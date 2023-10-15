В Санкт-Петербурге возбудят уголовное дело на банду приезжих, которая терроризирует местных жителей

Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает

В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих"

Председатель Следственного комитета предложил ввести налог за найм трудовых мигрантов

В гибели российского актёра заподозрили пьяного парня на самокате

Пострадал за "Аленку": охрана и покупатели в Петербурге отметелили воришку, укравшего плитку...

В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились