал вид, что реклама с Диланом – сбой программы и единичный факап. И наверняка виноваты во всем не в меру креативные девочки из департамента маркетинга - веганки, голосуют за демократов, ходят на фитнес, пьют протеиновые шейки и фруктовые смузи, а пива отродясь не пробовали и не планируют. А руководство компании не при делах и вообще, просто отвернулось невовремя, - пишет ТГ-канал "Коза кричала".

Твёрдо решив всё исправить, Anheuser-Busch ломанулся в антикризис, выпустив совершенно новый рекламный ролик, буквально пропитанный не пивом, но традиционными ценностями.

В ролике собрали всё - от ломовой лошади Клайдсдейльской породы до нормальных мужиков, пьющих пиво на ранчо, от полей с пшеницей и американского флага, до слогана: «Это история больше, чем о пиве. Это история о духе Америки».

Теперь, вероятно, производителей пива ждёт напасть от обратного - хейтинг со стороны оскорблённого ЛГБТ-сообщества.

Наблюдаем.

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Метки: Bud Light   transgender   Дилан Малвейни   США   пиво   реклама   ролик   скандал   убытки   
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5  комментариев
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9k
Copycat Полчаса назад
Будь я потребителем этого пива я бы просто пошел на принцип и бросил его пить - я уже 3 года например не покупаю продукцию кока-коллы, по тому что мне не понравилось кое что что заявляла эта компания, так бы и тут, пиво есть пиво - нашел бы себе другую марку, распробовал бы и пил
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10k
Михаил Минуту назад
это они типа "один раз - не пи**рас"
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54
slagol67@ 2 минуты назад
Вообще не понимаю кто пьёт эту мочу,независимо от рекламных провалов - говно редкостное. Как впрочем и многое американское в принципе.
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12k
GROMOZEKA 22 минуты назад
Как говорится -«если б я имел коня…..»
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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