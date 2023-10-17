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10 звёзд, которые сделали тату с ошибками

10 звёзд, которые сделали тату с ошибками

Автор:
17 октября 2023 20:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Разное   звезды   знаменитости   известные люди   ошибки   подборка   тату   татуировки   фото   шоу бизнес   
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Звёзды мировой величины тоже могут попасть в нелепые ситуации и допустить ошибку — даже если это ошибка в татуировке. Пусть некоторые из них и незначительные, но поклонники их заметили. А благодаря некоторым замечаниям знаменитости исправили свои тату. Взглянем на несколько таких примеров!

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Оказывается, тату-мастер забыл нарисовать одну точку, и в итоге получилось не Флинн, а Фринн. На комментарии подписчиков Блум ничего не ответил, но позже переделал татуировку у того же мастера.


У Гарри было написано "Won't stop till we surrender" (не остановимся, пока не сдадимся), а в песне поётся "Won't stop to surrender" (не остановимся, чтобы сдаться). Фронтмен группы, Доуги Мандаги, подтвердил, что слова на тату неверные.


Однако, даже в исправленном виде получилась фраза, означающая что-то типа "Японский палец для барбекю".

Вместо слова "mature" (зрелый) было неправильное "mautre". После этого спортсмен удалил фото, и позже опубликовал уже переделанную татуировку.


Так как эта татуировка сделана по почерку актрисы Сирши Ронан, певец не стал её переделывать, и счёл креативной.


Японцы объяснили ей, что иероглифы на самом деле переводятся как "грубый секс".


По словам певицы, она сделала эту татуировку, когда ей было 18 лет, и ей стыдно за ошибку. По словам Джесси, именно поэтому сейчас она часто "носит вещи с высокой талией".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   звезды   знаменитости   известные люди   ошибки   подборка   тату   татуировки   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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10k
Гомерчик 2 часа назад
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17k
Мистер Фикс Полчаса назад
Поделом позерам
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917
Sexxxton Полчаса назад
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56k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
ну тут никакой ошибки, она так и хотела 100%))
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4k
Lexx 48 минут назад
4. Ну пусть двойку снизу пририсует, будет "тяжёлая вода".
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125
zu4ara 58 минут назад
ахренеть какой тухляк...
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1k
grigorenko vladislav 58 минут назад
В конкурсе ошибок победило существо, выколовшее у себя на лбу слово "хуй" с тремя ошибками.
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56k
zloykoyot Час назад
Ошибки в тату на японском/китайском давно не редкость. А вот что сойка-пересмешница в школу не ходила - не знал.
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28k
AzuveR 2 часа назад
Звёзды на небе. А это люди, о большей части которых я даже не слышал.
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