История создания игры "Rock n' roll racing"

Но несмотря на это, игра "RPM Racing" оказалась коммерчески успешной, и у создателей не возникало никаких сомнений по поводу разработки сиквела. Но до этого компания "Silicon and Synapse" взялась за разработку новой мультиплатформенной игры под названием "The Lost Vikings", где мы должны были играть за трех похищенных викингов с разными способностями. Данная игра выходила в частности на консолях "Sega mega drive 2" и "Super Nintendo". Игра безумно интересная и увлекательная.

Тем не менее и про игру "RPM Racing 2" никто не забывал. Работа над ней вовсю кипела и ее разработкой также занималась компания "Silicon and Synapse". Но уже на финальных этапах разработки игры компания "Interplay productions" (Издатель) получила права на использование нескольких культовых рок-н-ролльных песен, поэтому их было решено использовать в разрабатываемом сиквеле "RPM racing". Конкретно в игре можно услышать следующие треки:

Джордж Торогуд - "Bad to be bone" (многие помнят данную композицию по фильму "Терминатор 2");

Black Sabbath - "Paranoid";

Генри Манчини - "The Peter Gunn Theme";

Deep Purple - "Highway Star";

Steppenwolf - "Born to Be Wild";

Golden Earring - "Radar love".

Ну а так как сиквел стал включать в себя культовые рок-н-ролльные композиции, то и концепцию игры решено было пересмотреть, сделав упор именно на рок-н-ролл. Таким образом, вместо игры "RPM Racing 2" мы получили отдельную самостоятельную игру под названием "Rock n roll racing".