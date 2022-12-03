С чего начинались "Танчики": история игры "Battle City"

Каждый геймер 90-х, имевший в своем арсенале приставку Dendy, играл в культовую игру "Battle city" или просто "Танчики", которая была практически обязательным элементом на все различных много игровых картриджах. Но как появилась эта игра и почему она обрела столь широкую популярность?
Оригинальная игра
Как и многие ранние игры для приставки Famicom (NES, Dendy) игра "Battle city" была портирована с аркадных автоматов. Правда, в оригинале она называлась вовсе не "Battle city", а "Tank Batalion".
Игра "Tank Batalion", созданная компанией "Namco" появилась на аркадных автоматах в октябре 1980 года. Графика в игре была гораздо проще, чем та, к которой мы привыкли, но суть игры оставалась такой же. Нам под управление давался танк, с помощью которого игрок должен был уничтожить 20 врагов, не дав им разрушить свою базу, обнесенную кирпичной стеной. Но схожесть была видна лишь при первом просмотре. В реальности же игра имела немало отличий от NES-версии:
- Игра была (можно сказать) покадровой, так как во время каждого шага, танк перепрыгивал с одной клетки на другую, а не ездил плавно, как на 8-битных домашних приставках;
- Во время взрыва вражеских танков, вокруг них образовывался огромный черный квадрат;
- Танк стреляет "в час по чайной ложке", и, порой, именно из-за этого игроков и подстреливали враги;
- Каждый третий уровень был пустым, то есть на нем полностью отсутствовали какие-либо препятствия, из-за чего вражеским танкам было гораздо легче добраться до базы;
- Начиная с 10 уровня, игра начинала повторяться. Разве что, скорость врагов становилась выше;
С каждым последующим уровнем игра становилась всё сложнее и сложнее, что конечно же неудивительно для аркадных игр, целью которых было выманить из геймеров как можно больше монет.
Конечно же, "Tank batalion" имел возможность игры вдвоем, что в теории могло бы облегчить прохождение. Всё, что для этого требовалось - это закинуть две монеты вместо одной. Но загвоздка заключалась в том, что в отличие от "Battle city" в "Tank batalion" нельзя было играть вдвоем одновременно. Игра вдвоем предусматривала лишь игру по очереди, что было весьма странным ходом.
Первый порт
Впервые игра "Tank batalion" была перенесена на домашний компьютер MSX в 1984 году. И несмотря на то, что это был все еще аркадный вариант, игра уже приобрела некоторые черты знакомого нам Battle city, в том числе те самые родные звуки и главную музыкальную тему.
Именно в данной версии впервые появилась возможность улучшать танк (два выстрела за раз, скорость стрельбы, большой танк), а информационная панель была перенесена снизу в правую часть экрана. Да и теперь игра стала стала более плавной и проходимой.
Battle City
В 1984 году компания "Namco" начала портировать свои аркадные игры на "Famicom". Причем, на обложках картриджей они ставили порядковые номера. Первой портированной игрой стала знаменитая "Galaxian", а всего таких официальных портов было выпущено 18 штук.
И вот в 1985 году игра "Tank Batalion" добралась до домашней 8-битной консоли "Famicom". Те, кто видел оригинальную обложку игры, могли заметить на ней цифру 9, что означало 9-й порт от компании "Namco". Именно тогда игра и получила всем известное название "Battle city", и именно в таком варианте мы и познакомились с этой игрой в 90-е.
Этот порт оказался просто идеальным. В отличие от портов многих других игр, он был гораздо лучше оригинала. Графика была намного лучше и сочнее, управление было идеальным, а танки передвигались настолько плавно, что аж глаз радовался.
Именно в этой версии появились новые виды ландшафта помимо кирпича:
- Зелень, в которой сложно было ориентироваться и разглядеть вражеские танки;
- Вода, через которую можно было стрелять, но нельзя было пройти, пока не возьмешь определенный бонус;
- Лед, который придавал танкам скольжение;
- Бетонные стены, которые нельзя было пробить, пока прокачаешь танк на максимум.
Также, именно в этой версии появились разнообразные виды врагов, отличающиеся своим поведением, а также 6 бонусов, которые тем или иным образом облегчали игру.
Правда, в игре были использованы не все задуманные бонусы. Если извлечь из игры спрайты, то можно было обнаружить картинки, которых вы не видели в игре, например пистолет, Да, пистолет, который мгновенно прокачивал танк, можно было взять в пиратской версии "Tank 1990", а вот странной зеленой капли не было даже в пиратской версии.
Как оказалось, это некая пасхалка от создателя. Чтобы ее активировать, нужно было "танцевать с бубном", а именно 7 раз зайти и выйти из режима создания уровня, затем нужно было зажать "вниз" и нажать "А" 8 раз, а после этого нужно было еще зажать "вправо" и нажать "B" 12 раз, после чего нужно было нажать "Start". В этом случае появлялся экран на котором создатель признается в любви некоей Морико, после чего появляется та самая зеленая капля.
Что касается прохождения игры, то пройти ее нельзя, то есть она не имеет концовки. Игра имеет 35 оригинальных уровней, после чего все повторяется по кругу с самого начала. Разве что, на втором круге враги уже не такие как на первом уровне, а такие как на 35 уровне. Правда, уже на третьем круге обнуляются и враги, поэтому, начиная с 71 уровня вы, можно сказать, проходите игру с самого начала.
Естественно, нельзя было игнорировать тот факт, что наконец-таки в "Танчики" стало возможным играть вдвоем одновременно.
Безусловно, "Танчики" стали для нас культовой игрой, при упоминании которой тело покрывается ностальгическими мурашками. И за это отдельное спасибо стоит сказать именно "пиратам", которые клепали многоигровки, вставляя туда эту замечательную игру, а затем эти картриджи шли в комплекте с такими же пиратскими приставками, которые мы называли Dendy, даже с учетом того, что это была не Dendy.
Источник:
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