В Химках задержали подростков, которые избивали прохожих и снимали это на камеру

Они цеплялись к людям из-за их внешнего вида.
Банда шуровала всего пару месяцев, но за это время успела натворить немало. Им якобы не нравилась одежда прохожих и они их избивали. Орудовали в ТЦ на Ходынском бульваре и в школе №29 в Химках.
Эти сверхразумы ещё и снимали всё на видео:
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Двоих из них сегодня задержали. Как сказала по этому поводу уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова сказала по этому поводу:
Внимательно слежу за ситуацией в школе №29 города Химки. На связи с министром образования Московской области, комиссией по делам несовершеннолетних, полицией. К ситуации уже подключился Следственный комитет. Все ведомства проводят проверки. Держу ситуацию на контроле. Прошу не делать скоропалительных выводов. Уверена, что следствие во всем разберётся, и виновные понесут наказание.
«Скоропалительно» или нет, но на гопников уже завели уголовное дело о хулиганстве и «бойцам» светит реальный срок.
Следователи продолжают устанавливать возможных соучастников и проверяют фигурантов на совершение аналогичных преступлений, - добавили в столичном главке СК РФ
Заявление сделал и тренер одного из гопников:
Он тренировался до известных событий — ровно до того момента, как все узнали, чем он занимается. Просто ему передал, чтобы он больше не приходил в зал. Мне не о чем общаться с такими людьми после того, что они сделали. Пусть с ними общается полиция.
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"Как сказала по этому поводу уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова сказала по этому поводу:"
«Скоропалительно»- это вообще откуда.
"Банда шуровала всего пару месяцев"-это вообще шедевр.