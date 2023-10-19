«Я лучше отсижу в тюрьме, чем буду отрицать важность биологического пола»: Джоан Роулинг остаётся верна своим принципам

Это далеко не первое публичное обозначение Роулинг своей позиции. В декабре 2019 года Роулинг публично поддержала Майю Форстейтер, уволенную с должности научного сотрудника международного исследовательского центра Centre for Global Development. Британка утверждала, что мужчина даже с помощью хирургических операций и гормональной терапии не сможет стать женщиной, а получившийся в результате этих переделок транс-человек не является женщиной в биологическом смысле. Форстейтер подала в суд, но проиграла. В постановлении говорилось, что научный сотрудник придерживается «абсолютистских взглядов» на биологический пол. В ответ на эту сентенцию Форстейтер заметила, что «люди должны иметь возможность определять свою идентичность, но другие люди не обязаны принимать это как какой-то абсолют».

Роулинг разозлилась, комментируя постановление суда: «Одевайтесь как вам угодно. Называйте себя как хотите. Спите с любым взрослым человеком, который дал на это согласие. Живите своей лучшей жизнью в мире и безопасности. Но лишать женщин работы за то, что они заявляют, что пол реален?!» За это заявление писательницу назвали TERF — trans-exclusionary radical feminist, «исключающая трансгендеров радикальной феминисткой» и повесили ярлык трансфоба.