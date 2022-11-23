FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 458 постов • 292 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Игромир
10 интересных фактов об игре "Duke Nukem 3D"

10 интересных фактов об игре "Duke Nukem 3D"

Автор:
23 ноября 2022 09:34
Сообщество : Игромир
Метки: Duke Nukem 3D   геймер   игра   интересно   факты   фото   
574
10

Одним из самых культовых шутеров 90-х безусловно является игра "Duke Nukem 3D", которая вышла в далеком 1996 году. И в своей сегодняшней статье я хотел бы рассказать 10 интересных фактов об этой игре.

1. Свое имя Duke Nukem получил сразу, но перед выходом самой первой части игры его хотели заменить на Duke Nukum. Дело было в том, что в мультсериале 80-х «Команда спасателей Капитана Планеты» фигурировал такой персонаж как Duke Nukem, чтобы избежать проблем с авторскими правами, имя решено было поменять.

Но потом выяснилось, что данное имя не было защищено авторскими правами, благодаря чему авторы игры вернули персонажу изначально придуманное имя, не забыв наложить на него авторские права.


2. На разработку игры "Duke Nukem 3D" было потрачено 300 тысяч долларов. Но данные затраты были оправданы, так как сборы от продаж исчислялись миллионами.

3. Сразу после выхода игры были приобретены права на экранизацию, а продюсер фильма "Терминатор 2" заявил, что съемки вот-вот начнутся. Но в итоге съемки были отложены в долгий ящик. Последняя информация о грядущем проекте была опубликована в 2020 году, где сообщалось, что Дюка сыграет актер (бывший рестлер) Джон Сина, который в последнее время прославился в роли Миротворца в фильме "Отряд самоубийц 2" и сольном сериале "Миротворец".

Говорят, что изначально проект был отложен в долгий ящик из-за провала фильма "Doom".


4. Игра "Duke Nukem 3D" была создана на движке "Build", который был разработан студентом-первокурсником Кеном Сильверманом.

5. Феминистки особенно ненавидят старину Дюка за его пошлые шуточки в адрес женского пола.

6. "Duke Nukem 3D" стала первым шутером, где присутствовали зеркала, полностью выполняющие свою функцию, то есть показывали отражение.

7. Некоторые фразы, которые произносит Дюк, являются отсылкой к фильму "Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы". Помимо этого, обложка к игре выполнена в стиле обложки к тому же самому фильму.

8. На одном из уровней можно найти мертвое тело, после чего Дюк произнесет фразу: "Еще один космический морпех", что является отсылкой к первой части игры "Doom", где мы играем за космического морпеха.

9. Игра "Duke Nukem 3d" буквально пестрит различными отсылками на поп-культуру 80-х и 90-х. Например, голографический двойник отсылает нас к фильму "Вспомнить всё", женщина с выползающим из нее инопланетянином - к фильму "Чужой", а номер телефона (867-5309), который мы видим на первом уровне - это отсылка к песне Томми Тутона “867-5309/Jenny”.


10. В самой первой части игры Дюк ходил без очков, и лишь со второй части он стал носить темные очки, которые стали его фишкой.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: Duke Nukem 3D   геймер   игра   интересно   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Джейсон Вурхиз Полчаса назад
26 лет уже прошло. Охренеть. А кажется, что это все было недавно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89
Major Payne 52 секунды назад
Олды помнят все эти волнительные моменты с полуобнаженными девицами. Даже пиксели не мешали воображению.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97k
Z_Павел Юрьевич_V 18 минут назад
EDuke32 + HRP и понеслось всё по новой!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Миха 19 минут назад
Лайк, если по-прежнему перепроходишь DN3D в 2022м =)
Я лично на пятой плойке, с беспроводным джойстиком)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor Полчаса назад
какие жаркие были баталии по сетке. даже свои карты рисовали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Slonyash Полчаса назад
Работал админом, играл потихоньку на серваке Windows NT 4.0, без звука.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan Полчаса назад
Был у меня служебный ноутбук Тошиба вдалеком 1997-м году. А на работу я ездил на метро, по-моему 14 остановок без пересадки. Вот в метро я в Дюка и рубился,собирая толпу завидующих зрителей. До сих пор с улыбкой вспомниаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65
Sata33 44 минуты назад
было дело )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1311950



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Советский морской подвиг: история экипажа баржи Т-36
Советский морской подвиг: история экипажа баржи Т-36
«Я думал уже всё»: нашёлся боец, который откидывал от себя гранаты и чудом выжил
«Я думал уже всё»: нашёлся боец, который откидывал от себя гранаты и чудом выжил
Набирающие популярность в сообществах
Баталов. Лучшие роли в культовых советских фильмах
Баталов. Лучшие роли в культовых советских фильмах
Простые истины от Владимира Даля, которые мы часто забываем
Простые истины от Владимира Даля, которые мы часто забываем
Попрощайтесь с пылью и защитите здоровье своей семьи с пылесосом ILIFE
Попрощайтесь с пылью и защитите здоровье своей семьи с пылесосом ILIFE
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#дтп#люди#авто аварии#история#Приколы#подборка#космос#маразм
#интересно#Прикол#позитив#аварии#автомобили#забавно#улыбнуло#в мире#Прошлое#авария дня
#Юмор#интересное#животные#кино#США#картинки#автомир#фильм#Украина#добро
Попрощайтесь с пылью и защитите здоровье своей семьи с пылесосом ILIFE Попрощайтесь с пылью и защитите здоровье своей семьи с пылесосом ILIFE Советская провалившаяся идея раздельного сбора мусора Советская провалившаяся идея раздельного сбора мусора 10 удивительных фактов о космонавтике 10 удивительных фактов о космонавтике Природный ядерный реактор – или заправочная станция инопланетян? Природный ядерный реактор – или заправочная станция инопланетян? О самой первой советской электронной игре карманного формата О самой первой советской электронной игре карманного формата 10 фактов про мультфильм "Приключения кота Леопольда" 10 фактов про мультфильм "Приключения кота Леопольда"

На что жалуетесь?

Вернуться