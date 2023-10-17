10 звёзд, которые сделали тату с ошибками

Звёзды мировой величины тоже могут попасть в нелепые ситуации и допустить ошибку — даже если это ошибка в татуировке. Пусть некоторые из них и незначительные, но поклонники их заметили. А благодаря некоторым замечаниям знаменитости исправили свои тату. Взглянем на несколько таких примеров!