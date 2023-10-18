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7 популярных актрис, которые начали свою карьеру с эротики

7 популярных актрис, которые начали свою карьеру с эротики

Автор:
18 октября 2023 13:44
Сообщество : Кино
Метки: актрисы   звезды   знаменитости   интересно   кино   фильмы   шоу бизнес   
1719
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Не все знают, что многие актрисы начали играть в кино благодаря откровенным сценам. Они не были известны - и в целом были не против засветиться. После они отказались от амплуа развязных красоток, выбрав другой путь.

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Дебют Кэтрин был во французском фильме "Тысяча и одна ночь". Там она выплыла из моря, немного прикрытая купальником. Естественно, она сразу привлекла внимание зрителем своей точёной фигурой. Неизвестно, как бы сложилась её актёрская карьера, если бы не этот эпизод с полуобнажённым выходом.


В страхе потерять роль на заре карьеры, Пенелопа согласилась на откровенные сцены в фильме "Ветчина, ветчина". Она мелькала обнажённой и демонстрировала свои формы, хотя тогда ей было всего 17 лет.



Наташа Хенстридж уже была известной моделью, когда её пригласили сняться в фильме "Особь". Да, модели часто выходят в откровенных нарядах на подиум, но таких откровенных сцен она явно не ожидала. За эту роль Наташа получила гонорар в 100 тысяч долларов.



Сейчас Джоли уже не мелькает в откровенных сценах: она многодетная мать и общественный деятельно. Однако ради фильма "Джиа" она готова была раздеться, чтобы показать свой талант. Раздевалась она, кстати, за большие деньги, шокировав зрителей своим шикарным телом.


По слухам, Деми Мур снималась в порно, но откровенные сцены в фильмах точно для неё никогда не были проблемой. Что стоит только самый дорогой танец в истории с её участием! В целом актриса считает, что все её фильмы - про любовь, поэтому эротические сцены неизбежны.



Долгое время Ума Турман мечтала о своей первой роли в кино, она ждала своего часа, работая посудомойкой. Когда шанс подвернулся в картине "Генри и Джун" - она не стала терять шанс. И хоть фильму присвоили статус "порнография" из-за обилия обнаженной Умы и откровенных сцен, но зато актриса продемонстрировала свой талант.




Первая роль Грин в фильме "Мечтатели" считается самой скандальной и провокационной. Там много сексуальных и откровенных сцен, в которых Ева снималась полностью голой. Родители и агент были против, но Ева всё-таки сыграла ту самую роль.


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Метки: актрисы   звезды   знаменитости   интересно   кино   фильмы   шоу бизнес   
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5  комментариев
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6k
alex Полчаса назад
да все
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56k
dima423 14 минут назад
Брук Шилдс забыли, та вообще в 10 лет начала с эротики)
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28k
Lehoia 16 минут назад
Писать пост на подобную тему, без ЭТОЙ??
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32k
Юрий 46 минут назад
Любимая Джиллиан.

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107
Максим Юрий 3 минуты назад
Про нее вроде была история, что когда она поднялась в Секретных Материалах - она кучу денег отвалила, чтоб с инета удалили видео (где она делает омлет). Но видос тот до сих пор в сети найти можно))
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