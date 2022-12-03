С чего начинались "Танчики": история игры "Battle City"

Игра "Tank Batalion", созданная компанией "Namco" появилась на аркадных автоматах в октябре 1980 года. Графика в игре была гораздо проще, чем та, к которой мы привыкли, но суть игры оставалась такой же. Нам под управление давался танк, с помощью которого игрок должен был уничтожить 20 врагов, не дав им разрушить свою базу, обнесенную кирпичной стеной. Но схожесть была видна лишь при первом просмотре. В реальности же игра имела немало отличий от NES-версии:

Игра была (можно сказать) покадровой, так как во время каждого шага, танк перепрыгивал с одной клетки на другую, а не ездил плавно, как на 8-битных домашних приставках;

Во время взрыва вражеских танков, вокруг них образовывался огромный черный квадрат;

Танк стреляет "в час по чайной ложке", и, порой, именно из-за этого игроков и подстреливали враги;

Каждый третий уровень был пустым, то есть на нем полностью отсутствовали какие-либо препятствия, из-за чего вражеским танкам было гораздо легче добраться до базы;

Начиная с 10 уровня, игра начинала повторяться. Разве что, скорость врагов становилась выше;

С каждым последующим уровнем игра становилась всё сложнее и сложнее, что конечно же неудивительно для аркадных игр, целью которых было выманить из геймеров как можно больше монет.