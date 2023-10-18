FISHKINET
Сообщество Криминал 2277 постов • 357 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Химках задержали подростков, которые избивали прохожих и снимали это на камеру

В Химках задержали подростков, которые избивали прохожих и снимали это на камеру

Автор:
18 октября 2023 15:53
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Пдмосковье   гопники   драки   задержание   избиение   химки   хулиганы   шпана   
648
1
4

Они цеплялись к людям из-за их внешнего вида.

Банда шуровала всего пару месяцев, но за это время успела натворить немало. Им якобы не нравилась одежда прохожих и они их избивали. Орудовали в ТЦ на Ходынском бульваре и в школе №29 в Химках.

Эти сверхразумы ещё и снимали всё на видео:

Двоих из них сегодня задержали. Как сказала по этому поводу уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова сказала по этому поводу:

Внимательно слежу за ситуацией в школе №29 города Химки. На связи с министром образования Московской области, комиссией по делам несовершеннолетних, полицией. К ситуации уже подключился Следственный комитет. Все ведомства проводят проверки. Держу ситуацию на контроле. Прошу не делать скоропалительных выводов. Уверена, что следствие во всем разберётся, и виновные понесут наказание.

«Скоропалительно» или нет, но на гопников уже завели уголовное дело о хулиганстве и «бойцам» светит реальный срок.

Следователи продолжают устанавливать возможных соучастников и проверяют фигурантов на совершение аналогичных преступлений, - добавили в столичном главке СК РФ

Заявление сделал и тренер одного из гопников:

Он тренировался до известных событий — ровно до того момента, как все узнали, чем он занимается. Просто ему передал, чтобы он больше не приходил в зал. Мне не о чем общаться с такими людьми после того, что они сделали. Пусть с ними общается полиция.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Пдмосковье   гопники   драки   задержание   избиение   химки   хулиганы   шпана   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
67
Knives22 Полчаса назад
Автор текст поправь.
"Как сказала по этому поводу уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова сказала по этому поводу:"
«Скоропалительно»- это вообще откуда.
"Банда шуровала всего пару месяцев"-это вообще шедевр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Shtoppi 12 минут назад
очередные отбитые малолетки, типа мемеэээээ бойцы. таких сразу стерилизовать и на урановые рудники, с киркой в руках, отправлять на пмж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

248834



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Эволюция мобильных телефонов
Эволюция мобильных телефонов
Вещи из прошлого: назад в 90-е и 2000-е
Вещи из прошлого: назад в 90-е и 2000-е
Набирающие популярность в сообществах
Российский сварочный аппарат ИЖ ВД-201
Российский сварочный аппарат ИЖ ВД-201
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Ничего странного не замечаете?
Ничего странного не замечаете?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#Юмор#интересно#аварии#интересное#шоу бизнес#знаменитости#фильм#Ynews
#фото#люди#Прикол#факты#авто аварии#забавно#подборка#позитив#Мемы#Разное
#машина#автомир#в мире#ДТП#Автовсячина#кино#конфликт#собака#США#Жизнь
Ничего странного не замечаете? Ничего странного не замечаете? "Я думал, я его ткну и он исчезнет — провалится в бесконечность": неадекватный пассажир самолёта напал на соседа с вилкой "Я думал, я его ткну и он исчезнет — провалится в бесконечность": неадекватный пассажир самолёта... В Москве задержали, а потом отпустили пикетчика с плакатом против Кадырова В Москве задержали, а потом отпустили пикетчика с плакатом против Кадырова Мужчина при помощи фейерверка попытался поджечь отделение Сбербанка в Химках Мужчина при помощи фейерверка попытался поджечь отделение Сбербанка в Химках «Мы очистим город от быдла»: в Москве задержали парней, которые докапывались до прохожих и заливали их перцовкой «Мы очистим город от быдла»: в Москве задержали парней, которые докапывались до прохожих и... Куча дорогих часов, чёрная икра и оружие: в Дагестане прошёл обыск в замке экс-министра спорта республики Куча дорогих часов, чёрная икра и оружие: в Дагестане прошёл обыск в замке экс-министра спорта...

На что жалуетесь?

Вернуться