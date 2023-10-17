Как в детстве выглядели отечественные и зарубежные знаменитости

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На фото из этого поста популярные отечественные и зарубежные знаменитости, которые ещё не знали, что станут известными. Кто-то получит "Оскар", другие оставят неизгладимый след в истории музыки и кино.
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