Из-за акции в поддержку ЛГБТ спортклуб "Барселона" лишился около полумиллиона подписчиков

Модное течение последних лет, касающееся поддержки ЛГБТ-сообщества, многим производителям обходится в копеечку. Пытаясь быть толерантными, корпорации теряют миллионные прибыли. После трезвых подсчётов наступает момент истины, и кто-то понимает, что зашёл слишком далеко, а у кого-то эти открытия еще впереди.

Футбольный клуб «Барселона» в День гордости, который прошёл 28 июня, заявил о своей поддержке ЛГБТ, украсив стадион Йохана Кройффа, где играют «Барселона Б» и женская команда, радужными флагами. Разноцветная символика также была добавлена на фотографии профилей клуба в социальных сетях.