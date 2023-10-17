10 звёзд, которые сделали тату с ошибками

Звёзды мировой величины тоже могут попасть в нелепые ситуации и допустить ошибку — даже если это ошибка в татуировке. Пусть некоторые из них и незначительные, но поклонники их заметили. А благодаря некоторым замечаниям знаменитости исправили свои тату. Взглянем на несколько таких примеров!
1. Орландо Блум сделал на руке тату с именем сына на азбуке Морзе. Должно было получиться имя Флинн. Однако, когда актёр поделился фото татуировки в соцсетях, самые внимательные подписчики заметили ошибку
Оказывается, тату-мастер забыл нарисовать одну точку, и в итоге получилось не Флинн, а Фринн. На комментарии подписчиков Блум ничего не ответил, но позже переделал татуировку у того же мастера.
2. Певец Гарри Стайлс сделал тату со строчкой из песни инди-группы The Temper Trap "Sweet Disposition". Однако, он сделал ошибку, которую заметил даже фронтмен той самой группы
У Гарри было написано "Won't stop till we surrender" (не остановимся, пока не сдадимся), а в песне поётся "Won't stop to surrender" (не остановимся, чтобы сдаться). Фронтмен группы, Доуги Мандаги, подтвердил, что слова на тату неверные.
3. Певица Ариана Гранде сделала тату на японском в честь своей песни "7 колец". Но поклонники разглядели ошибку - оказывается, тату переводилась как "гриль для барбекю". После этого певица переделала татуировку
Однако, даже в исправленном виде получилась фраза, означающая что-то типа "Японский палец для барбекю".
4. Дженнифер Лоуренс сама рассказала про ошибку на своей тату. Она сделала рисунок с формулой воды, H2O, но двойку нарисовали не в том месте (она должна быть внизу). Актриса решила ничего не исправлять
5. Баскетболист Кевин Дюрант сделал тату во всю спину с отрывком из Библии. После публикации в соцсетях, его фанаты заметили ошибку
Вместо слова "mature" (зрелый) было неправильное "mautre". После этого спортсмен удалил фото, и позже опубликовал уже переделанную татуировку.
6. Певец Эд Ширан хотел сделать тату с названием своей песни "Galway Girl" (Девушка из Голуэй) , но получилось "Galway Grill" (Гриль из Голуэй)
Так как эта татуировка сделана по почерку актрисы Сирши Ронан, певец не стал её переделывать, и счёл креативной.
7. У актрисы Кэрри Энн Инабы есть тату с надписью на японском - она должна была означать "бесстрашная любовь", но во время поездки в Японию местные над ней посмеивались. Оказалось, всё дело в ошибке
Японцы объяснили ей, что иероглифы на самом деле переводятся как "грубый секс".
8. На тату актрисы Эшли Грин потерялся апостроф. Надпись гласит "lifes a dance" (жизнь - танец), но правильное написание - "life's a dance"
9. У актрисы Хайден Панеттьери есть тату на итальянском. Она должна была выглядеть как "Vivere Senza Rimpiati" (жить без сожалений), но из-за ошибки получилось "Vivere Senza Rimipiati" (жизнь без пополнения)
10. Певица Джесси Джей сделала тату со строчкой из собственной песни, "Don’t loose who you are.." (Не теряй себя). Однако, вместо "loose" должно быть "lose". Певица сама признала эту ошибку, но не исправила
По словам певицы, она сделала эту татуировку, когда ей было 18 лет, и ей стыдно за ошибку. По словам Джесси, именно поэтому сейчас она часто "носит вещи с высокой талией".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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