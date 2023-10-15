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В Санкт-Петербурге возбудят уголовное дело на банду приезжих, которая терроризирует местных жителей

В Санкт-Петербурге возбудят уголовное дело на банду приезжих, которая терроризирует местных жителей

Автор:
15 октября 2023 16:34
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   александр бастрыкин   драки   избиение   мигранты   следственный комитет   
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Парни избивают случайных прохожих, снимают это на видео и выкладывают в сеть.

По интернету разлетелось видео из Питера. В них молодые люди из Азербайджана набрасываются и бьют местных. Без каких-либо видимых причин.

Роликами сразу заинтересовались в Следственном комитете и его глава, Александр Бастрыкин, поручил с дебоширами разобраться.

Теперь ими займутся силовики. Вероятно, новых «видосов» молодые люди уже не запишут.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   александр бастрыкин   драки   избиение   мигранты   следственный комитет   
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43  комментария
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32k
Юрий Час назад
А если бы Бастрыкин не поручил? Всё так бы и продолжалось?

Без волшебного пендаля полиция не работает?
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2k
Александр Долматов 2 минуты назад
А если бы видео не выкладывали, Бастрыкин бы не возбудился. Если они уже давно действовали, значит есть пострадавшие, обращавшиеся в полицию. А полицаи просто отказывали в возбуждении дел.
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6k
Трям 4 минуты назад
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18k
Shtoppi 5 минут назад
<<Роликами сразу заинтересовались в Следственном комитете и его глава, Александр Бастрыкин, поручил с дебоширами разобраться.>>
-----------
вообще-то это не дебоширы, а самые настоящие бандиты и садисты, которые записывают свои деяния на видео, для последующей демонстрации, очевидно что с целью запугивания своих будущих жертв и все уже догадались, кто выступает в роли их жертв, по этническому признаку, как состоявшихся, так и будущих.
-----------
P.S. черножопые гопники уже давно страну покинули, пока мусора занимались анонсами будущих свершений в стиле офиса президента украины.
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51k
Андрей 5 минут назад
Пока ещё да, но через пару лет Бастрыкин на сможет уже решать проблему своим ведомством. Вы понимаете, что вы делаете?! - спросил Путин у европейцев, когда они пробили в Ливии коридор для мигрантов. А что, у нас не так? Ну тхорошо, 4 года еще Путин пробалтается, а что дальше? Восстановление Ельцинизма? Вот в кого не ткни в окружение Путина кроме Лаврова, это же все леберда махровая. Так что за Путина проголосуют новые русские таджики, а через четыре года будет сасамба.
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6k
Трям 13 минут назад
А можно не отходить от традиций Питера?
Ну там... мешок, Фонтанка...
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13k
Просто Царь 13 минут назад
Самые спокойные и вежливые люди в Техасе. А знаете почему?
Правильно:
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3k
том 20 минут назад
после такого анонса уже все в родных аулах, в отпуске
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41
Александр 21 минуту назад
мужики ,давайте бросим пить ,завяжем с наркотой, займемся спортом, перестанем боятся, начнем друг за друга стоять горой-может тогда постепенно что то начнет меняться ?
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118
Zmey8838 Полчаса назад
Терпеть не могу укронацюков, но надо признать, что они этих борзых ишаколюбов мгновенно на место ставили.
Прецеденты были. И сейчас джигитов дальше базара редко встретишь
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27k
Лис 42 минуты назад
Буду удивлён, если получат реальный срок. Гнать надобно всех понаехавших после 91-го. Пятая колонна.
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13k
кот базилий 43 минуты назад
Бастрыкин не устал "разбираться"?
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10k
Dabus 47 минут назад
Вот реально, иногда появляется мысль что должен быть ряд стран и регионов, гражданам которых при въезде в крупные города РФ в виде обязательного условия должны вшивать чип специальным пистолетом, и по умолчанию отслеживать всех их перемещения до момента пока они не покинут контролируемой территории. Что бы когда откуда-то поступит сигнал о преступлении и правонарушении, первым делом можно было бы сразу проверить наличие лиц принадлежащих к контролируемой группе на их присутствие рядом с местом события а так-же их текущее местоположение.

Вот более чем уверен, что в 50 процентов случаев, разные даго-таджико-азеро-абхазы обязательно будут находиться в тех точках где происходит какой-то беспредел, воровство и прочее насилие
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11k
Sapsan 49 минут назад
Хоть я тюркоязычный, но меня бесить такие азеры, п.и.д.о.р.ы гнойные. Это не относится нормальным азербайджанцам. Только пуля в лоб спасёт от таких.
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793
Flint 55 минут назад
Чурка-блохер!
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12k
Rus77 Час назад
ФИО:
Мамедов Турал

День рождения:
10.09.2005

Паспорт:
711978025

Номер чурбана:
+79967788225

ФИО:
Мамедов Турал Горхмазович
День рождения:
10.09.2005
Адрес:
Санкт-Петербург Улица Десантников 20 к 3
Домашинй адрес:
Санкт-Петербург Улица десантников 20 к 3, кв. 5
Фактический адрес:
Улица десантников 20 к 3, кв. 5
79522393874
Мамедова Самира Акберкызы 10.01.1986

мама
Мама:
+79522393874
Отпрыск:
+79967788225
Папа
+79515783320

+78127436230 ТСЖ десантников
Звоните в управляющую компанию говорите что их квартира топит

Компуктерный зал Godji game, Ярослава гашека 6б, СПб
+7 901 132-31-14
Вот клуб где они тусуют
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5k
dchizh Час назад
шакалы ублюдочные
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11k
Трив Час назад
Запишут, с извинениями личными и диаспоры, мол, шайтан попутал, но мы их уже поругали как следует. И вуаля, зашкерятся где-нибудь на некоторое время, пока о них не забудут. А надо сразу сажать.
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4k
просто Дмитрий Час назад
в очередь, на обрезание...до корня !
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4k
OLDer Час назад
Охреневшие!
Вообще то стыдоба.
Местные куда смотрят?
Собраться толпой и перевернуть рынок нахрен!
Сто пудов там пасутся урюки.
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4k
Горожанин Час назад
С русскими это не пройдет. Будут визжать на рынках - это не мы, купи. А в итоге нагнут, как армян. Видосы - малокососы. Как только доходит до реальных дел - визжат и умоляют.
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