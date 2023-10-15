В Санкт-Петербурге возбудят уголовное дело на банду приезжих, которая терроризирует местных жителей

Парни избивают случайных прохожих, снимают это на видео и выкладывают в сеть.
По интернету разлетелось видео из Питера. В них молодые люди из Азербайджана набрасываются и бьют местных. Без каких-либо видимых причин.
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Роликами сразу заинтересовались в Следственном комитете и его глава, Александр Бастрыкин, поручил с дебоширами разобраться.
Теперь ими займутся силовики. Вероятно, новых «видосов» молодые люди уже не запишут.
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- Пацана, матерившего всех русских в центре Петербурга, закрыли на месяц в ЦВСНП
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Без волшебного пендаля полиция не работает?
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вообще-то это не дебоширы, а самые настоящие бандиты и садисты, которые записывают свои деяния на видео, для последующей демонстрации, очевидно что с целью запугивания своих будущих жертв и все уже догадались, кто выступает в роли их жертв, по этническому признаку, как состоявшихся, так и будущих.
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P.S. черножопые гопники уже давно страну покинули, пока мусора занимались анонсами будущих свершений в стиле офиса президента украины.
Ну там... мешок, Фонтанка...
Правильно:
Мастурбекский беспредел был пресечен.
Обезьяны толпой накинулись на габаритного мужика, который до последнего стоял на своем. Это увидели проходящие мимо мужчины и все вместе накидали агрессивным мастурбекам.
А некоторые гон.доны на фишках обвиняют авторов в разжигании,потому что они трусливые скоты и провокаторы.
Прецеденты были. И сейчас джигитов дальше базара редко встретишь
Вот более чем уверен, что в 50 процентов случаев, разные даго-таджико-азеро-абхазы обязательно будут находиться в тех точках где происходит какой-то беспредел, воровство и прочее насилие
Мамедов Турал
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10.09.2005
Паспорт:
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мама
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+79522393874
Отпрыск:
+79967788225
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Вот клуб где они тусуют
Вообще то стыдоба.
Местные куда смотрят?
Собраться толпой и перевернуть рынок нахрен!
Сто пудов там пасутся урюки.