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Отечественные звёзды 45+, которые не стесняются показывать фигуру

Отечественные звёзды 45+, которые не стесняются показывать фигуру

Автор:
19 октября 2023 13:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: женщины за 45   звезды   знаменитости   интересно   фото   фото в купальниках   шоу бизнес   
4742
15

Хорошая фигура после 40 - это не миф. Однако даже обладательницы не самых стройных тел в мире звёзд всё равно не стесняются демонстрировать свои формы, ведь они приняли и любят себя такими, какие они есть. У некоторых стоит поучиться уверенности в себе!

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Метки: женщины за 45   звезды   знаменитости   интересно   фото   фото в купальниках   шоу бизнес   
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31  комментарий
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2k
Виктор Глущенко 2 часа назад
А кто все эти отечественные песды ?
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467
Алексей Бляйбтрой 2 минуты назад
Климова топ
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2k
iv-kolosov2012 15 минут назад
рядом маленькие фотки их пластических хирургов и фотошоперов должны быть
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6k
Дмитрий 15 минут назад
Высоцкую оденьте, пожалуйста
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467
Алексей Бляйбтрой Дмитрий 2 минуты назад
и покормите
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4k
TOROID 23 минуты назад
Забыли написать "показать свою фигуру после фотошопа"
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0
Михаил Полчаса назад
Климова отлично выглядит
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45
r3mba4 Михаил Полчаса назад
4,8,9.)))
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3k
Руслан Полчаса назад
Что-то не одной "звезды" не увидел. Так, певички ртом, актрисы из проходных сериалов, ведущая прогноза погоды и телемагазина, ведущая посредственной кулинарной передачи, бывшая фигуристка с коровьим выменем и так далее...Сам по себе этот ярлык - "звезда" - от которого уже порядком подташнивает, лепят на всех, кому не лень
Ну назовите их знаменитостями, известными медийными персонами (да и то, зачастую, широко известных в узких кругах), а то - звезда сразу.
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2k
Bar 42 минуты назад
И где звёзды?
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3k
Walther 46 минут назад
А слабо такие же фотки, только в рассейском бассейне или на берегу речки, а не на пляжах закордонья?
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8k
Puans-on 53 минуты назад
Не стесняется, это когда когда повреждения в теле (руки/ноги/груди нет) (ну, или жирная как свинья) и показывать. А в этом, что такого?
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1k
Карл Карл 56 минут назад
"Хорошая фигура после 40 - это не миф" - это милф)
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24k
sssss3 58 минут назад
Высоцкая зря даже чуть обнажилась... ну совсем ведь непотребно выглядит....
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11k
Vampire Час назад
Ну ничего не стесняются, особенно Толкалина своего фотошопа.
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6k
Hugo_RnD Час назад
литвинову нах было к ОТЕЧЕСТВЕННЫМ запихивать?
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ Час назад
За свои 45+ тяжелее хера в руках ни чего не держали, вот и сохранились.
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36k
Опаньки Час назад
тонны фотошопа
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13k
Андрей А 2 часа назад
Екатерине Волковой которая на фото в подборке 41 год
А вот этой Екатерине Волковой 49 лет
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4k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Стрёмные все как старые китайские велосипеды.
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124
PsyDoza Frankenschpökel 2 часа назад
Сколько фотошопо-часов потрачено?
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