FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8127 постов • 890 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Самой красивой футболистке мира приходится отбиваться от непристойных предложений

Самой красивой футболистке мира приходится отбиваться от непристойных предложений

Автор:
19 октября 2023 17:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алиша Леманн   женский футбол   звезды   знаменитости   футболистка   шоу бизнес   
1232
12

Одна из самых популярных и сексуальных футболисток мира, Алиша Леманн из Швейцарии, публично рассказала о том, что некий «очень известный и знаменитый» человек предложил ей 100 тысяч швейцарских франков (чуть больше 100 тысяч долларов) за совместную ночь.


Красота — это определенная привилегия, но иногда она может свести кого-то с ума и привлечь нежелательное внимание.


24-летняя Алиша Леманн приобрела мировую известность не только благодаря успешной футбольной карьере, но и активному присутствию в социальных сетях. Однако эта огромная популярность привела к тому, что она периодически получает странные просьбы.


×
×

Недавно Алиша участвовала в подкасте DirTea Talk с немецкой рэпершей Ширин Дэвид и рассказала, что ей предложили крупную сумму за то, чтобы она провела ночь с некой знаменитостью. Имя тайного поклонника она не назвала.


Это случилось, когда Алиша была в Майями, куда приехала отдохнуть и повеселиться с друзьями в ночном клубе.


«Я получила сообщение на свой мобильный телефон, на которое не ответила. Но затем этот же человек написал моему телохранителю, который присматривал за мной», — рассказала футболистка.



По ее словам, с «очень известным» человеком они немного знакомы, поскольку где-то до этого пересекались.


«В сообщении говорилось: "Я заплачу 100 000 швейцарских франков, чтобы провести ночь с Алишей". Но мой ответ был — ни за что! И всего 100 тысяч?»



Настойчивый ухажер не готов был принять отказ и забросал спортсменку сообщениями (вернее, поручил это сделать своему помощнику) о том, как она прекрасна.


«Самое удивительное, что его сообщение до сих пор хранится у меня в телефоне. Это немного глупо», — призналась Алиша. И добавила: «Имя не могу назвать. Но он очень, очень хорошо известен на международном уровне».


В целом, ничего поразительного в такой ситуации нет. Девушка уже не первый раз получает не самые пристойные предложения.


В марте этого года к ней обратился один из онлайн-сервисов, работающий по подписке для взрослых, и предложил сотрудничество. Ей посулили около 100 000 долларов США за создание контента для платформы — абсолютно пристойного. Мол, можно просто размещать фотографии с тренировок и отвечать на вопросы поклонников, а они и этому будут рады.


Сообщается, что это предложение спортсменка также отклонила.



В настоящее время 24-летняя спортсменка выступает за английскую футбольную команду «Астон Вилла», а также за сборную Швейцарии.


В одном из последних интервью она сказала: «Приятное внимание для меня второстепенно по сравнению с главной целью и первой любовью — футболом. Я хочу показать всему миру, что женщины действительно могут добиться успеха в этом виде спорта».


«Можно быть немного сумасшедшей, просто быть собой и использовать свою индивидуальность, чтобы показать миру, кто ты есть. Кто-то видит меня только в соцсетях и даже не верит, что я играю в футбол, если я не выкладываю снимки с тренировок».



«А я настоящий футболист. Я упорно работаю каждый день. Я хочу быть лучшей версией себя в футболе, и это мой главный приоритет в жизни».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Алиша Леманн   женский футбол   звезды   знаменитости   футболистка   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
680
Anatolij 22 минуты назад
Короче, понятно, 100к - не её ценник. Надо больше предлагать. Тем более ничего не удаляет. Стартовая цена определена.
В тему анекдот: "
- Девушка согласитесь переспать со мной за 10млн.долларов?
- Да, конечно!
- А за 5 баксов?
- Хам! За кого вы меня принимаете?!
- Ну за кого я вас принимаю мы уже выяснили. Осталось определиться с ценой."
Ээээхххх, неумирающая классика - самка делает всё, чтобы продать себя по-дороже. Любит она футбол, ага, конечно. Верю на все сто. Вот только сообщение не удаляет....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
29k
Alex 10 минут назад
Ты за кого меня принимаешь????
Я не такая...

