Отечественные звёзды 45+, которые не стесняются показывать фигуру

Хорошая фигура после 40 - это не миф. Однако даже обладательницы не самых стройных тел в мире звёзд всё равно не стесняются демонстрировать свои формы, ведь они приняли и любят себя такими, какие они есть. У некоторых стоит поучиться уверенности в себе!