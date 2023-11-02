В Питере задержали ещё одного члена «азербайджанской мафии»

До этого он избивал прохожих на камеру, а теперь извиняется.
Это уже 12-й по счёту задержанный так называемой «азербайджанской мафии». Они кошмарили случайных прохожих в Санкт-Петербурге и снимали это на видео.
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О роликах узнал председатель СК Александр Бастрыкин и на следующий же день большинство из этих «мафиози» задержали.
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Теперь приняли ещё одного: это 18-летний парень, который сразу же стал извиняться и каяться.
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Теперь на свободе остался главарь - Турал Мамедов. Он объявлен в международный розыск.
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Если бы не поймали, так бы и продолжал вершить свои поганые дела.
Только тюрьма с последующей пожизненной депорртацией, может как-то сгладить содеянное.
И нечего следовать либерастским "ой, это может ему испортить жизнь".. Он УЖЕ испортил.
Когда не работает голова - отвечает жопа.