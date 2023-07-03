Из-за акции в поддержку ЛГБТ спортклуб "Барселона" лишился около полумиллиона подписчиков

Дорого нынче быть толерантным и инклюзивным.
Модное течение последних лет, касающееся поддержки ЛГБТ-сообщества, многим производителям обходится в копеечку. Пытаясь быть толерантными, корпорации теряют миллионные прибыли. После трезвых подсчётов наступает момент истины, и кто-то понимает, что зашёл слишком далеко, а у кого-то эти открытия еще впереди.
Футбольный клуб «Барселона» в День гордости, который прошёл 28 июня, заявил о своей поддержке ЛГБТ, украсив стадион Йохана Кройффа, где играют «Барселона Б» и женская команда, радужными флагами. Разноцветная символика также была добавлена на фотографии профилей клуба в социальных сетях.
После этой акции клуб начал массово терять подписчиков. Как сообщают СМИ, "Барса" лишилась 440 000 подписчиков в Instagram* . В первые же сутки от аккаунта отписалось 306 000 фолловеров, а на следующий день клуб потерял еще 134 000 фанатов.
Кроме "Барселоны" в той же ситуации оказались и другие клубы: «Валенсия», «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Осасуна», «Хетафе», «Сельта», «Мальорка» и «Алавес». А вот «Реал Мадрид» или «Атлетико де Мадрид» оказались умнее, и не делали никаких постов в Instagram* в поддержку коллектива LGTBIQ+.
*Владелец компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена.
Источник:
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Тогда ещё поражало, как, это [мат] преподносили журналюги, мол это свобода выбора каждого, это и есть цивилизованное общество, а нам ещё предстоит путь к пониманию и в таком духе.
Как же ты стала...дырявой.