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Из-за акции в поддержку ЛГБТ спортклуб "Барселона" лишился около полумиллиона подписчиков

Из-за акции в поддержку ЛГБТ спортклуб "Барселона" лишился около полумиллиона подписчиков

Автор:
03 июля 2023 09:35
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Спорт   инклюзивность   поддержкаЛГБТ   подписчики   символика   толерантность   фанаты   футбол   футбольный клуб Барселона   
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Дорого нынче быть толерантным и инклюзивным.

Модное течение последних лет, касающееся поддержки ЛГБТ-сообщества, многим производителям обходится в копеечку. Пытаясь быть толерантными, корпорации теряют миллионные прибыли. После трезвых подсчётов наступает момент истины, и кто-то понимает, что зашёл слишком далеко, а у кого-то эти открытия еще впереди.


Футбольный клуб «Барселона» в День гордости, который прошёл 28 июня, заявил о своей поддержке ЛГБТ, украсив стадион Йохана Кройффа, где играют «Барселона Б» и женская команда, радужными флагами. Разноцветная символика также была добавлена на фотографии профилей клуба в социальных сетях.


После этой акции клуб начал массово терять подписчиков. Как сообщают СМИ, "Барса" лишилась 440 000 подписчиков в Instagram* . В первые же сутки от аккаунта отписалось 306 000 фолловеров, а на следующий день клуб потерял еще 134 000 фанатов.



Кроме "Барселоны" в той же ситуации оказались и другие клубы: «Валенсия», «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Осасуна», «Хетафе», «Сельта», «Мальорка» и «Алавес». А вот «Реал Мадрид» или «Атлетико де Мадрид» оказались умнее, и не делали никаких постов в Instagram* в поддержку коллектива LGTBIQ+.


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Метки: Ynews   Спорт   инклюзивность   поддержкаЛГБТ   подписчики   символика   толерантность   фанаты   футбол   футбольный клуб Барселона   
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6  комментариев
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1k
Uganda 2 часа назад
как и с пивом бадлайт, всех кто поддерживает извращенцев ждет очешуительный провал
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2k
Digektor 54 минуты назад
Патамушта рандадасов не любит никто кроме рандадасов
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4k
MPEG-8 58 минут назад
В начале нулевых показывали сюжет из США, где гей парад, а на нём едут на пожарной машине дырявые огнеборцы, за ними дырявые копы, далее все остальные, всё как надо с оркестром педиков.
Тогда ещё поражало, как, это [мат] преподносили журналюги, мол это свобода выбора каждого, это и есть цивилизованное общество, а нам ещё предстоит путь к пониманию и в таком духе.
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14k
Ser Час назад
Эх..."Барселона"!
Как же ты стала...дырявой.
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34k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Если за твоей игрой следят миллионы, это не значит, что всем им нравится то, что ты стал пид.арасом. Получай ответ.
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