22 знаменитые невесты, которые отказались от традиционного белого платья

Длинное белое свадебное платье уже давно стало синонимом церемонии бракосочетания, поскольку этот цвет ассоциируется с чистотой и добродетелью. Но иногда так хочется бросить вызов традициям и переписать правила свадебной моды! Вот как это получилось сделать у некоторых знаменитых невест.
Кто сказал, что свадебное платье должно быть однотонным? В 1989 году Эмма Томпсон выбрала для своего особого дня платье длиной до колена с цветочным принтом и туфли с таким же орнаментом. Кроме того, знаменитая британская актриса выбрала броский головной убор, идеально отражающий моду 80-х годов.
Если вы собираетесь пожениться в Лас-Вегасе, то можно сделать это стильно, в платье от Dior. Британская певица и автор песен Лили Аллен сделала именно так. На скромной церемонии в Городе грехов выступал двойник Элвиса, а после произнесения клятвы молодожены отправились пировать в ресторан фастфуда. В общем, было необычно и весело, и певица считает, что свадьба удалась на славу.
Свадьба Гвен Стефани и Гэвина Россдейла, вокалиста группы Bush, состоялась в 2002 году в католической церкви XVII века в Лондоне. Место проведения церемонии было традиционным, а вот платье — нет: певица шла к алтарю в розовом платье цвета омбре, созданном на заказ Джоном Гальяно для Dior.
Эта голливудская пара никогда не разочаровывает, когда речь заходит о моде. Их свадьба не стала исключением. В день свадьбы невеста была одета в белый брючный костюм Stella McCartney из двух частей с темно-синей отделкой. На голове была шляпа от солнца. Когда молодожены плыли по Большому каналу в Венеции, на Амаль было элегантное белое платье с цветочной вышивкой.
Актриса Кристин Куинн выбрала для своего свадебного торжества необычную тему: зимняя страна чудес и готика. Она потрясла всех присутствующих черным платьем от Galia Lahav и 7-метровой фатой.
Праздничное убранство столов также отличалось от традиционного. На столах стояли сделанные на заказ шоколадные горгульи. В каждом бокале с водой были черные розы, внутри которых находились кубики льда. Также зал был украшен ледяными диванами и ледяными скульптурами. Все было очень театрально.
Знаменитая актриса в 1964 году повторно вышла замуж за своего бывшего мужа Ричарда Бертона.
На свадьбу она надела платье babydoll цвета желтой календулы, созданное Ирен Шарафф, художником по костюмам фильма "Клеопатра". Образ невесты был дополнен гиацинтами и ландышами, вплетенными в эффектную прическу. На Тейлор также была брошь Bulgari с бриллиантами и изумрудами.
Выбор свадебного платья звезды "Секса в большом городе" был тесно связан с ее желанием сохранить конфиденциальность. Актриса купила черное платье от Morgane Le Fay, потому что не хотела, чтобы кто-то узнал о ее бракосочетании. «Я стеснялась выходить замуж в белом, и мы с Мэтью не хотели, чтобы люди обращали на нас столько внимания», — рассказала актриса в 2006 году в интервью журналу Marie Claire.
Звезда сериала «Ход королевы» вышла замуж за музыканта Малькольма Макрэя в платье Dior, расшитом по индивидуальному заказу. Выбранный ею цвет платья — пыльная роза — привлек всеобщее внимание в социальных сетях. Среди деталей нежного платья были колибри, чертополох и символ знака зодиака Ани — Овен.
Канадская актриса сделала смелый выбор в пользу желтого цвета. Ее платье с короткими рукавами было украшено красной цветочной заколкой. Пара поделилась фотографиями церемонии в Лос-Анджелесе в социальных сетях.
Платье Джулианны Мур было специально создано для выхода на красную дорожку церемонии вручения премии "Оскар". Однако оно так понравилось актрисе, что она оставила его для дня своей свадьбы. Розовое платье Prada было дополнено зелеными серьгами-гвоздиками.
Джулианна Мур и режиссер Барт Фрейндлих поженились в 2003 году. Церемония прошла в их доме на Вест-Сайде Манхэттена в небольшом свадебном зале в присутствии 36 гостей.
Актриса объяснила, что она уже выходила замуж в белом платье, "но для третьей свадьбы это показалось ей ироничным". Подобно Златовласке, она перемерила множество разных платьев, пока не нашла то самое. «Я пробовала розовое и пудрово-голубое, но они казались мне какими-то "незрелыми". Черное было слишком мрачным для такого счастливого случая».
