Отечественные звёзды 45+, которые не стесняются показывать фигуру

4742
15
Хорошая фигура после 40 - это не миф. Однако даже обладательницы не самых стройных тел в мире звёзд всё равно не стесняются демонстрировать свои формы, ведь они приняли и любят себя такими, какие они есть. У некоторых стоит поучиться уверенности в себе!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Как в детстве выглядели отечественные и зарубежные знаменитости
- Знаменитости, которые не стесняются своего тела и открыто показывают дефекты
- 15+ реальных имён и фамилий отечественных звёзд, которые могут удивить
- Как изменились актрисы популярных фильмов и сериалов
- 6 красоток из России, покоривших мужчин Голливуда
Новости партнёров
реклама
Редко, когда реально заболевания.
А вот этой Екатерине Волковой 49 лет