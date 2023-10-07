Очаровательные девушки и горячие красотки, за которых мы играли в играх 90-х

Примечательно, что игра имеет несколько концовок, которые зависят от того, насколько быстро вы пройдете игру. Если вы пройдете игру более чем за 10 часов, то наш персонаж лишь повернется спиной. Если на прохождение игры уйдет менее 10 часов, то Самус поднимет руку.

Но многих геймеров, которые проходили игру менее чем за 5 часов, ждал сюрприз, ведь в это случае Самус снимает шлем, и оказывается, что всё это время мы играли за девушку.

Но и это был еще не конец, так как если пройти игру менее чем за три часа, то мы увидим героиню без костюма, благодаря чему мы и сможем разглядеть ее стройное 8-битное тело.