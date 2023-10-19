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«Я лучше отсижу в тюрьме, чем буду отрицать важность биологического пола»: Джоан Роулинг остаётся верна своим принципам

«Я лучше отсижу в тюрьме, чем буду отрицать важность биологического пола»: Джоан Роулинг остаётся верна своим принципам

Автор:
19 октября 2023 14:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: gender   Твиттер   биологический пол   джоан роулинг   инклюзивность   толерантность   
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Британская писательница известна своим неприятием современной политики инклюзивности. Она по-прежнему отрицает идею, что транс-женщин можно и нужно относить к представительницам прекрасного пола. Даже если ей придётся сесть в тюрьму, Роулинг не собирается отказываться от своих взглядов.

Джоан Роулинг, похоже, снова впадёт в немилость ЛГБТ-сообщества. На здании Министерства юстиции Великобритании появилась провокационная вывеска: «Повторяйте за нами: транс-женщины — это женщины». Британская писательница с этим утверждением не согласна, и ответила на него коротко и ясно: "Нет".


А когда в комментариях к посту ей предложили голосовать за лейбористов и на пару лет присесть в тюрьму, чтобы отдохнуть от транс-повестки, Роулинг ответила, что скорее согласится на это, чем станет отрицать важность биологического пола.


Это далеко не первое публичное обозначение Роулинг своей позиции. В декабре 2019 года Роулинг публично поддержала Майю Форстейтер, уволенную с должности научного сотрудника международного исследовательского центра Centre for Global Development. Британка утверждала, что мужчина даже с помощью хирургических операций и гормональной терапии не сможет стать женщиной, а получившийся в результате этих переделок транс-человек не является женщиной в биологическом смысле. Форстейтер подала в суд, но проиграла. В постановлении говорилось, что научный сотрудник придерживается «абсолютистских взглядов» на биологический пол. В ответ на эту сентенцию Форстейтер заметила, что «люди должны иметь возможность определять свою идентичность, но другие люди не обязаны принимать это как какой-то абсолют». 


Роулинг разозлилась, комментируя постановление суда: «Одевайтесь как вам угодно. Называйте себя как хотите. Спите с любым взрослым человеком, который дал на это согласие. Живите своей лучшей жизнью в мире и безопасности. Но лишать женщин работы за то, что они заявляют, что пол реален?!» За это заявление писательницу назвали TERF — trans-exclusionary radical feminist, «исключающая трансгендеров радикальной феминисткой» и повесили ярлык трансфоба.  


В июне 2020 года Роулинг удивилась термину "менструирующий человек". Используя этот нелепое обозначение, на западе пытаются не обидеть транс-женщин, которые менструировать не могут, даже нарастив сиськи грудь и отрезав мужской половой орган.




В июне 2020 года Роулинг опубликовала на своем сайте эссе , которое назвала в Твиттере ERF wars («войны радикальных феминисток»). В нём писательница рассказала о том, почему для неё тема транс-переходов и всего, что с ними связано, важна и актуальна. Как попечитель нескольких благотворительных фондов она активно интересуется проблемами детей и видит, что политика инклюзивности даёт свои плоды. Научные труды учёных, которые доказали, что гендерная идентичность человека является врожденной, как и сексуальная ориентация, попираются, тогда как соцсети и интернет говорят об обратном. За последние годы, пишет Роулинг, число девушек, решившихся на смену пола, возросло на 4400%. Между тем, фиксируется всё больше случаев, когда через время эти люди жалеют о сделанном, однако фарш назад не провернуть.


Учитывая все эти заявления Роулинг, вряд ли ей простят новую попытку заявить, что транс-женщины никакого отношения к прекрасному полу не имеют. Впрочем, ни к угрозам, ни к травле писательнице не привыкать. Но она по-прежнему не теряет веры в человечество, занимается благотворительностью и пишет новые истории. Потому что завтра политику сверхтолерантности и идиотизма могут отменить, а дети все так же будут читать книги о Гарри Поттере и мечтать попасть в Хогвартс.



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Метки: gender   Твиттер   биологический пол   джоан роулинг   инклюзивность   толерантность   
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11  комментариев
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262
ruslan d Час назад
Тут даже хвалить не надо , это просто позиция нормального человека . (в данном вопросе)
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5k
Kozlodoev 5 минут назад
Давайте дадим ей гражданство РФ. Хорошим налогоплательщиком будет ))
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13k
кира 12 минут назад
Дожили! Людей готовы сажать в тюрьму за то, что остаются нрмальными
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7k
vasilykopkov Полчаса назад
Нормальная баба.
П*доры ей конечно не простят, но ничего они ей не сделают. А если попытаются - им же хуже будет. Она миллионерша, любые суды может оплатить, если не выиграть.
Но самое главное - она из тех людей, которые формируют мнения.
По результатам такого суда люди и задумаются - "а туда ли мы идём, если наша любимая писательница против этого?"...
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26k
Axel 42 минуты назад
Вот ещё не много к вышесказанному:

«С радостью отсижу два года, если альтернативой будет принуждение к словам, отрицание реальности и важности секса», заявила Роулинг.
...
Роулинг призвала всех обвиняющих ее в нетолерантности людей начинать судебные разбирательства, добавив, что этот процесс будет веселее, чем красные дорожки.

Автор отметила, что в тюрьме хотела бы работать в библиотеке или на кухне, а также призналась, что испытывает трудности со стиркой вещей: «У меня есть склонность случайно уменьшать вещи или делать их розовыми. Думаю, это не будет серьезной проблемой, если речь идет в основном о халатах и простынях».

https://m.lenta.ru/news/2023/10/19/rouling-zayavila-o-gotovnosti-dva-goda-otsidet-v-tyurme-iz-za-netolerantnosti/https://m.lenta.ru/news/2023/10/19/rouling-zayavila-o-gotovnosti-dva-goda-otsidet-v-tyurme-iz-za-netolerantnosti/
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1k
alex 50 минут назад
Джоанна! Не можеть быть девушек больше 100% а Вы говорите про 2400. математику в хогвардсе установите, как обязательный предмет. ну, или автор поста
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12k
ron 58 минут назад
«Повторяйте за нами: транс-женщины это женщины»
=============
Вы слышите меня, бандерлоги? © ))))
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509
3_fon 59 минут назад
Вот баба с яйцами! Не боится высказывать свое мнение. Молодец!
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121k
parallax Час назад
Демократия, ёптыть. Человеку уже за убеждения горозит тюремный срок.
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