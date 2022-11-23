10 интересных фактов об игре "Duke Nukem 3D"

Но потом выяснилось, что данное имя не было защищено авторскими правами, благодаря чему авторы игры вернули персонажу изначально придуманное имя, не забыв наложить на него авторские права.

2. На разработку игры "Duke Nukem 3D" было потрачено 300 тысяч долларов. Но данные затраты были оправданы, так как сборы от продаж исчислялись миллионами.