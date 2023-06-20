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Мишель Найла — модель plus-size, которая гордится своими формами

Мишель Найла — модель plus-size, которая гордится своими формами

Автор:
20 июня 2023 15:42
Метки: блогер   бодипозитив   девушки   крупная модель   модель   модель большая   фото   
3041
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Вместе с движением бодипозитива появились модели нестандартных размеров. Мишель Найла - одна из них.

Мишель Найла — модель plus-size, она не боится быть собой и активно демонстрирует свои формы в интернете.

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"Когда-нибудь я смогу рассказать своим детям об их маме, и когда ей было 25 лет, она жила в Греции и ходила в бикини, не заморачиваясь по поводу того, как выглядело её тело", — рассказывает модель. Она пропагандирует любовь к своему телу вне зависимости от размера.

Модель из Швейцарии часто критикуют за фото в откровенных нарядах и бикини. Но армия поклонников восхищается смелостью и дерзостью девушки. На её профиль в соцсетях подписаны почти полмиллиона человек.

Модель участвует в рекламных кампаниях различных брендов, последний крупный проект был с ретейлером Boohoo. Также она снимается в одежде популярных брендов, за что получает дивиденды.

А ещё у модели есть парень атлетичного телосложения. В соцсетях многие пишут, что девушка недостойна парня с такой классной фигурой.


А как вы относитесь к пышным моделям? :3

Источник:

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Метки: блогер   бодипозитив   девушки   крупная модель   модель   модель большая   фото   
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53  комментария
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13k
кира 2 часа назад
Любить свое тело не значит только в него жрать. Мне, как женщине, не нравятся скелетоподобные модели. Есть легкая здоровая округлость, женственность, а есть ожирение, нездоровое тело. Так вот это не плюс сайз, это ожирение, и пора прекращать ЭТО рекламировать.
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3k
Pioner76 Полминуты назад
А вот и лысого из Brazzers подцепила...
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41k
Сергей 4 минуты назад
Перезрелая кукурузина.
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2k
Руслан 22 минуты назад
Гордится? Ну пусть гордится, недолго придется. Лет в 45 50 эта свинья сдохнет от проблем, связанных с ожирением
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2k
anatolis Полчаса назад
Бесит не то какая она, а бесит показуха которая нахрен ни кому не нужна.
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1k
Максим Борисов Полчаса назад
Мне нравятся пышки.
Но это свинья.
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3k
VPJ Полчаса назад
Если это большое тело, не будет мешать, нам, средненьким, в очередях, в самолетах, да в другом транспорте...то пусть её мать. Пусть любит свое тело не заставляя вынужденно окружающих, "любить" миазмы ее тела.
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28k
Serg2001 42 минуты назад
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4k
Феликс Дзержинский 42 минуты назад
Согласен модель, модель того, как выглядеть не стоит.
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11k
Dmitry 44 минуты назад
Да пусть верят во что угодно. Проблемы с суставами и сердцем, все равно докажут им обратное (пусть и попозже). Интересно было бы послушать считающих себя "бодипозитивными", после 50 (когда болячки попрут).
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2k
Сергей Викторович 46 минут назад
Так ведь она ТОЛСТАЯ!!!
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2k
Роман 48 минут назад
Специально не поленился и зашёл заминусить этот пост, чтобы поменьше таких гусениц у меня в ленте было!
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3k
Anatoly Tananykhin 53 минуты назад
Люблю сало, но только домашнего посола и из морозильника. Возможно оно тоже чем-то гордится.
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174
устал я от вас 57 минут назад
мерзость...
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3k
Yus Час назад
Вижу лишних 60 кг сала. Чем здесь гордиться?
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5k
dchizh Час назад
"модель plus-size, которая гордится своими формами" и чему тут гордится, тем что жрешь как не в себя?? гордится можно тем куда вложен какой то труд, физический или интеллектуальный, или же человек обладает какими то умениями и постоянно их оттачивает, а здесь нет ничего, кроме разве, что умение сожрать больше остальных
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1k
Хачик Час назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Павел Бреусов Час назад
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19k
Александр Час назад
А в чём гордость, то что жрёт, срёт и толстеет, при этом ничем физически не утруждает себя для расхода калорий?
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11k
Трив Час назад
Господи, да пусть гордится хоть своей сковородкой, лишь бы не рассказывала нам, как это нормально и правильно, потому что это ни разу не нормально и правильно. Чем толще человек, тем меньше он будет жить.
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1k
Koshak Час назад
Вот так люди начитаются что ЭТИМ можно гордиться и, не приведи Господь, количество леопардовых лосин увеличится.... уймите уже свой бодипозитив!!!
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Спелая кукурузинка

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