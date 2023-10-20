Подборка интересных фактов об игре "WWF Wrestlemania: The Arcade Game"

Создатели были поражены тем, что внешне раздолбайский рестлер беспрекословно подчинялся и делал всё, что ему скажут.

5. Брет Харт работал не только в качестве актера и модели, а еще и помогал разработчикам при работе над звуком, а именно помогал записывать звуковые эффекты и даже музыку.