10 интересных фактов об игре "Duke Nukem 3D"

Одним из самых культовых шутеров 90-х безусловно является игра "Duke Nukem 3D", которая вышла в далеком 1996 году. И в своей сегодняшней статье я хотел бы рассказать 10 интересных фактов об этой игре.
1. Свое имя Duke Nukem получил сразу, но перед выходом самой первой части игры его хотели заменить на Duke Nukum. Дело было в том, что в мультсериале 80-х «Команда спасателей Капитана Планеты» фигурировал такой персонаж как Duke Nukem, чтобы избежать проблем с авторскими правами, имя решено было поменять.
Но потом выяснилось, что данное имя не было защищено авторскими правами, благодаря чему авторы игры вернули персонажу изначально придуманное имя, не забыв наложить на него авторские права.
2. На разработку игры "Duke Nukem 3D" было потрачено 300 тысяч долларов. Но данные затраты были оправданы, так как сборы от продаж исчислялись миллионами.
3. Сразу после выхода игры были приобретены права на экранизацию, а продюсер фильма "Терминатор 2" заявил, что съемки вот-вот начнутся. Но в итоге съемки были отложены в долгий ящик. Последняя информация о грядущем проекте была опубликована в 2020 году, где сообщалось, что Дюка сыграет актер (бывший рестлер) Джон Сина, который в последнее время прославился в роли Миротворца в фильме "Отряд самоубийц 2" и сольном сериале "Миротворец".
Говорят, что изначально проект был отложен в долгий ящик из-за провала фильма "Doom".
4. Игра "Duke Nukem 3D" была создана на движке "Build", который был разработан студентом-первокурсником Кеном Сильверманом.
5. Феминистки особенно ненавидят старину Дюка за его пошлые шуточки в адрес женского пола.
6. "Duke Nukem 3D" стала первым шутером, где присутствовали зеркала, полностью выполняющие свою функцию, то есть показывали отражение.
7. Некоторые фразы, которые произносит Дюк, являются отсылкой к фильму "Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы". Помимо этого, обложка к игре выполнена в стиле обложки к тому же самому фильму.
8. На одном из уровней можно найти мертвое тело, после чего Дюк произнесет фразу: "Еще один космический морпех", что является отсылкой к первой части игры "Doom", где мы играем за космического морпеха.
9. Игра "Duke Nukem 3d" буквально пестрит различными отсылками на поп-культуру 80-х и 90-х. Например, голографический двойник отсылает нас к фильму "Вспомнить всё", женщина с выползающим из нее инопланетянином - к фильму "Чужой", а номер телефона (867-5309), который мы видим на первом уровне - это отсылка к песне Томми Тутона “867-5309/Jenny”.
10. В самой первой части игры Дюк ходил без очков, и лишь со второй части он стал носить темные очки, которые стали его фишкой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я лично на пятой плойке, с беспроводным джойстиком)))