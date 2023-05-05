Самая крупная модель добилась того, что в массмаркетах появится одежда размера 4XL

Усилия Тесс Холлидей - модель и блогер. Она считается самой крупной известной манекенщицей в мире. Ей 37 лет, рост 165 см. Девушка активно продвигает бодипозитив.
Холлидей никогда не была худышкой. Ещё в 5 классе над ней издевались из-за веса и бледной кожи. Она всегда хотела стать моделью, и мать её поддерживала, а вот отец оскорблял.
Девушка начала проходить прослушивания и кастинги с 15 лет. Тогда ей сказали, что она слишком низкая и крупная, и ей повезёт, если возьмут хотя бы в каталоги.
Но будущая модель не собиралась сдаваться. В 17 лет Усилия бросила школу. Она начала вести блог, советуя женщинам не стеснять своего тела. И кастинги тоже дали результат.
Холлидей снималась для рекламы многих популярных брендов, ходила по подиуму, осуждая гигантов моды, не выпускающих одежду для крупных женщин.
В её карьере есть работы для компаний Benefit Cosmetics, журналов "Космополитен" И "Vogue".
Благодаря её движению за бодипозитив и разнообразие, гигант розничной торговли H&M объявил, что расширит свой размерный ряд до 4XL. Это большая победа в борьбе Холлидей.
Модель считает, что женщины могут есть всё, что им хочется, и должны любить себя любого размера
Многие крупные бренды сотрудничают с Холлидей, чтобы выпустить капсульную коллекцию с ее именем под своим лейблом.
Источник:
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наоборот такие размеры нужно убирать из всех магазинов - что-бы ожиревшие свиньи птрудились найти одежду на свои месторождения целюлита и платили за это в 2-3 раза дороже!!!!
может только после этого до них начнет доходить - что надо за собой следить!!!
Причем и в буквальном смысле