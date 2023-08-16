10 интересных фактов об игре "Pac-Man"

Наверняка, многие из вас помнят культовую игру "Pac-Man", в которую мы чаще всего играли на приставке Dendy. Игра была хоть и простенькой, но весьма забавной и интересной. И сегодня я хотел бы рассказать вам несколько интересны и забавных фактов об этой культовой игре, о которых многие не знают.
1. Игра Pac-Man вышла в Японии в 1979 году, но у себя на Родине она не пользовалась такой популярностью, пока ей не заинтересовалась американская компания "Midway", которая позже выпустит культовый файтинг "Mortal Kombat".
Лишь в 1980 году, когда игра стала выходить в США, она обрела необычайную популярность. А в 1984 году игра была портирована и на домашние консоли, в том числе и на NES (Dendy).
2. Создателем Pac-Man стал японец по имени Тору Иватани. И самое интересное, что когда он устроился в компанию Namco, он не имел какого-либо опыта и образования в сфере геймдизайна. То есть, он был самоучкой. Но тем не менее, в нем разглядели талант и взяли его на работу.
Однажды, Тору заказал в офис пиццу. И когда он взял один кусок, то и разглядел в оставшейся пицце персонажа для будущей игры.
Кстати, Тору Иватани даже появился в фильме "Пиксели" с Адамом Сэндлером, где сыграл самого себя в сцене охоты за огромным Пак-мэном.
3. Из-за того, что с каждым новым уровнем сложность игры повышалась, как и скорость врагов, разработчики думали, что никто не сможет дойти до последнего 256-го уровня.
Вот только со временем игроки заметили, что каждый призрак движется по шаблону, то есть по запрограммированной модели поведения:
Благодаря этим моделям поведения, игроки научились выстраивать свои маршруты и практический безопасно проходить уровни. Именно эти игроки и обнаружили, что на 256 уровне их ждет глюк (экран смерти).
4. На сегодняшний момент абсолютным чемпионом и рекордсменом по игре в Pac-Man является американец Билли Митчел. В 1999 году ,когда Билли было 33 года, он смог поставить абсолютный рекорд, пройдя полностью всю игру, поедая все точки, призраков и фрукты, и не потеряв не единой жизни. Таким образом он умудрился заработать 3333360 очков, что до него никто не мог сделать.
5. Игра "Pac-man" стала неким ответом игре "Space Invaders", которая имела большой успех у аудитории. Боссы Namco поручили создать игру, похожую на "Space Invaders", которая сможет конкурировать с ней. В итоге на свет появилась игра "Pac-Man", которая даже смогла затмить "Space Invaders".
6. Иватани специально задумал сделать призраков разноцветными, так как предполагал, что яркие цвета подтянут к игре заодно и женскую аудиторию.
7. В 2010 году в честь тридцатилетия игры компания Google сделала дудл. Каждый заходящий в браузер мог увидеть игровое поле с лабиринтом в виде надписи "Google" и поиграть в "Pac-man". Кстати, данный дудл доступен и по сей день. Поиграть в него можно здесь.
8. Игра "Pac-Man" стала настолько успешной и культовой, что различные разработчики стали плодить ее многочисленные клоны. За последние 40 с лишним лет вышло несколько десятков игр по данной тематике.
9. Компания "ID software" в 1992 году выпустила культовый 3D-шутер "Wolfenstein 3D". Но причем тут Pac-Man? Да при том, что в третьем эпизоде можно попасть на секретный 10-й уровень. В этом случае главный герой попадает в точно такой же лабиринт, как и в игре Pac-Man, и теперь он должен собрать все сокровища на уровне. Но главная проблема заключается в том, что за ним охотятся те самые призраки, которых нельзя убить.
10. Созданная в Японии оригинальная игра носила название не "Pac-Man", а "Puck-Man" от японского "Паку-Паку", что означает звук открывающегося и закрывающегося рта. Но когда спустя год игра попала в США, компания Midway решила, что данное название не очень подходит для игры, так как в любом случае найдутся детишки, которые затрут или закрасят букву "P" на игровом автомате, чтобы сделать ее похожей на "F". Я думаю, не стоит говорить о том, какое в этом случае получится слово. Таким образом и игра и обрела название "Pac-man".
Источник:
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