FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 539 постов • 300 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Игромир
10 интересных фактов об игре "Pac-Man"

10 интересных фактов об игре "Pac-Man"

Автор:
16 августа 2023 10:55
Сообщество : Игромир
Метки: pac-man   геймер   игра   интересно   познавательно   факты   фото   
1080
14

Наверняка, многие из вас помнят культовую игру "Pac-Man", в которую мы чаще всего играли на приставке Dendy. Игра была хоть и простенькой, но весьма забавной и интересной. И сегодня я хотел бы рассказать вам несколько интересны и забавных фактов об этой культовой игре, о которых многие не знают.

1. Игра Pac-Man вышла в Японии в 1979 году, но у себя на Родине она не пользовалась такой популярностью, пока ей не заинтересовалась американская компания "Midway", которая позже выпустит культовый файтинг "Mortal Kombat".

×
×

Лишь в 1980 году, когда игра стала выходить в США, она обрела необычайную популярность. А в 1984 году игра была портирована и на домашние консоли, в том числе и на NES (Dendy).

2. Создателем Pac-Man стал японец по имени Тору Иватани. И самое интересное, что когда он устроился в компанию Namco, он не имел какого-либо опыта и образования в сфере геймдизайна. То есть, он был самоучкой. Но тем не менее, в нем разглядели талант и взяли его на работу.

Однажды, Тору заказал в офис пиццу. И когда он взял один кусок, то и разглядел в оставшейся пицце персонажа для будущей игры.

Кстати, Тору Иватани даже появился в фильме "Пиксели" с Адамом Сэндлером, где сыграл самого себя в сцене охоты за огромным Пак-мэном.

3. Из-за того, что с каждым новым уровнем сложность игры повышалась, как и скорость врагов, разработчики думали, что никто не сможет дойти до последнего 256-го уровня.

Вот только со временем игроки заметили, что каждый призрак движется по шаблону, то есть по запрограммированной модели поведения:

Благодаря этим моделям поведения, игроки научились выстраивать свои маршруты и практический безопасно проходить уровни. Именно эти игроки и обнаружили, что на 256 уровне их ждет глюк (экран смерти).

4. На сегодняшний момент абсолютным чемпионом и рекордсменом по игре в Pac-Man является американец Билли Митчел. В 1999 году ,когда Билли было 33 года, он смог поставить абсолютный рекорд, пройдя полностью всю игру, поедая все точки, призраков и фрукты, и не потеряв не единой жизни. Таким образом он умудрился заработать 3333360 очков, что до него никто не мог сделать.

5. Игра "Pac-man" стала неким ответом игре "Space Invaders", которая имела большой успех у аудитории. Боссы Namco поручили создать игру, похожую на "Space Invaders", которая сможет конкурировать с ней. В итоге на свет появилась игра "Pac-Man", которая даже смогла затмить "Space Invaders".

6. Иватани специально задумал сделать призраков разноцветными, так как предполагал, что яркие цвета подтянут к игре заодно и женскую аудиторию.

7. В 2010 году в честь тридцатилетия игры компания Google сделала дудл. Каждый заходящий в браузер мог увидеть игровое поле с лабиринтом в виде надписи "Google" и поиграть в "Pac-man". Кстати, данный дудл доступен и по сей день. Поиграть в него можно здесь.

8. Игра "Pac-Man" стала настолько успешной и культовой, что различные разработчики стали плодить ее многочисленные клоны. За последние 40 с лишним лет вышло несколько десятков игр по данной тематике.

9. Компания "ID software" в 1992 году выпустила культовый 3D-шутер "Wolfenstein 3D". Но причем тут Pac-Man? Да при том, что в третьем эпизоде можно попасть на секретный 10-й уровень. В этом случае главный герой попадает в точно такой же лабиринт, как и в игре Pac-Man, и теперь он должен собрать все сокровища на уровне. Но главная проблема заключается в том, что за ним охотятся те самые призраки, которых нельзя убить.

10. Созданная в Японии оригинальная игра носила название не "Pac-Man", а "Puck-Man" от японского "Паку-Паку", что означает звук открывающегося и закрывающегося рта. Но когда спустя год игра попала в США, компания Midway решила, что данное название не очень подходит для игры, так как в любом случае найдутся детишки, которые затрут или закрасят букву "P" на игровом автомате, чтобы сделать ее похожей на "F". Я думаю, не стоит говорить о том, какое в этом случае получится слово. Таким образом и игра и обрела название "Pac-man".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: pac-man   геймер   игра   интересно   познавательно   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Saplus Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lexx 49 минут назад
Фак-мэн тоже хорошее название. Ещё больше бы народу заинтересовалось: "А что там такого?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

494754



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Минутка невменяемости: всё об аргументированной критике
Минутка невменяемости: всё об аргументированной критике
«Ничего подобного в Нью-Йорке вы не увидите»: американец приехал в Москву и обалдел от столичного метро
«Ничего подобного в Нью-Йорке вы не увидите»: американец приехал в Москву и обалдел от...
Набирающие популярность в сообществах
Самые большие карьеры в мире . ТОП-10. Интересные факты
Самые большие карьеры в мире . ТОП-10. Интересные факты
Пояснительная бригада: 16 картинок с разъяснения всего на свете
Пояснительная бригада: 16 картинок с разъяснения всего на свете
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересно#подборка#Прикол#авто аварии#факты#Москва#позитив#собака
#автомобили#люди#животные#в мире#аварии#история#забавно#истории#СССР#природа
#автомир#интересное#Юмор#Автовсячина#ДТП#новости#мир#Китай#ЧП#Россия
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти Тетрис: все, что вам нужно знать о культовой видеоигре Тетрис: все, что вам нужно знать о культовой видеоигре С чего начинались "Танчики": история игры "Battle City" С чего начинались "Танчики": история игры "Battle City" 10 интересных фактов об игре "Duke Nukem 3D" 10 интересных фактов об игре "Duke Nukem 3D" Игры по фильмам со Шварценеггером Игры по фильмам со Шварценеггером Как создавалась игра "Dune 2" и почему никто не видел первую часть? Как создавалась игра "Dune 2" и почему никто не видел первую часть?

На что жалуетесь?

Вернуться