6 красоток из России, покоривших мужчин Голливуда

В 1990 году Оксана Григорьева из Саранска отправилась в Лондон ради учёбы в музыкальном университете. Там она привлекла внимание фотографа и начала работать моделью для различных журналов. В 1997 году она познакомилась с Тимоти Далтоном и родила от него сына Александра.





Отучившись в Лондоне, она отправилась в Голливуд, чтобы преуспеть в мире музыки в качестве композитора.



В США Оксана познакомилась с актером Мэлом Гибсоном и вскоре родила от него дочь Люсию. Их отношения закончились, когда Оксана обвинила Гибсона в насилии. После расследования актера признали виновным и наложили запрет на контакт с экс-партнером и дочерью.