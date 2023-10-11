История создания игры "Rock n' roll racing"

В 1993 году для консолей Sega Mega Drive и Super Nintendo вышла одна из самых популярных аркадных гоночных игр того времени: "Rock N’ Roll Racing". В культовой игре нам нужно взять на себя роль инопланетного гонщика, который, естественно, должен победить своих соперников.
Возможно данная игра не обрела бы столь широкую популярность, если бы не ее геймплей, который представлял собой не только стандартные гонки в изометрическом стиле, но и стрельбу по соперникам, апгрейды, разнообразные интересные трассы. И все это под бодрую музыку от культовых рок-групп. В данном посте вы узнаете о том, как именно создавалась данная игра, ведь история создания "Rock n roll racing" действительно очень интересна и берет свое начало аж с 1985 года.
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История создания
Началось всё еще в 1985 году. Нет, про Rock n roll Racing речи еще не шло, но именно тогда вышла игра "Racing Destruction Set", которая по сути предшествовала выходу культовым рок-н-ролльным гонкам.
Игра "Racing Destruction Set" была выпущена компанией "Electronic arts" для консоли Commodore 64 и представляла из себя простенькие изометрические гонки.
Игра была рассчитана на 1-2 игроков, да и в заезде участвовало всего 2 автомобиля. Но какой бы режим вы не выбрали, игра всегда происходила в режиме сплит-экрана, то есть он разделялся по горизонтали. Одна часть экрана акцентировалась на игроке, а другая - на втором игроке или компьютере.
Также, стоит отметить, что в игре было 2 режима, а именно гоночный режим и режим разрушения. При гоночном режиме игроку нужно было просто прийти к финишу первым, а вот при режиме разрушения мы могли выкидывать мины и разливать масло, чтобы мешать своему сопернику. Эту тему позднее подхватит и "Rock n roll racing". Но до него было еще далеко.
Ну и нельзя не отметить еще одну особенность игры, а именно возможность создавать свои гоночные трассы.
В итоге игра "Racing Destruction Set" обрела широкую популярностью, став одной из самых покупаемых игр того времени, а журнал "Zzap!64" выдал игре рейтинг 95%.
Естественно, такая популярность не могла оставить игру в покое и уже в 1991 году решено было создать современный ремейк для 16-битной консоли SNES (Super Nintendo). Разработку игры доверили молодой компании "Silicon and Synapse", которая только появилась на свет и в арсенале у которой еще не было ни одной игры. На разработку игры ушло 4 месяца и уже в том же 1991 году ремейк увидел свет, но только под другим названием, а именно "RPM Racing" (Radical Psycho Machine Racing). Издателем же игры выступила компания "Interplay production".
Игра всё также представляла собой изометрические гонки по извилистой местности, но конечно же графика была уже гораздо лучше, а в заезде участвовало 4 автомобиля, да и появились некоторые другие нововведения. А вот режим сплит-экрана и конструктор трасс остались на прежнем месте, как и выбор автомобиля и закупка комплектующих.
Но из-за того, что создатели хотели добиться наивысшей детализации, им пришлось пожертвовать цветами и разнообразной графикой на трассах, из-за чего локации кажутся пустыми и скучными.
Но несмотря на это, игра "RPM Racing" оказалась коммерчески успешной, и у создателей не возникало никаких сомнений по поводу разработки сиквела. Но до этого компания "Silicon and Synapse" взялась за разработку новой мультиплатформенной игры под названием "The Lost Vikings", где мы должны были играть за трех похищенных викингов с разными способностями. Данная игра выходила в частности на консолях "Sega mega drive 2" и "Super Nintendo". Игра безумно интересная и увлекательная.
Тем не менее и про игру "RPM Racing 2" никто не забывал. Работа над ней вовсю кипела и ее разработкой также занималась компания "Silicon and Synapse". Но уже на финальных этапах разработки игры компания "Interplay productions" (Издатель) получила права на использование нескольких культовых рок-н-ролльных песен, поэтому их было решено использовать в разрабатываемом сиквеле "RPM racing". Конкретно в игре можно услышать следующие треки:
- Джордж Торогуд - "Bad to be bone" (многие помнят данную композицию по фильму "Терминатор 2");
- Black Sabbath - "Paranoid";
- Генри Манчини - "The Peter Gunn Theme";
- Deep Purple - "Highway Star";
- Steppenwolf - "Born to Be Wild";
- Golden Earring - "Radar love".
Ну а так как сиквел стал включать в себя культовые рок-н-ролльные композиции, то и концепцию игры решено было пересмотреть, сделав упор именно на рок-н-ролл. Таким образом, вместо игры "RPM Racing 2" мы получили отдельную самостоятельную игру под названием "Rock n roll racing".
Но на этот раз разработчики решили не акцентировать внимание на детализированной графике, чтобы не портить атмосферу игры, поэтому игра и получилась столь яркой и насыщенной.
Помимо всего прочего игра отличалась разнообразными видами вооружения, наличием диктора, который бодро комментировал игру, забойными и разнообразными трассами и т.д.
Ну и конечно же нельзя не отметить, что во время разработки игры компания "Silicon and synapse" также поменяла свое название на "Blizzard Entertainment". Да-да, тот самый "Blizzard", который позже создаст такие хиты как "Warcraft", "Starcraft", "Diablo" и некоторые другие культовые игры.
Игра "Rock n roll racing" увидела свет в 1993 году и выпускалась лишь на двух консолях, а именно "Sega mega drive 2" и "Super Nintendo". В целом, две эти версии особо ничем не отличаются, разве что в нинтендовской версии версии графика чуть лучше, да и звучание более объемное. Но и у сеги есть свои плюсы. Так, например, сеговская версия имеет в своем арсенале чуть больше трасс и на одну композицию больше. Да-да, в нинтендовском варианте отсутствует композиция "Radar Love" группы "Golden earrings".
Ну и конечно же нельзя не вспомнить, что компания "Blizzard entertament" запихнула в игру пасхалку. Если на экране выбора персонажа набрать определенную комбинацию (Вверх Вправо, Вверх, Вправо, Вниз, Влево, Вниз, Влево, Вправо), то вам будет доступен персонаж Олаф, то есть тот самый пухлый викинг со щитом из игры "The Lost Viking". Его уникальность состоит в том, что он имеет три дополнительные особенности вместо стандартных двух.
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