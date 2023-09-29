"Золушок": в Шотландии поставят балет по сказке Ш.Перро с мужчиной в главной роли

Действие спектакля перенесёт зрителей в недавний XX век. История разворачивается вокруг семьи Cinders, владеющей торговым центром. Жизнь семейства лучезарна, пока магазин не лишается своего хозяина. Вместо него появляется новая владелица, жестокая миссис Торн, которая начинает устанавливать свои права и играть окружащими, как пешками. Дальше все идёт по сюжету сказки: подготовка к балу, интриги и, наконец, хэппи-энд.

Но есть нюанс. Каждый вечер зителей ждёт разное представление одной и той же истории. В половине из спектаклей главным героем - Золушкой - будет мужчина. При этом поклонники балета заранее не будут знать, покажут или им привычную или альтернативную версию любимой сказки. Сюрприз!