«То самое платье» актриса нашла в магазине дизайнера Морганы Ле Фей. «Это было первое платье, которое привлекло взгляд: великолепное многослойное шифоновое платье без бретелек самого красивого темно-красного цвета, который мы когда-либо видели».
Легендарная пара связала себя узами брака в Гибралтаре в 1969 году. Образ Йоко был прост и в то же время элегантен. В этот день японская художница надела белое летнее мини-платье и дополнила его шляпой, большими солнечными очками, гольфами и белыми кроссовками.
Эмили решила выбрать образ от Zara для своего особого дня. Модель стилизовала оранжевый брючный костюм, добавив к нему черную шляпку с вуалью. В 2018 году она удивила всех, сыграв свадьбу в здании суда Нью-Йорка.
Рикки Лейк описала свою свадьбу как «идеальную». Она объяснила, что после нескольких дней проливного дождя к воскресенью, когда проходила церемония, погода неожиданно прояснилась, и это ощущение было «библейским».
Одухотворенности церемонии, вероятно, способствовало и то, что бывшая ведущая ток-шоу сменила туфли на каблуках на мягкие тапочки, чтобы станцевать с мужем медленный танец. Невеста выбрала золотисто-оранжевое платье, а жених был одет в черную рубашку и брюки цвета хаки.
Актриса вышла замуж в наряде, который обычно надевают для посиделок в офисе с коллегами или на ужин по случаю дня рождения. Разумеется, наряд Белл отражал ее повседневный стиль.
Актриса рассказала о месте проведения свадьбы — здании суда в Беверли-Хиллз: «Нам хотелось, чтобы мы были близки друг к другу. Мы не хотели смотреть или разговаривать с кем-то еще, кроме друг друга. Наши друзья много шутили по поводу того, что мы никого не пригласили, а потом подарили нам торт с надписью "Худшая свадьба в мире"».
С Дэном Бентоном актрису познакомил общий друг в 2015 году. «Они встретились за коктейлем в баре Orient Express в Вест-Виллидже, после чего поужинали, — рассказал один из друзей. — Но их первым настоящим свиданием стало выступление на TED Talk, после которого они проговорили четыре часа».
На свадьбе в Нью-Йорке невеста была одета в платье Dolce & Gabbana с принтом. Чтобы сделать церемонию еще более нетрадиционной, она шла к алтарю под композицию из фильма «Звездные войны».
Американская тату-мастерица и галеристка в 2018 году устроила себе бракосочетание в готическом стиле. Красные украшения от пола до потолка, рога на голове, длинный красный шлейф и торт в форме замка (как вы уже догадались, красного) — все это свидетельствует о том, что жених и невеста не хотели, чтобы их бракосочетание было незаметным. Невеста была одета в красное платье с длинными рукавами и рюшами от Адольфо Санчеса, украшенное красной фатой и красными рожками.
«Теперь я объявляю нас мистером и миссис Бич! Аххх!» — подписала актриса Шенэй Граймс фотографию, на которой она целуется со своим мужем, британским музыкантом Джошем Бичем, в Лондоне. На свадьбу Граймс надела платье с V-образным вырезом из коллекции Vera Wang Fall 2012.
Для своей свадьбы в мэрии Нью-Йорка в 2020 году Хлоя выбрала черное платье с длинными рукавами и белую фату. Актриса познакомилась со своим мужем-хорватом, директором художественной галереи, в 2018 году. Спустя четыре года пара вновь устроила свадьбу, но на этот раз невеста была в традиционном белом платье.
Вместо того чтобы, как в старые добрые времена, уехать на кабриолете с романтической надписью на заднем сиденье, певица Тейана Тейлор и ее тогдашний муж надели джинсы и кожаные куртки с надписью "I Do" на спине.
Соланж показала себя с лучшей стороны в белом комбинезоне Stéphane Rolland с накидкой в пол.
Она и ее теперь уже бывший муж пошли к алтарю в 2014 году возле дома невесты в районе Фобур Мариньи в Новом Орлеане.
Вместо традиционного длинного платья старшая сестра Кардашьян выбрала для своей свадьбы в мае 2022 года мини-платье с корсетом от Dolce & Gabbana. Звезда реалити-шоу дополнила свой образ длинной фатой с вышивкой Девы Марии и надписью «семья, верность, уважение» — как на одной из татуировок ее мужа Трэвиса Баркера, барабанщика группы Blink-182.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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