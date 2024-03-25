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В Амурской области задержали директора обвалившегося рудника

В Амурской области задержали директора обвалившегося рудника

Автор:
25 марта 2024 15:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Амурская область   Видео   задержание   обвал   рудник Пионер   следственный комитет   техника безопасности   
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Под завалами находятся 13 горняков. О их судьбе ничего неизвестно вот уже неделю.

Сотрудники Следственного комитета по Амурской области в понедельник утром задержали управляющего директора месторождения "Пионер" Алексея Бирюкова. Его подозревают в нарушении техники безопасности при проведении работ на руднике (ст. 216 УК РФ). Предельное наказание, в случае гибели двух и более человек, составляет 7 лет лишения свободы.


И Бирюков, скорее всего, получит по максимуму. Связи с оставшимися под землёй горняками нет уже неделю — с 18 марта. Спасатели, которые пробурили несколько разведывательных скважин, сообщили сегодня, что обнаружили на руднике воду.


"С большой вероятностью, горные выработки шахты затоплены до уровня проведения работ. Продолжаем бурение второй и третьей скважины, к вечеру планируем закончить эту работу. По ее результатам можно будет сделать вывод о наличии или отсутствии воды в выработках шахты. В настоящее время, основная задача – при помощи буровых установок попасть в возможные места нахождения людей для оценки отсутствия или наличия воды в горных выработках", — сообщили в МЧС.

Тем не менее надежда на спасение горняков ещё есть. Спасательная операция продолжается, на руднике работают 226 сотрудников МЧС и 29 единиц техники.

Добавим, что сегодня произошёл аналогичный инцидент в шахте "Кальинская" в Свердловской области. Из-за горного удара под завалами оказались двое рабочих. Одного из них, горнорабочего очистного забоя Алексея Амозова, спасатели уже вытащили. Мужчина находится в сознании, добавили в МЧС. В настоящий момент горноспасательный отряд пытается добраться до второго пострадавшего.

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Метки: Амурская область   Видео   задержание   обвал   рудник Пионер   следственный комитет   техника безопасности   
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2  комментария
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Элек Мек 21 минуту назад
Действительно,завалило горняков,дадут срок,а запретил бы работать на шахте, дали бы за это по шапке и просто уволили.
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Mil-ast 12 минут назад
А проверка надзорных органов будет и присядит кто-то из них?
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