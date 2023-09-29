"Золушок": в Шотландии поставят балет по сказке Ш.Перро с мужчиной в главной роли

Новой постановкой откроется зимний сезон.
В Шотландии решили удивить поклонников балета нестандартной постановкой. Зрителям покажут представление, созданное по мотивам любимой многими сказки Ш.Перро "Золушка". Вот только от сказки в этой истории, похоже, останется лишь название.
Действие спектакля перенесёт зрителей в недавний XX век. История разворачивается вокруг семьи Cinders, владеющей торговым центром. Жизнь семейства лучезарна, пока магазин не лишается своего хозяина. Вместо него появляется новая владелица, жестокая миссис Торн, которая начинает устанавливать свои права и играть окружащими, как пешками. Дальше все идёт по сюжету сказки: подготовка к балу, интриги и, наконец, хэппи-энд.
Но есть нюанс. Каждый вечер зителей ждёт разное представление одной и той же истории. В половине из спектаклей главным героем - Золушкой - будет мужчина. При этом поклонники балета заранее не будут знать, покажут или им привычную или альтернативную версию любимой сказки. Сюрприз!
Знал бы Сергей Прокофьев, написавший чудесную музыку к этому балету, какую постановку "замутят" прогрессивные шотландцы! «Хореография Кристофера Хэмпсона, потрясающие декорации и костюмы в стиле ар-нуво, созданные Элин Стил, а также неотразимая мелодичная партитура Сергея Прокофьева», - завлекает Шотландский балет зрителей на премьеру.
А 28 октября в лондонском клубе Tuff Nutt состоится премьера новой версии балета "Щелкунчик". В этой постановке от классики - только бессмертная музыка П.И. Чайковского. Впрочем, и её подвергнут переосмыслению. Альт-саксофонистка Кэсси Киноши выдаст новый вариант аранжировки. В самом же балете изменят практически всё: вместо главной героини Клары будет мальчик Клайв, которого воспитывает отец-одиночка, с трудом обеспечивающий свою маленькую семью. Хореограф Дрю Макони, поставивший этот балет, не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации и говорит, что не пытался своим спектаклем затмить классическую версию, а лишь переосмыслил её, сделал адаптированной для людей, близких ему по духу.
Годом ранее во Франции поставили адаптированную версию балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», в которой оба главных героя были мужчинами. Автор постановки, хореограф Бенжамен Мильпье тогда заявил, что незачем шокироваться, ведь художники имеют право на свою точку зрения по любому вопросу.
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Принц - гей.
Совет да любовь!
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Новой постановкой откроется зимний сезон.
Вот и пусть креативят своё эти самые "художники" раз такими талантами себя считают, а классику трогать не надо. А так это никакие не художники, а жалкие бесталанные лепилы, хайпующие на чужих достижениях.
Как твой заворот кишок?
обязательно надо эту вот всю [мат] тут выкладывать ?(((
как бы ты сам лично отнесся к этому в своём детстве ?
зачем порочить прекрасную сказку для детей даже такими мелкими высерами ?
В моём детстве этой альтернативщины, слава богам, не было. В детстве моих детей - тоже. Ну а британцы сами себе злобные буратины, раз потворствуют подобным издевательствам над искусством. Пост чисто ознакомительного характера, и даже странно, что приходится это объяснять.