А чё так мало???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Максим Т. 12 минут назад
То есть, уже торгуется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
surgy Полчаса назад
Королева, прослышав, что Черчиль утверждает, будто бы любую женщину можно купить и продать, пригласила его к себе.
Это правда, Уинстон, спросила она, будто вы утверждаете, что любую женщину можно купить и продать?
Да, моя королева, ответил Черчиль.
И меня, английскую королеву?
Да, моя королева.
Интересно, за сколько же вы меня продали бы?
За сто тысяч фунтов стерлингов, моя королева.
Как, меня, английскую королеву, всего за сто тысяч фунтов стерлингов?!
Вот видите, моя королева, вы уже и торгуетесь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Краюхин Тихон Полчаса назад
В чего непристойного в предложении мужчины заняться сексом с женщиной? Или, бл.ядь, как уже заниматься палавой йоблей? Что, снисхождения Господа Бога нужно, или достаточно присутствия ангелов?
Хотя, согласен, трахаться нужно по любви, или, хотя бы, по страсти. Но, как известно, женскую страсть разжигают деньги. А если она не бедна, то тут только боги помогут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rom 39 минут назад
Интересно, что в ней такого, чего нет в других? У других? Даже если много денег, за что платить 100 тыс? )) Переспать? У нее что, писечка какая то другая? ))) Жуть )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям 44 минуты назад
Че, в хоккей предлагают сыграть? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 47 минут назад
120000-кто больше?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
853
Вовка 51 минуту назад
Мне это видео нравится "Месть Алиши Леманн"
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей 53 минуты назад
Цену себе набивает. Но мой ответ был И всего 100 тысяч?»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

110972



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Короче, мы сейчас в церкви»: в Красноярском крае два в хламину пьяных парня ворвались в православный храм и устроили разборки со священником
«Короче, мы сейчас в церкви»: в Красноярском крае два в хламину пьяных парня ворвались...
Ушёл из жизни один из актёров «Каламбура»
Ушёл из жизни один из актёров «Каламбура»
Набирающие популярность в сообществах
В России начинается охота за новыми 1000 рублевыми купюрами “без крестов”
В России начинается охота за новыми 1000 рублевыми купюрами “без крестов”
Средство индивидуальной мобильности в городе это автомобиль, а не вся эта
Средство индивидуальной мобильности в городе это автомобиль, а не вся эта
Автомобиль на солнечной зарядке установил рекорд, проехав 1000 км
Автомобиль на солнечной зарядке установил рекорд, проехав 1000 км
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Умение гуглить

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#Прикол#интересное#забавно#подборка#фильм#знаменитости#конфликт
#животные#машина#автомир#кино#аварии#авто аварии#позитив#собака#Мемы#трейлер
#в мире#автомобили#Юмор#США#ДТП#Автовсячина#факты#дети#суд#дизайн
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает 10 звёзд, которые сделали тату с ошибками 10 звёзд, которые сделали тату с ошибками В прозрачном и безвкусном: в чём пришли отечественные звёзды на концерт МУЗ-ТВ в Кремле В прозрачном и безвкусном: в чём пришли отечественные звёзды на концерт МУЗ-ТВ в Кремле 22 знаменитые невесты, которые отказались от традиционного белого платья 22 знаменитые невесты, которые отказались от традиционного белого платья 6 красоток из России, покоривших мужчин Голливуда 6 красоток из России, покоривших мужчин Голливуда Как в детстве выглядели отечественные и зарубежные знаменитости Как в детстве выглядели отечественные и зарубежные знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться