В Амурской области задержали директора обвалившегося рудника

Сотрудники Следственного комитета по Амурской области в понедельник утром задержали управляющего директора месторождения "Пионер" Алексея Бирюкова. Его подозревают в нарушении техники безопасности при проведении работ на руднике (ст. 216 УК РФ). Предельное наказание, в случае гибели двух и более человек, составляет 7 лет лишения свободы.





И Бирюков, скорее всего, получит по максимуму. Связи с оставшимися под землёй горняками нет уже неделю — с 18 марта. Спасатели, которые пробурили несколько разведывательных скважин, сообщили сегодня, что обнаружили на руднике воду.



