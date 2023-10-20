Подборка интересных фактов об игре "WWF Wrestlemania: The Arcade Game"

В 1995 году на приставке Sega mega drive 2 (и не только) вышла весёлая аркадная игра про реслинг "WWF Wrestlemania: The Arcade Game". Перед вами несколько интересных фактов о популярной игре, о которых вы возможно даже и не знали.
1. Разработкой игры занималась компания Midway, которая ответственна за разработку таких культовых игр как "Mortal Kombat" и "NBA Jam". Собственно, вдохновившись своими же творениями, они решили выпустить игру про реслинг.
2. Одним из создателей игры является Сэл Дивита, который приложил руку к третьей части игры "Mortal Kombat", а также сыграл Найтвульфа и всех киборгов в игре "Mortal Kombat 3".
3. Когда речь зашла о персонажах, то создатели решили включить игру топовых рестлеров реслинг-промоушена WWF. Как и в случае с игрой "Mortal Kombat" для создания персонажей использовались живые люди (и их движения), образы которых затем были оцифрованы и перенесены в игру. Но самое главное, что в съемках принимали участие самые настоящие рестлеры WWF.
Но все же среди 8 бойцов был тот, кто никак не попадал под статус топового, а именно клоун Doink. Образ злого клоуна стал интересен, так как он выбивался из стандартных образов рестлеров, поэтому его тоже решили включить в промоушен.
Кстати, Доинк - это не конкретный человек, а лишь образ, который примеряли на себя несколько рестлеров. Но конкретно в игре мы могли увидеть в образе Доинка рестлера Мэтта Борна. Кстати, Доинк был первым персонажем, с которым работали над созданием игры. Остальные рестлеры подключились чуть позже.
4. По словам создателей легче всего им было работать с Шоном Майклзом. Если какая-то сцена была сыграна неидеально, он никогда не вступал в спор, а покорно и без каких-либо уговоров повторял все трюки, пока они не будут сделаны идеально.
Создатели были поражены тем, что внешне раздолбайский рестлер беспрекословно подчинялся и делал всё, что ему скажут.
5. Брет Харт работал не только в качестве актера и модели, а еще и помогал разработчикам при работе над звуком, а именно помогал записывать звуковые эффекты и даже музыку.
Да и вообще, создатели отметили, что Брет Харт - очень творческий человек и всегда подходил к съемочному процессу с душой.
6. Ёкодзуна (настоящее имя Агапту Родни Аноа’й) весил чуть более 250 кг, поэтому ему трудно было записывать требуемые движения. Для того, чтобы облегчить этот процесс, специально для него на съемочную площадку подогнали беговую дорожку. После этого работа с движениями сразу наладилась.
7. Кстати, несмотря на то, что по легенде Ёкодзуна является японским сумоистом, на самом деле Агапту Родни Аноа’й является американцем самоанского происхождения.
8. Во время съемок движений Ёкодзуны , Сэл Дивита попросил сумоиста сделать сальто. Такой вопрос оскорбил 200-килограммового рестлера, после чего он ответил, чтобы вначале сам Сэл сделал сальто.
Сэл Дивита решил доказать Ёкодзуне, что он на это способен, тем более, что он играл Найтвульфа в третьем Мортале, и крутанул сальто...Правда, неудачно. Во время попытки сделать сальто Сэл неудачно приземлился и чуть не сломал себе шею.
В итоге, в качестве жеста примирения, Ёкодзуна и "Гробовщик" позвали Сэла в ресторан "промочить горло". А дальше (по словам Сэла Дивиты) был полный провал. Очнулся он уже на улице возле мусорного бака.
9. Фирменный образ гробовщика знают многие. Это черное одеяние с фиолетовыми вкраплениями (галстук и перчатки). Но многие фанаты опешили, увидев фотографию своего любимого героя, где тот красуется в красном галстуке и в красных перчатках. Это многих смутило, так как они всегда следили за реслингом и не заметили такой смены имиджа.
Но всё оказалось довольно просто. Дело в том, что бойцов снимали на синем фоне (хромакее), а фиолетовые цвета очень плохо сочетались с синим цветом.
В итоге Гробовщику выдали красные перчатки и галстук, а уже при оцифровке их покрасили в фиолетовый цвет.
10. Рестлеры Братья Штайнеры тоже должны были появиться в игре, но так как они перешли из WWF в WCW, их решено было выкинуть из игры. Однако, Лекса Люгера, который на момент создания игры тоже ушел к конкурентам в WCW, все же оставили в качестве персонажа для игры.
Также, в съемках должен был участвовать рестлер Курт «Мистер Пёрфект» Хенниг, но он просто не явился на съемочную площадку.
11. Из 8 рестлеров участвующих в игре четверых уже нет в живых:
- Мэтт Борн (Doink) умер в 2013 году в возрасте 55 лет. Причиной смерти стало злоупотребление наркотическими веществами;
- Скотт Холл (Razor Ramon) скончался 14 марта 2022 года в возрасте 63 лет. Проблемы с сердцем дали о себе знать, ведь он носил кардиостимулятор аж с 2010 года;
- Агапту Родни Аноа’й (Yokozuna) скончался в 2000 году в возрасте 34 лет. Причиной стал отек легких. Ну а непоследнюю роль в этом сыграло его лишний вес;
- Скотт Чарльз Бигелоу (Бам Бам Бигелоу) умер в 2007 году в возрасте 45 лет. В его крови были обнаружены следы многочисленных наркотических успокоительных препаратов.
12. Бам Бам Бигелоу имеет самое мощное комбо (23 хита). На втором месте Гробовщик с 19-хитовым комбо.
13. Помимо рестлеров в игре можно заметить и комментаторов Джерри Лоулера и Мистера МакМэна.
14. Разработчики игры изначально не хотели делать спортивный файтинг. Они сразу решили, что игра будет жесткой (типа MK), но с элементами абсурда. Поэтому игрокам выдали оружие, которое они применяли на ринге. Например, Гробовщик мог вдарить надгробной плитой, Доинк орудовал молотком, Шон Майкл махал битой, а Баб Бам Бигелоу достались огненные кулаки.
Также, Сэл Дивита и Майкл Тёрмелл решили, что в игре должно быть смертельное добивание, похожее на Fatality в MK, но третий разработчик Винс МакМэн зарубил эту идею на корню, так как хотел, чтобы в данную игру могли играть и дети.
Источник:
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