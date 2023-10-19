Самой красивой футболистке мира приходится отбиваться от непристойных предложений

Одна из самых популярных и сексуальных футболисток мира, Алиша Леманн из Швейцарии, публично рассказала о том, что некий «очень известный и знаменитый» человек предложил ей 100 тысяч швейцарских франков (чуть больше 100 тысяч долларов) за совместную ночь.
Красота — это определенная привилегия, но иногда она может свести кого-то с ума и привлечь нежелательное внимание.
24-летняя Алиша Леманн приобрела мировую известность не только благодаря успешной футбольной карьере, но и активному присутствию в социальных сетях. Однако эта огромная популярность привела к тому, что она периодически получает странные просьбы.
Недавно Алиша участвовала в подкасте DirTea Talk с немецкой рэпершей Ширин Дэвид и рассказала, что ей предложили крупную сумму за то, чтобы она провела ночь с некой знаменитостью. Имя тайного поклонника она не назвала.
Алиша призналась, что до сих пор не стерла эти сообщения в телефоне. Но не захотела называть имя человека, решившегося на такой отчаянный шаг
Это случилось, когда Алиша была в Майями, куда приехала отдохнуть и повеселиться с друзьями в ночном клубе.
«Я получила сообщение на свой мобильный телефон, на которое не ответила. Но затем этот же человек написал моему телохранителю, который присматривал за мной», — рассказала футболистка.
По ее словам, с «очень известным» человеком они немного знакомы, поскольку где-то до этого пересекались.
«В сообщении говорилось: "Я заплачу 100 000 швейцарских франков, чтобы провести ночь с Алишей". Но мой ответ был — ни за что! И всего 100 тысяч?»
Настойчивый ухажер не готов был принять отказ и забросал спортсменку сообщениями (вернее, поручил это сделать своему помощнику) о том, как она прекрасна.
«Самое удивительное, что его сообщение до сих пор хранится у меня в телефоне. Это немного глупо», — призналась Алиша. И добавила: «Имя не могу назвать. Но он очень, очень хорошо известен на международном уровне».
В целом, ничего поразительного в такой ситуации нет. Девушка уже не первый раз получает не самые пристойные предложения.
В марте этого года к ней обратился один из онлайн-сервисов, работающий по подписке для взрослых, и предложил сотрудничество. Ей посулили около 100 000 долларов США за создание контента для платформы — абсолютно пристойного. Мол, можно просто размещать фотографии с тренировок и отвечать на вопросы поклонников, а они и этому будут рады.
Сообщается, что это предложение спортсменка также отклонила.
В настоящее время 24-летняя спортсменка выступает за английскую футбольную команду «Астон Вилла», а также за сборную Швейцарии.
В одном из последних интервью она сказала: «Приятное внимание для меня второстепенно по сравнению с главной целью и первой любовью — футболом. Я хочу показать всему миру, что женщины действительно могут добиться успеха в этом виде спорта».
«Можно быть немного сумасшедшей, просто быть собой и использовать свою индивидуальность, чтобы показать миру, кто ты есть. Кто-то видит меня только в соцсетях и даже не верит, что я играю в футбол, если я не выкладываю снимки с тренировок».
«А я настоящий футболист. Я упорно работаю каждый день. Я хочу быть лучшей версией себя в футболе, и это мой главный приоритет в жизни».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- Девушка согласитесь переспать со мной за 10млн.долларов?
- Да, конечно!
- А за 5 баксов?
- Хам! За кого вы меня принимаете?!
- Ну за кого я вас принимаю мы уже выяснили. Осталось определиться с ценой."
Ээээхххх, неумирающая классика - самка делает всё, чтобы продать себя по-дороже. Любит она футбол, ага, конечно. Верю на все сто. Вот только сообщение не удаляет....
Я не такая...
А чё так мало???
Это правда, Уинстон, спросила она, будто вы утверждаете, что любую женщину можно купить и продать?
Да, моя королева, ответил Черчиль.
И меня, английскую королеву?
Да, моя королева.
Интересно, за сколько же вы меня продали бы?
За сто тысяч фунтов стерлингов, моя королева.
Как, меня, английскую королеву, всего за сто тысяч фунтов стерлингов?!
Вот видите, моя королева, вы уже и торгуетесь!
Хотя, согласен, трахаться нужно по любви, или, хотя бы, по страсти. Но, как известно, женскую страсть разжигают деньги. А если она не бедна, то тут только боги помогут.
Думаю, ставки следовало начинать с этой цифры...
Иначе чё получится: он- нищеброд, она- дешёвка. Надо а вопросу подходить с размахом! ))))