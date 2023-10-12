22 знаменитые невесты, которые отказались от традиционного белого платья

Актриса Кристин Куинн выбрала для своего свадебного торжества необычную тему: зимняя страна чудес и готика. Она потрясла всех присутствующих черным платьем от Galia Lahav и 7-метровой фатой.

Праздничное убранство столов также отличалось от традиционного. На столах стояли сделанные на заказ шоколадные горгульи. В каждом бокале с водой были черные розы, внутри которых находились кубики льда. Также зал был украшен ледяными диванами и ледяными скульптурами. Все было очень театрально.





