7 популярных актрис, которые начали свою карьеру с эротики

По слухам, Деми Мур снималась в порно, но откровенные сцены в фильмах точно для неё никогда не были проблемой. Что стоит только самый дорогой танец в истории с её участием! В целом актриса считает, что все её фильмы - про любовь, поэтому эротические сцены неизбежны.