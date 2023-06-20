Мишель Найла — модель plus-size, которая гордится своими формами

Вместе с движением бодипозитива появились модели нестандартных размеров. Мишель Найла - одна из них.
Мишель Найла — модель plus-size, она не боится быть собой и активно демонстрирует свои формы в интернете.
"Когда-нибудь я смогу рассказать своим детям об их маме, и когда ей было 25 лет, она жила в Греции и ходила в бикини, не заморачиваясь по поводу того, как выглядело её тело", — рассказывает модель. Она пропагандирует любовь к своему телу вне зависимости от размера.
Модель из Швейцарии часто критикуют за фото в откровенных нарядах и бикини. Но армия поклонников восхищается смелостью и дерзостью девушки. На её профиль в соцсетях подписаны почти полмиллиона человек.
Модель участвует в рекламных кампаниях различных брендов, последний крупный проект был с ретейлером Boohoo. Также она снимается в одежде популярных брендов, за что получает дивиденды.
А ещё у модели есть парень атлетичного телосложения. В соцсетях многие пишут, что девушка недостойна парня с такой классной фигурой.
А как вы относитесь к пышным моделям? :3
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Но это свинья.