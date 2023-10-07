Очаровательные девушки и горячие красотки, за которых мы играли в играх 90-х

Сегодня речь пойдет о красивых девушках, за которых нам приходилось играть в популярных играх 90-х.
Игра "Metroid" вышла еще в далеком 1986 году, но мы же смогли поиграть в эту игру только тогда, когда на российском рынке появилась приставка Dendy и ее многочисленные клоны.
Самус Аран - это галактический охотник за головами, одетый в мощный сверхтехнологический костюм, созданный расой Чузо. На протяжении всей игры мы должны собирать улучшения для своего костюма, а также сражаться с врагами.
Примечательно, что игра имеет несколько концовок, которые зависят от того, насколько быстро вы пройдете игру. Если вы пройдете игру более чем за 10 часов, то наш персонаж лишь повернется спиной. Если на прохождение игры уйдет менее 10 часов, то Самус поднимет руку.
Но многих геймеров, которые проходили игру менее чем за 5 часов, ждал сюрприз, ведь в это случае Самус снимает шлем, и оказывается, что всё это время мы играли за девушку.
Но и это был еще не конец, так как если пройти игру менее чем за три часа, то мы увидим героиню без костюма, благодаря чему мы и сможем разглядеть ее стройное 8-битное тело.
Но даже это был еще не конец. Хитрые нинтендовцы сделали сюрприз для самых скоростных игроков. И если вы каким-то чудом пройдет игру всего за 1 час или меньше, то Самус предстанет перед нами в бикини (открытом купальнике), показывая нам свое шикарное (пусть и 8 битное) тело. Ради этого стоило пройти игру всего за 1 час.
Кстати, я снимал отдельный ролик про разные концовки в играх на приставке Dendy. Рекомендую посмотреть.
Кстати, в современных версиях игры "Metroid" главная героиня выглядит как-то так.
Mortal Kombat 3 (Ultimate)
Серия игр "Mortal Kombat" отличалась тем, что персонажи для игры были отрисованы не вручную, как в том же "Street fighter", а были сыграны живыми актерами, которые были затем оцифрованы для игры.
И уже в первой части нас встречает единственный боец женского пола, а именно молодая оперативница Соня Блейд, которая согласилась принять участие в турнире, чтобы спасти свой отряд из плена. Эта роль досталась фитнес-инструктору Элизабет Малецки.
Но все же самой любимой и желанной Соней была Кэрри Хоскинс, которая сыграла данного персонажа для третьей части игры. Кэрри Хоскинс была моделью знаменитого журнала "Playboy", когда ее пригласили попозировать для игры NBA JAM от компании "Midway". В последствии она получила роль Сони в игре "Mortal Kombat 3", а также участвовала в озвучке и захвате движения всё той же Сони для других частей серии и не только.
Кэрри - это действительно очень красивая девушка, которая даже в 50 лет держит форму и прекрасно выглядит, несмотря на наличие 4 детей.
Помимо Кэрри, в третьей части игры снялись и другие красавицы, такие как Бекки Гейбл, сыгравшая Китану, Милину и Джейд, а также Лиа Монтелонго, сыгравшая королеву Синдел.
Подробнее об актерах, которые были задействованы в третьей части игры "Mortal kombat" я рассказывал в своем видеоролике. Также, рекомендую вам его посмотреть.
Несмотря на то, что женских персонажей в серии игр "Street fighter" было более 5, все же главным и самым основным является Чунь Ли, которая впервые появилась в игре "Street fighter 2". И кстати, Чунь Ли - это в принципе самый женский персонаж в файтинге, за которого можно играть, а не которого нужно спасать.
Имя Чунь Ли переводится с китайского как "Весенняя красота", что сразу дает нам понять, что мы играем за молодую красивую девушку, хотя это и так прекрасно видно.
Особенность Чунь Ли состоит не только в ее красоте и способности навалять даже сильным мужикам. Вы только гляньте на ее мощные бедра. Такими ногами грех не уложить соперника на лопатки.
Также, я просто не мог не забыть о красавице Блейз из серии игр "Streets of rage", которая появлялась абсолютно во всех частях серии.
Блейз Филдинг работала в полиции, пока не ушла оттуда вместе со своими коллегами Адамом Хантером и Акселем Стоуном. Причина проста. Они не смогли работать на коррумпированное начальство, поэтому решают втроем очистить улицы города от преступности и уничтожить Синдикат во главе с мистером Икс.
Блейз - это красивая девушка с прекрасной фигурой, одетая как правило в одежду красного цвета. Многие геймеры выбирали ее не из-за ее характеристик, а именно из-за того, что им хотелось поиграть за эту обворожительную красавицу.
Естественно, если речь идет о сильных независимых женских персонажах, то нельзя не вспомнить очаровательную девушку-археолога Лару Крофт из серии игр "Tomb raider".
Да, в первой части игры Лара чересчур полигональная, ибо 3D графика в 1996 году была далека от идеала. Но даже в этой полигональности можно разглядеть прекрасную фигуру Лары.
В последующих играх формы Лары уже округлились, что позволило геймерам 90-х в полной мере насладиться прохождением этой игры.
Хотя, в перезапуске 2013 года, который является по сути началом карьеры молодой Лары, создатели решили, что не стоит акцентировать внимание на пышных формах героини, поэтому от сильных округлостей решено было отказаться.
А какая Лара больше нравится вам?
В 1996 году вышла одна из самых известных survival-horror игр "Resident Evil", рассказывающая о группе отряда "S.T.A.R.S", которая попала в особняк, кишащий мутантами и живыми мертвецами.
Перед началом игры мы должны выбрать, за кого именно мы будем играть - за Криса Рэтфилда или Джилл Валентайн. И многие останавливали свой выбор именно на прекрасной Джилл.
В отличие от Лары Крофт, Джилл не является сексуализированным персонажем, но несмотря на это она очень очаровательная девушка.
Ну и также стоит отметить, что в 2002 году вышел ремастер игры с более реалистичной графикой, где мы могли уже более детально изучить внешность девушки.
Источник:
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