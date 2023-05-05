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Самая крупная модель добилась того, что в массмаркетах появится одежда размера 4XL

Самая крупная модель добилась того, что в массмаркетах появится одежда размера 4XL

Автор:
05 мая 2023 09:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Усилия Тесс Холлидей   бодипозитив   звезды   крупная модель   модель   плюс сайз модель   фото   
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Усилия Тесс Холлидей - модель и блогер. Она считается самой крупной известной манекенщицей в мире. Ей 37 лет, рост 165 см. Девушка активно продвигает бодипозитив.

Холлидей никогда не была худышкой. Ещё в 5 классе над ней издевались из-за веса и бледной кожи. Она всегда хотела стать моделью, и мать её поддерживала, а вот отец оскорблял.



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Девушка начала проходить прослушивания и кастинги с 15 лет. Тогда ей сказали, что она слишком низкая и крупная, и ей повезёт, если возьмут хотя бы в каталоги.

Но будущая модель не собиралась сдаваться. В 17 лет Усилия бросила школу. Она начала вести блог, советуя женщинам не стеснять своего тела. И кастинги тоже дали результат.

Холлидей снималась для рекламы многих популярных брендов, ходила по подиуму, осуждая гигантов моды, не выпускающих одежду для крупных женщин.


В её карьере есть работы для компаний Benefit Cosmetics, журналов "Космополитен" И "Vogue".


Благодаря её движению за бодипозитив и разнообразие, гигант розничной торговли H&M объявил, что расширит свой размерный ряд до 4XL. Это большая победа в борьбе Холлидей.



Многие крупные бренды сотрудничают с Холлидей, чтобы выпустить капсульную коллекцию с ее именем под своим лейблом.

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Метки: Усилия Тесс Холлидей   бодипозитив   звезды   крупная модель   модель   плюс сайз модель   фото   
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17  комментариев
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5k
pinbalist Час назад
Ужасно не то, что эта девушка очень толстая (может проблемы с гормонами, хз). Ужасно то, что она продвигает тему что это НОРМА, и остальные ей в этом помогают. Это нихера не норма.
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 2 минуты назад
Бодижиротиф
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30k
Ego sum qui sum 5 минут назад
Давайте как с Форсажами, не будем останавливаться, даешь 10XL
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Duke_kir 6 минут назад
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16k
Сергей 7 минут назад
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542
Takerey 8 минут назад
Продвигает она любить себя какой есть. угу. А шо с овалом лица?! Откуда при такой массе четкий подбородок? Там должно быть еще штук 5. Блин, да я когда кг 5 набираю по неосторожности, лицо моментально плывет. А тут 100500 кг и четкий овал лица. Что-то нам эта дева не договаривает о совей натуральности
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1k
SmartCat101 9 минут назад
а зачем? зачем одежда таких размеров в масс маркетах???
наоборот такие размеры нужно убирать из всех магазинов - что-бы ожиревшие свиньи птрудились найти одежду на свои месторождения целюлита и платили за это в 2-3 раза дороже!!!!

может только после этого до них начнет доходить - что надо за собой следить!!!
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1k
Сергей 10 минут назад
Пусть сразу палатку покупает.
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17k
sonic24a 13 минут назад
Модель чего? Фольксваген-жук?
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18k
Вася 17 минут назад
Ссылка coub.com
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3k
DVPET 49 минут назад
Ну б*ля, ну это уже вообще ни в какие ворота не лезет (
Причем и в буквальном смысле
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13k
Kostick 57 минут назад
"гигант розничной торговли H&M объявил, что расширит свой размерный ряд до 4XL." - ну сошьют дополнительно пару чехлов на параход.
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ChePaev Час назад
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