Игры по фильмам со Шварценеггером

Начну я пожалуй с наиболее известной игры, а именно "Терминатор 2". Ее, конечно, сложно назвать хитом, но тем не менее, она хотя бы запомнилась геймерам 90-х, да и в целом была весьма неплоха, чего нельзя сказать про остальные игры с "Железным Арни".

Игроку под управление дается сам Т-800, который должен спасти Джона Коннора от присланного Т-1000. Сюжет игры полностью соответствует событиям фильма.