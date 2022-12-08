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Игры по фильмам со Шварценеггером

Игры по фильмам со Шварценеггером

Автор:
08 декабря 2022 10:22
Сообщество : Игромир
Метки: Арнольд Шварценеггер   геймер   игра   интересно   кино   факты   фото   
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Одним из самых культовых актеров боевиков 90-х является несравненный Арнольд Шварценеггер. Большинство фильмов того времени с его участием были хитами, чего нельзя сказать про 8-битные игры, которые выходили по мотивам этих самых фильмов.

Terminator 2

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Начну я пожалуй с наиболее известной игры, а именно "Терминатор 2". Ее, конечно, сложно назвать хитом, но тем не менее, она хотя бы запомнилась геймерам 90-х, да и в целом была весьма неплоха, чего нельзя сказать про остальные игры с "Железным Арни".

Игроку под управление дается сам Т-800, который должен спасти Джона Коннора от присланного Т-1000. Сюжет игры полностью соответствует событиям фильма.

На первом уровне Т-800 не имеет какого-либо вооружения, поэтому ему приходится бить врагов кулаками. Но на последующих уровнях он разживется дробовиком и даже миниганом. Правда, побеждать Т-100 все равно придется с помощью кулаков.

В игре всего 4 уровня, каждый из которых имеет свою цель. Лишь второй уровень отличается по стилистике от остальных, так как игроку придется ездить на мотоцикле, отстреливаясь от догоняющего его грузовика, а также преодолевая различные препятствия.


Predator (Хищник)

Несмотря на то, что игра "Хищник" была создана по одноименному фильму, ничего здесь кроме заставки фильм не напоминает. Нам под управление дается конечно же герой Арнольда Шварценеггера (Датч). Вот только если в фильме был всего один инопланетный организм, то в игре их гораздо больше.

В основном игра проходит в режиме платформера, но периодически герою приходится проходить битву с боссом в увеличенном режиме.

Во время игры герою предстоит сражаться с разнообразными врагами, среди которых повстанцы, скорпионы и куча разнообразных инопланетных организмов. В арсенале игрока имеются как кулаки, так и разнообразное оружие, действующее на расстоянии.

Что касается самой игры, то она довольно скучная и унылая, а графика в ней оставляет желать лучшего.


Last action hero (Последний киногерой)

Игра "Последний киногерой" была снята по мотивам одноименного фильма. Нам предстоит сыграть за героя боевиков Джека Слэйтера, который расправляется с врагами голыми кулаками. Нет, серьезно, в данной игре нет даже никакого оружия, а сам Джек Слейтер почему-то ходит в темных очках, хотя в фильме на них никакого намека не было.

Хотя, как выяснилось, в игре (судя по имеющимся спрайтам) предполагалось и некоторое дополнительное вооружение, но его в игру почему-то не включили. И как выяснилось, на этом настоял лично Арнольд Шварценеггер, который был исполнительным продюсером игры. Именно он решил, что Джек Слейтер должен избавляться от врагов голыми руками, поэтому дополнительное вооружение в игру включено не было.

Несмотря на то, что игра вышла в 1993 году, она получилось довольно скучной и неинтересной.


Total reccal (Вспомнить всё)

Ну и также нельзя забывать про игру "Вспомнить всё", которая вышла весьма странной, если не сказать больше.

Нам вновь предстоит сыграть за персонажа Арнольда Шварценеггера, который почему-то ходит в какой-то зеленой форме, шевеля своей мощной выпирающей грудью.

Как и в других играх, на первых порах нам придется уничтожать вручную. Хотя позже Куэйд все таки обзаведется огнестрелом.

В целом, игра по мотивам фильма "Вспомнить всё" опять же не впечатляет. Как графика, так и игровой процесс здесь весьма унылые, а музыка и вовсе не вписывается в рамки данной игры.

Но насчет музыки все же есть объяснение. Несмотря на то, что у создателей игры были права на использование сюжета и персонажей, прав на использование оригинальных музыкальных тем у них не было. Хотя, если покопаться в звуках игры "Вспомнить все", то там можно будет обнаружить оригинальный мотив из фильма, который так и не вошел в игру.


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Метки: Арнольд Шварценеггер   геймер   игра   интересно   кино   факты   фото   
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5  комментариев
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1k
Вадим В. Новоженов Час назад
Мой отец в 90-х служил во Вьетнаме и у меня у самого первого среди всех друзей и знакомых были и 8-ми, и 16-ти битные приставки и игры .
Но о тех игр со Шварцем, что показал Автор, даже не слышал, хотя батя чрезмерно и всегда меня баловал всеми новинками комп. игр .
Но прекрасно помню эту :
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−4
ruslan d 3 минуты назад
Он еще в Бро форс есть )))
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4k
Frank Borman 38 минут назад
Культово-эпичный чувак. У него не только блокбастеры, но и геймы будут хитошлагерами.
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2k
Replicant Час назад
Бегущий человек на ZX Spectrum.
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2k
Сергей Час назад
Жаль, что авторы, никогда, не читают свои бредни перед тем как их запостить. Видят три картинки красивых, копируют всё махом и засераю фишки.
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