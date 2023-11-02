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В Питере задержали ещё одного члена «азербайджанской мафии»

В Питере задержали ещё одного члена «азербайджанской мафии»

Автор:
02 ноября 2023 15:38
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   азербайджанская мафия   александр бастрыкин   драки   задержание   полиция   
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До этого он избивал прохожих на камеру, а теперь извиняется.

Это уже 12-й по счёту задержанный так называемой «азербайджанской мафии». Они кошмарили случайных прохожих в Санкт-Петербурге и снимали это на видео.

О роликах узнал председатель СК Александр Бастрыкин и на следующий же день большинство из этих «мафиози» задержали.

Теперь приняли ещё одного: это 18-летний парень, который сразу же стал извиняться и каяться.

Теперь на свободе остался главарь - Турал Мамедов. Он объявлен в международный розыск.

Источник:

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   азербайджанская мафия   александр бастрыкин   драки   задержание   полиция   
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34  комментария
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
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9k
Дмитрий 5 минут назад
У меня другой вопрос. Вот у всех тех, кого избили, нет друзей? Знакомых? По чему ни один ни один, скажу по простому, не собрал толпу? Не ужели до такой степени все разобщены? Или все стали жить по законам божьим? Ударили по левой щеке, подставь правую?
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3k
Olegsky 10 минут назад
Да млять. Сцуко. Какого хуля никто кроме Бастрыкина нихуля не делает? Вообще все продались???
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5k
A 11 минут назад
Извинения не приняты! Сажайте
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38k
Седой 11 минут назад
Всегда задавал себе вопрос, почему пока сверху не пнут, на местах работа не выполняется?
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7k
Нестерин Сергей 20 минут назад
Я правильно понял, что это безобразие длилось до тех пор, пока Бастрыкин не заинтересовался?
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200
Kostiantyn Yeryhin Полчаса назад
отпустите, я больше не буду
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−1
752
Aurelian Полчаса назад
Мусор, позор для своей семьи.
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31
Павел 36 минут назад
А где фото главаря?
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3k
SmartCat101 40 минут назад
пристрелить суку черножопую
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18k
Shtoppi 42 минуты назад
бешеных зверей нужно только отстреливать, а не в гуманизм играться.
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123k
parallax 42 минуты назад
Непонятно, кому нужны эти публичные извинения? Нет там ни капли раскаяния.
Если бы не поймали, так бы и продолжал вершить свои поганые дела.
Только тюрьма с последующей пожизненной депорртацией, может как-то сгладить содеянное.
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632
Николай Александрович 51 минуту назад
КАЗНИТЬ ИХ ПОКАЗАТЕЛЬНО НАДО!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−1
5k
Alex 58 минут назад
На кол черножопую обезьяну.
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3k
kuchipachi Час назад
Что то я не увидел и не услышал раскаяния. Сквозило больше что то типа: попугают сейчас, выпустят и я пойду ещё больше роликов снимать
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18k
Alex ASK Час назад
На 5 лет под Магадан, потом домой без права въезда. Лучше всем аулом/диаспорой.
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54k
Мойша Час назад
Каждый аул должен знать своих героев! Не пора ли нарушителям закона перестать закрывать лица. как стеснительным невестам. Гласность порождает чудеса.
И нечего следовать либерастским "ой, это может ему испортить жизнь".. Он УЖЕ испортил.
Когда не работает голова - отвечает жопа.
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1k
Просто чувак в интернете Час назад
[мат] а в чем проблема была собраться и отловить этих ишаков и покалечить? [мат] стыд че такие немощные стал ито а?
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куджо Час назад
Едут в Магадан?
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