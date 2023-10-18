В Химках задержали подростков, которые избивали прохожих и снимали это на камеру

Двоих из них сегодня задержали. Как сказала по этому поводу уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова сказала по этому поводу:

Внимательно слежу за ситуацией в школе №29 города Химки. На связи с министром образования Московской области, комиссией по делам несовершеннолетних, полицией. К ситуации уже подключился Следственный комитет. Все ведомства проводят проверки. Держу ситуацию на контроле. Прошу не делать скоропалительных выводов. Уверена, что следствие во всем разберётся, и виновные понесут наказание.

«Скоропалительно» или нет, но на гопников уже завели уголовное дело о хулиганстве и «бойцам» светит реальный срок.

Следователи продолжают устанавливать возможных соучастников и проверяют фигурантов на совершение аналогичных преступлений, - добавили в столичном главке СК РФ

Заявление сделал и тренер одного из гопников: