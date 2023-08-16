10 интересных фактов об игре "Pac-Man"

Лишь в 1980 году, когда игра стала выходить в США, она обрела необычайную популярность. А в 1984 году игра была портирована и на домашние консоли, в том числе и на NES (Dendy).

2. Создателем Pac-Man стал японец по имени Тору Иватани. И самое интересное, что когда он устроился в компанию Namco, он не имел какого-либо опыта и образования в сфере геймдизайна. То есть, он был самоучкой. Но тем не менее, в нем разглядели талант и взяли его на работу.