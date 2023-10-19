Самой красивой футболистке мира приходится отбиваться от непристойных предложений

Красота — это определенная привилегия, но иногда она может свести кого-то с ума и привлечь нежелательное внимание.

24-летняя Алиша Леманн приобрела мировую известность не только благодаря успешной футбольной карьере, но и активному присутствию в социальных сетях. Однако эта огромная популярность привела к тому, что она периодически получает странные просьбы.