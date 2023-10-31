«Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей торжества, чтобы отправить на родину

И тамада не понадобился, силовики справились сами.
Вчера, в одном из ресторанов Петербурга, проходила шумная свадьба. Она стала ещё колоритней, когда на неё ворвались силовики и стали у всех проверять документы. Пятерых задержали, чтобы выслать из России.
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В середине октября стала известно о так называемой «азербайджанской мафии». На деле ими были подростки 17-18 лет, которые избивали случайных прохожих в Питере, выкладывали это в сеть и пытались прославиться.
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В итоге знаменитыми их сделал председатель СК Александр Бастрыкин.
Как только он узнал о подобных роликах, приказал найти всех участников и задержать. На следующий же день одного из зачинщиков этой банды приняли.
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Сейчас почти все участники избиений задержаны. На воле остался лишь их главарь. Возможно, он покинул страну, поэтому объявлен в международный розыск.
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Диаспора решила не выдавать этого урода.
Силовики намекают диаспоре , что это плохое решение.
если будут успехи, то может стать фаворитом
Почему только пятерых? - всех! чтобы скучно им там не было...
=-=-=
"Преступность не имеет национальности" пытается убедить нас Закон. Но вот что-то ролики и статистика показывают совершенно другое.
Да, преступления совершают люди с разными национальностями. Но вот иметь наглость выкладывать в сеть свои "подвиги" и хвастаться этим, почему-то есть только о некоторых из этих наций.
Зазвездился ты, княже, не иначе как к избранной расе себя причисляешь.
И вот чё с дагами делать?
Да и у большинства чурок такая история.
Он не может думать по-другому.
Потом, получив людей,поняв что он никто - все становится на свои места.
Но изначально! Надо менять их устои на их родине.
И мне очень понравился депутат от Дагестана, который указал им насколько они дебилы и стадо баранов. Обещавший всех та нахрен засудить, включая старейшин.
Только армейские операции по зачистке, с привлечением тяжелой техники максимально жёсткими мерами, которые предусматривает закон, могут исправить ситуацию.
он как не крути , но человек "системы" , а те кто ей не доволен и возмущен , любят себя "подрывать гранатой" в самолете вместе с экипажем
Сумели нагадить, сумейте ответ держать.
Они возможно тоже азейбаржанцы, ну или еще кто, но не местные.