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«Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей торжества, чтобы отправить на родину

«Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей торжества, чтобы отправить на родину

Автор:
31 октября 2023 17:39
Обновлено 31 октября 2023 17:39
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   азербайджанская мафия   азербайджанцы   александр бастрыкин   банда   депортация   задержание   свадьба   торжество   
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И тамада не понадобился, силовики справились сами.

Вчера, в одном из ресторанов Петербурга, проходила шумная свадьба. Она стала ещё колоритней, когда на неё ворвались силовики и стали у всех проверять документы. Пятерых задержали, чтобы выслать из России.

В середине октября стала известно о так называемой «азербайджанской мафии». На деле ими были подростки 17-18 лет, которые избивали случайных прохожих в Питере, выкладывали это в сеть и пытались прославиться.

В итоге знаменитыми их сделал председатель СК Александр Бастрыкин.

Как только он узнал о подобных роликах, приказал найти всех участников и задержать. На следующий же день одного из зачинщиков этой банды приняли.

Сейчас почти все участники избиений задержаны. На воле остался лишь их главарь. Возможно, он покинул страну, поэтому объявлен в международный розыск.


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Метки: Видео   Санкт-Петербург   азербайджанская мафия   азербайджанцы   александр бастрыкин   банда   депортация   задержание   свадьба   торжество   
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46  комментариев
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14k
Ivan 2 часа назад
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21k
иванов дмитрий 11 минут назад
Логично предположить.
Диаспора решила не выдавать этого урода.
Силовики намекают диаспоре , что это плохое решение.
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0
Azamat иванов дмитрий 3 минуты назад
А где Русская диаспора?Я болею за Россию.
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69
Liberman 11 минут назад
Блин, молодцы что работают. Почему так поздно начали?
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71k
SAndre 23 минуты назад
а не началась ли предвыборная кампания тов.Бастрыкина?
если будут успехи, то может стать фаворитом
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69
Liberman SAndre 10 минут назад
Забудь, пока Мишустин в фаворе. В нутри России он отдает приказы Быстрыкину
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13k
..: Атеист :.. 36 минут назад
"Пятерых задержали, чтобы выслать из России."
Почему только пятерых? - всех! чтобы скучно им там не было...
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59k
Олег 37 минут назад
а чего только пятерых? Всю свадьбу грузите в вагон и домой! Может разве белого фотографа оставить дома.
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1k
Звёздный князь 42 минуты назад
Цитата: "...которые избивали случайных прохожих..." А говорят что случайностей не бывает.
=-=-=
"Преступность не имеет национальности" пытается убедить нас Закон. Но вот что-то ролики и статистика показывают совершенно другое.
Да, преступления совершают люди с разными национальностями. Но вот иметь наглость выкладывать в сеть свои "подвиги" и хвастаться этим, почему-то есть только о некоторых из этих наций.
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69
Liberman Звёздный князь 3 минуты назад
Тут например с Дагами: ну вспитанны они так что по приезду на новое место он обязан заявить о себе как будто он супермен. Вот прям обязан, его так с пелёнок учили. И пофиг что он малолетний дебил.
И вот чё с дагами делать?
Да и у большинства чурок такая история.
Он не может думать по-другому.
Потом, получив людей,поняв что он никто - все становится на свои места.
Но изначально! Надо менять их устои на их родине.
И мне очень понравился депутат от Дагестана, который указал им насколько они дебилы и стадо баранов. Обещавший всех та нахрен засудить, включая старейшин.
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53k
Войнов 50 минут назад
Я так понимаю, надо всех ментов с прокурорами разогнать, оставить одного Бастрыкина.
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168
golubtcov31@mail.ru Войнов 9 минут назад
И Бастрыкина клонировать!
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19k
anpetrof 51 минуту назад
Не нужно пускать в Россию семьи гасторбайтеров.
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129k
Leff 54 минуты назад
Надо надавить на диаспору чтоб выдали этого сучонка или диаспору ликвидировать нах.
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8k
mbr Час назад
Давно пора уже признать подобные диаспоры террористическими организациями, с соответствующими выводами и действиями.
Только армейские операции по зачистке, с привлечением тяжелой техники максимально жёсткими мерами, которые предусматривает закон, могут исправить ситуацию.
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6k
Трям Час назад
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4k
workmen77 Час назад
Теперь ждем, когда Бастрыкин даст правовую оценку на "героическим подвигам" сынка Кадырова в СИЗО
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18k
Shtoppi Час назад
через пару недель эти пятеро снова будут в России, в том же Питере, пастись как ни в чем не бывало, если вообще покинут ее территорию, кроме как на бумаге.
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Красиво же!! Хреново только что подобные шмоны, устраиваются только с ускорительного пинка председателя СК Александра Бастрыкина....Как раньше, при ФМС их славно петрушили!
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35k
albedo 2 часа назад
Почему рожи замазаны?!
Сумели нагадить, сумейте ответ держать.
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Смущает только то, что всё это произошло только после того, как они, якобы(!), были "замечены" лично главой(!) СК Бастрыкиным!!!! А где, я дико здесь извиняюсь, его подчинённые? По чему они не возмутились ни разу?
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209
Желание враг мудрости Дмитрий 23 минуты назад
"А где, я дико здесь извиняюсь, его подчинённые"
Они возможно тоже азейбаржанцы, ну или еще кто, но не местные.
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August

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