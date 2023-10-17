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Как в детстве выглядели отечественные и зарубежные знаменитости

Как в детстве выглядели отечественные и зарубежные знаменитости

Автор:
17 октября 2023 10:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Угадай звезду   детские фото звезд   звезды   знаменитости   интересно   фото   шоу бизнес   
2386
19

На фото из этого поста популярные отечественные и зарубежные знаменитости, которые ещё не знали, что станут известными. Кто-то получит "Оскар", другие оставят неизгладимый след в истории музыки и кино.

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Метки: Угадай звезду   детские фото звезд   звезды   знаменитости   интересно   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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3k
Χάρων 2 часа назад
И при чём слово "угадай" в заголовке, если есть подписи?
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1k
Мист 56 минут назад
на 17 не мэтт деймон
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654
ghor Час назад
Странный какой-то набор...
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1k
Илья Час назад
По Земфире уже на детских фотографиях всё было понятно .
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3k
lekha-fil 2 часа назад
И чё? На себя посмотри годовалого.
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49k
Элек Мек 2 часа назад
Гага вообщем то и не изменилась))))
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Спелая кукурузинка

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