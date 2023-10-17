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6 красоток из России, покоривших мужчин Голливуда

6 красоток из России, покоривших мужчин Голливуда

Автор:
17 октября 2023 11:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   интересно   отношения звезд   фото   шоу бизнес   
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В России живут самые красивые женщины мира - это факт. Поэтому неудивительно, что многие звёздные иностранцы находят себе жён именно в России. Наиболее известный звёздный роман американца и россиянки - это, пожалуй, отношения Ирины Шейк и Бредли Купера. Но есть и другие отечественные красавицы, которые запали в душу мужчинам с Запада.

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В 1990 году Оксана Григорьева из Саранска отправилась в Лондон ради учёбы в музыкальном университете. Там она привлекла внимание фотографа и начала работать моделью для различных журналов. В 1997 году она познакомилась с Тимоти Далтоном и родила от него сына Александра.


Отучившись в Лондоне, она отправилась в Голливуд, чтобы преуспеть в мире музыки в качестве композитора.


В США Оксана познакомилась с актером Мэлом Гибсоном и вскоре родила от него дочь Люсию. Их отношения закончились, когда Оксана обвинила Гибсона в насилии. После расследования актера признали виновным и наложили запрет на контакт с экс-партнером и дочерью.

Модель Валерия Кауфман (участвовала в Victoria’s Secret Fashion Show) встречалась с актёром и музыкантом Джаредом Лето 7 лет. Пара не афишировала отношения в СМИ, однако Валерия всюду сопровождала Лето.


Разница между влюбленными большая - Джаред старше на 22 года. Некоторые источники утверждали, что Лето относился к российской модели очень серьёзно и даже познакомил её со своей семьёй.


Однако в 2022 году Валерия решила начать новую главу в своей жизни, и ушла к 27-летнему наследнику французского миллиардера - Дмитрию Варсано.

В 2012 году на Каннском кинофестивале Эдриен Броуди встретил очаровательную Лару Лието и сразу же почувствовал, что влюбился. Настоящее имя девушки - Лариса Тяк, родилась она в Москве.

Пара была неразлучна, мелькала вместе на красных ковровых дорожках, открыто демонстрируя свои чувства. Влюблённые часто отдыхали вместе. Но после восьми лет отношений случился кризис, и они решили расстаться.

Актёр Микки Рурк и модель Анастасия Макаренко встретились в 2009 году на одной из фотосессий для известного глянцевого журнала. Несмотря на разницу в возрасте - 35 лет, они начали встречаться.


Пара долго была вместе, мелькала на разных мероприятиях, обнимаясь и целуясь, но Рурк так и не сделал серьёзный шаг. В 2015 году Настя и Микки завершили свои отношения, и причины их разрыва остались загадкой.

В 2010 году, будучи студенткой в Нью-Йорке, Анастасия Виткина познакомилась с Джимом Кэрри через их общего друга, ресторатора Дэвида Шумейкера. Главный комик Голливуда признавался, что Настя очаровала его своим чувством юмора и образованностью, и он с гордостью представлял её публике.

В 2012 году актер даже сделал ей предложение, но вскоре их отношения завершились, так как Джим влюбился в другую женщину.

Российская модель из Нижнего Новгорода, Анна Вьялицына, сумела разжечь искру в сердце лидера группы Maroon 5 Адама Левайна.


Их знакомство произошло в 2010 году на одной из вечеринок, куда они были приглашены. Между Анной и Адамом возникла мгновенная взаимная привязанность, и вскоре их совместные фотографии появились на страницах популярных изданий.


Пара активно участвовала в светских мероприятиях, радостно позируя фотографам. Их отношения считались одними из самых крепких в Голливуде, и поклонники с нетерпением ждали момента, когда они объявят о свадьбе. Однако, неожиданно для всех, в 2012 году пара рассталась по неизвестным причинам.

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Метки: звезды   знаменитости   интересно   отношения звезд   фото   шоу бизнес   
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19  комментариев
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45k
Цыц тут у меня 3 часа назад
Медведь, ты где? Вылезай из кустов уже!
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10k
Rado 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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62k
doker 58 минут назад
Мир полон домыслов. А я люблю читать биографии известных людей.
Всем известен факт, что национальность евреев определяется по матери.
И если ты известный, богатый, талантливый человек, любой национальности и расы, то лучшей женой, родившей от тебя ребёнка - будет еврейка.
Вот така фигня, малята... Сталин с Буденным и Сахаровым не дадут сбрехать.
Эйнштейн курит в "сторонке".
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16k
Vital Idol Час назад
Все дуры, кроме Кауфман)))
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437
Человек Наблюдающий Час назад
а хде Шейк?
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415
SergVR Час назад
Любовь это классно. Кто бы говорил.
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17k
Голос Вселенной 2 часа назад
Где Мила? Автор, где Мила???? Как такое без нее???
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4k
Lexx 2 часа назад
Разница в 35 лет? Конечно любовь, какие деньги, я даже ни на секунду не сомневался. Молодая красотка и старый мухомор, наверное поразивший её своим богатым внутренним миром.
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12k
Rus77 3 часа назад
Это называется не покорили сердца, а просто потрахивались!
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61k
pynh 3 часа назад
Красотки? Спорно. У первой вообще ибальник набок.
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Спелая кукурузинка

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